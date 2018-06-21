«8 подруг Оушена» и другие премьеры недели

«8 подруг Оушена» («Ocean's Eight»), Гэри Росс

Главный (и, в общем-то, единственный) громкий релиз этой недели — спин-офф трилогии о Дэнни Оушене и его друзьях. Теперь в центре внимания оказывается сестра Дэнни по имени Дебра (Сандра Буллок), которая аналогичным образом выходит из тюрьмы и собирает команду аферисток-единомышленниц (Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна, Хелена Бонем Картер), чтобы украсть с модного бала бриллиантов на $150 млн.

«Сага о чудовище. Сумерки» («Wildling»), Фридрих Боэм

Полнометражный дебют немецкого режиссера Фридриха Боэма — хоррор с Лив Тайлер в главной роли и изуродованным российским прокатчиком названием «Сага о чудовище. Сумерки». Выросшую в лесной хижине 16-летнюю Анну (Бел Паули) обнаруживают брат (Коллин Келли-Сорделет) и шериф Эллен (Тайлер). Анне предстоит не только адаптироваться к новому для себя миру, но и справиться с преследующими ее монстрами из старого.

Классический бадди-муви с Тилем Швайгером на борту — про столкновение характеров копа-бунтаря (угадайте, кто) и копа-формалиста (Маттиас Швайгхефер), которые проваливают задание по охране дочери президента некой восточноевропейской страны и реабилитации ради самостоятельно отправляются на ее поиски. «Хот-дог» — их секретный клич.

«Горы» («Mountain»), Дженнифер Пидом

«Горы» — красивая во всех отношениях документальная лента о — что бы вы думали? — горах и покоряющих их людях. Режиссером выступила Дженнифер Пидом, все картины который в той или иной степени посвящены жадным до адреналина экстремалам. В течение 74 минут Уиллем Дефо зачитывает отрывки из книги Роберта Макфарлейна «Горы разума» — под сопровождение Австралийского камерного оркестра.

«Ван Гог: Золото и лазурь» («Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo»), Джованни Пискалья

Еще одна документальная картина — путешествие по творчеству Винсента Ван Гога, основу которого составила частная коллекция Хелен Креллер-Мюллер, скупившей в начале прошлого столетия около трех сотен полотен мастера. При создании картины «Ван Гог: Золото и лазурь» использовалось большое количество писем художника, а также привлечены именитые эксперты-искусствоведы.