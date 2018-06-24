Динозавры атаковали США

«Мир Юрского периода 2» добрался до домашнего рынка лишь через две недели после мировой премьеры и ожидаемо возглавил американский бокс-офис по итогам прошедших выходных. Продолжение приключений в мире оживших динозавров собрало $150 млн. Если прибавить двухнедельные сборы в остальном мире, то фильм уже может похвастать внушительной кассой в размере $711,5 млн.

Любопытно, что сборы в четверг изначально не указывали на такую внушительную сумму. В премьерный день «Мир Юрского периода 2» собрал $15,3 млн, что в целом указывало на меньшую кассу. Для сравнения «Форсаж 7» собрал в свое время в премьерный день на полмиллиона больше, но за уикенд — на $3 млн меньше, чем динозавры. Логично предположить, что картина понравилась зрителям, и они с удовольствием пошли расставаться со своими деньгами, чтобы посмотреть на Звездного лорда, замаскированного под Криса Пратта.

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Абсолютный рекордсмен среди анимационных фильмов по сборам в первый уикенд «Суперсемейка 2» резко упал по отношению к премьерным выходным, потеряв в кассе 55,7%. Однако сборы в Америке все равно получились сильными — почти $81 млн. Правда, по сравнению с $180 млн в первые выходные, эта сумма выглядит скромно.

Тем не менее, опоздавший на 14 лет сиквел «Суперсемейки» довел общий заработок на домашнем рынке до $350 млн, а с учетом мирового проката суммарные сборы картины составили впечатляющие $485 млн. И это всего лишь за десять дней.

На третьем месте прогнозируемо оказался фильм «8 подруг Оушена», хотя уступил он двум лидерам выходных целую пропасть. Спин-офф содерберговской франшизы собрал в третью неделю проката $11,6 млн, однако взял психологическую планку в $100 млн.

Картину можно признать коммерчески успешной, так как при 70-миллионном бюджете она собрала по всему миру $170 млн. Пока неясно, сможет ли фильм добраться до двух сотен, но расходы уже покрыты, и проект принес на неплохую прибыль.

На одну строчку по сравнению с премьерной неделей опустился «Ты водишь!» с Джереми Реннером. Фильм собрал за уикенд $8,2 млн и довел итоговый заработок до $30 млн.

Картина с трудом держится на плаву, так как мировой прокат добавил кассе всего $1,5 млн, и при бюджете в $28 млн сборы в размере $31,5 млн выглядят удручающими. Однако фильм стартовал пока не во всех странах, и поэтому создатели пока еще надеются на прибыль.

Главный хит Fox «Дэдпул 2» сохранил за собой пятое место в списке самых кассовых фильмов Америки, собрав $5,2 млн на шестой неделе проката. Таким образом, болтливый супергерой преодолел отметку в $300 млн у себя дома, а мировые сборы бессмертного хулигана составили $707 млн.

Сиквел уступает оригиналу, но немного — всего $75 млн. Причем, фильм еще продолжает идти в прокате, и вполне может надеяться на то, что сможет сократить отставание, хотя превзойти первую часть все-таки вряд ли получится. С другой стороны, интерес к персонажу остался на том же уровне, и продюсеры должны быть весьма довольны $1,5 млрд, которые им принесла дилогия с рейтингом «R».

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» проиграл своему прямому конкуренту и обосновался на шестой позиции с $4 млн в кармане.

Провал спин-оффа легендарной космической саги уже стал нарицательным. Причины такой явной неудачи франшизы были изучены под микроскопом. Мало того, DIsney уже объявил о том, что возможно откажется от создания запланированных спин-оффов во вселенной из-за слабого выступления «Хана Соло». Картина собрала дома $202 млн, а в мире — $353 млн. По приблизительным оценкам, точка окупаемости фильма колеблется в районе полумиллиарда.

Продолжает свое сильное выступление малобюджетный хоррор «Реинкарнация», сохранивший седьмую позицию со сборами в $3,8 млн. Фильм стал крупной сенсацией среди критиков, и на агрегаторе Rotten Tomatoes ему присвоен 90% рейтинг на основе 239 рецензий. Общая касса фильма по всему миру составила $48,2 млн и с лихвой покрыла десятимиллионный бюджет. Так что, это можно считать большой победой независимого кинематографа.

На восьмую строчку опустился «Суперфлай» — ремейк культового для жанра блэксплотейшн фильма 1972 года. Картина собрала $3,3 млн.

Продолжает держаться в десятке «Мстители: Война бесконечности», собравший в минувшие выходные $2,4 млн. Супергеройский эпик занимает четвертое место в списке самых кассовых фильмов, как в США, так и в мировом прокате.