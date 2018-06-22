«Рашист!»: украинский радикал напал на Гребенщикова

Уличный концерт лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова в Киеве был почти сорван неизвестным ультраправым активистом. Музыкант давал бесплатный концерт в центре столицы недалеко от Национального музея истории Украины. Последние несколько лет музыкант дает в различных городах бесплатные концерты незадолго до полноценных выступлений в клубах — и Киев не стал исключением.

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Провокация не стала неожиданностью как для самих музыкантов, так и для фанатов группы. Некоторые сразу заметили активиста.

Молодой человек прорвался к импровизированной сцене, встал справа от Гребенщикова и начал выкрикивать оскорбления. Затем он развернул самодельный плакат, содержащий провокационные надписи: в частности, он обвинил рок-музыканта в «рашизме».

Радикал упрекнул Гребенщикова за высказывания о возможных концертах на оккупированных территориях. Ранее артист заявлял, что готов выступить в Крыму, Донецке и Луганске, сделав упор на то, что едет к зрителям, а не к политикам. Еще в апреле запрещенная на территории России организация «Правый сектор» угрожала сорвать концерты Бориса Гребенщикова и «Аквариума».

Гребенщиков сначала предпринял попытки лично успокоить чересчур активного зрителя, но его вмешательства не потребовалось: радикала сразу же увели местные жители. Аплодируя, зрители попросили лидера группы «Аквариум» продолжить концерт, на котором собралось около 500 человек.

«Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше», — прокомментировал сложившуюся ситуацию сам музыкант.

Несмотря на инцидент, Гребенщиков не собирается отменять запланированные выступления. Вместе с группой рок-музыкант гастролирует по Украине, представляя свою новую программу «Время N». Перед Киевом прошли выступления в Днепре и Харькове.

Гребенщиков стабильно дает концерты в украинских городах. Еще в 2015 году музыкант в интервью изданию «Апостроф» отмечал, что не понимает коллег, которые отказались выступать в этой стране.

Лидер «Аквариума» — один из тех представителей эстрады, которые своим творчеством давали оценку событиям, связанным с российско-украинскими отношениями.

На украинские события в 2014 году музыкант отреагировал мрачной пластинкой «Соль».

По словам музыкального критика Андрея Бухарина, «Соль» стала главным русским альбомом «непростого» 2014 года.

В 2015 году Гребенщиков выступал в защиту задержанных крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко. Тогда рок-музыкант подписал петицию за их освобождение. В том же году артист приезжал в гости к тогда еще действующему главе Одесской администрации Михаилу Саакашвили.

Гребенщиков никогда не отзывался радикально о войне в ДНР и ЛНР, но в то же время подчеркивал, что конфликт раздувают. Однако украинские националисты все же включили его в список нежелательных деятелей культуры, а местные жители продолжают устраивать недоброжелательные акции.

Еще один конфуз недавно произошел с известным музыкантом уже в России. На подобном уличном майском концерте в Санкт-Петербурге стажер патрульно-постовой службы города не узнал Гребенщикова.

После завершения выступления музыкант решил лично выразить благодарность сотруднику охраны за то, что концерт прошел спокойно, и подошел, чтобы пожать ему руку. В этот момент стажер решил поинтересоваться у Гребенщикова, как называется только что игравший коллектив.

«А что за группа?» — невозмутимо спросил он и услышал столь же невозмутимый ответ легендарного рокера: «Аквариум».

«Когда мы приезжаем в новый город, люди понимают, что это какие-то артисты, видят что-то знакомое. Сразу сообразить не могут, волнуются. Обычно на вопрос: «Ой, здравствуйте! А какая у вас группа?», я отвечаю, что Deep Purple. Дальше мы жмем друг другу руки и расходимся», — поддержал тогда Гребенщикова Сергей Галанин, лидер коллектива «СерьГа».