«Я на 25 лет забыл о псевдониме Mr. Fingers»

— Ваш новый альбом «Cerebral Hemispheres» — первый за 25 лет диск, который вы выпустили как Mr. Fingers. С чем связан такой большой перерыв?

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— У меня простое и смешное объяснение. На самом деле, я просто забыл использовать этот псевдоним. Я был вовлечен в очень много проектов — занимался диджеингом и продюсированием, общался с лейблами. Когда столько всего происходит, то сложно помнить обо всем.

— Когда вы поняли, что готовы записывать новый альбом?

— Я бы не сказал, что понял это в какой-то определенный момент. Что-то постоянно происходило вокруг меня. И для меня как продюсера важно, чтобы инстинкт подсказал мне, когда все элементы начали собираться в единое целое. Это сложилось скорее постепенно, естественным образом — не то чтобы я сидел в студии и специально писал музыку для альбома.

— На новом альбоме представлены только новые треки, или есть старые вещи, которые раньше не издавались?

— Большинство из них я написал в последние два года, но есть пара треков, идеи для которых у меня появились еще давно. И эти заготовки я использовал и завершил их для альбома.

— О чем ваш альбом? Есть ощущение, что это своего рода ода современным мегаполисам.

— У меня не было заранее продуманной концепции диска. Он не несет какой-то глубокой мысли. Я просто написал музыку, которая мне нравится.

Я думаю, что альбом поможет слушателю успокоиться, расслабиться. Я старался сделать что-то спокойное и умиротворяющее.

— Вы не использовали псевдоним Mr. Fingers 25 лет. Это реинкарнация того самого музыканта или перерождение во что-то новое?

— Я бы не сказал, что это перерождение. Это эволюция. Впрочем, мы все меняемся с течением времени, однако мы накапливает опыт. И в своей музыке я использую опыт — то тут, то там можно услышать отдельные отрывки из прошлого, которые и составляют мой сегодняшний музыкальный образ.

— Как состоялись коллаборации с Полом Сент-Хилером и Николь Рэй?

— Мой менеджер посоветовал мне с ними поработать. Он рассказал мне о Николь, я посмотрел ее на ютьюбе, затем познакомился с ней. Все сложилось очень просто, без каких-либо осложнений. Любой здравомыслящий человек может скоординировать этот процесс.

Пола я знаю давно, хотя и не работал вместе с ним. Поэтому воспользовался предоставленной возможностью. У меня было пару треков, которые я ему показал. Ему понравилась идея с регги, и мы ее реализовали.

— Вы неоднократно рассказывали, что в начале своего творческого пути были очень ограничены в наборе инструментов. А как был записан «Cerebral Hemispheres»? Вы склонились в сторону разнообразия при записи или исповедуете тот принцип?

— У меня есть определенный набор инструментов, с которым я чувствую себя вполне комфортно. Я сразу берусь за музыку, вместо того чтобы заниматься техническими нюансами. Я стараюсь избегать подобных проблем, потому что, как бы это странно ни прозвучало, техническими вопросами заниматься, кроме меня, некому.

Поэтому я свожу к минимуму технические аспекты и по максимуму погружаюсь в звук, создаю аранжировки и композицию.

— Около шести лет назад вы прекратили концертную деятельность из-за проблем со слухом, но уже в 2016 году вернулись на сцену. Что вы чувствуете после возвращения?

— Всегда здорово выбраться в люди, увидеть, что происходит в мире. Но ездить в турне не так просто — начинаешь уставать от перелетов по всему миру, такой интенсивный режим добавляет стресса и раздражение. А для меня — как для афроамериканца — путешествовать по миру еще сложнее.

— Этим летом впервые приезжаете в Россию. Что ожидаете от визита?

— Я ожидаю того, что и каждый турист. Я буду посещать достопримечательности и обязательно все фотографировать.

— Вы следите за какими-либо российскими музыкантами?

— У меня нет связей с российской музыкальной индустрией. Более того, я и американских музыкантов мало знаю.

Я провожу почти все время в студии, работаю над новым материалом. Также мне приходится много путешествовать, проводить время в аэропортах и самолетах, поэтому времени на то, чтобы ознакомиться с музыкантами со всего мира, просто нет. Это очень сложно, временами даже невозможно.

— Вы известны тем, что придаете хаусу более живой и одушевленный звук. Что вы думаете о современном хаусе?

— Это связано с предыдущим вопросом — все услышать невозможно, и мне сложно составить общую картину современной хаус-сцены.

— В одном из интервью вы сказали, что чувствуете себя не в своей тарелке, когда публика на танцполе записывает видео и фотографирует во время концертов. Сегодня некоторые клубы стали запрещать использование мобильных устройств. Вы согласны с таким подходом?

— Это не мое решение. Да, у меня есть мнение на этот счет, но оно никак не влияет положение вещей. У меня не было задачи как-то повлиять на ситуацию на концертах. Но в клубах, которые запретили гаджеты, я буду чувствовать себя комфортнее.

— Есть ли шанс, что вы снова будете сотрудничать с Робертом Оуэнсом и Роном Уилсоном и возродите Fingers Inc.?

— Да, думаю, есть. Я постоянно поддерживаю контакт с Робертом, но с Роном потерял связь. С Робертом мы постоянно что-то делаем вместе — записываем ремиксы, делаем новый материал. Но совсем недавно мне в Австралии дали телефон Рона...

— То есть, не исключено, что будет второй альбом Fingers Inc.?

— Вполне! Ведь это сотрудничество по-другому раскрывает нашу музыку. Нам удается сделать что-то, что находит отзыв у любых слоев населения и людей любых профессий.

27 июля Ларри Херд выступит в Санкт-Петербурге на открывающем концерте Present Perfect Festival, подробнее о котором можно почитать в нашей подборке десяти лучших летних фестивалей.