Хан Соло промахнулся: спин-оффы топят «Звездные войны»

Похоже, не все так радужно в далекой-далекой галактике. По имеющейся информации, студия Lucasfilm приостановила разработку следующих спин-оффов франшизы «Звездные войны» после коммерческого провала второго «побочного» фильма о молодых годах лихого контрабандиста Хана Соло.

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Как пишет Collider, на данный момент компания решила сосредоточиться на девятом эпизоде основной линейки, а также разработке последующей четвертой трилогии фильмов.

Источники издания сообщают, что в последнее время велась активная работа над лентой о джедае Оби-Ване Кеноби, но теперь вся команда покинула проект.

Также до выхода картины «Хан Соло: Звездные войны. Истории» на экраны ходили слухи о готовящемся сольнике Бобы Фетта, которым должен был заниматься постановщик кинокомикса «Логан: Росомаха» и байопика о Джонни Кэше «Переступить черту» Джеймс Мэнголд, но теперь многое указывает на то, что этот фильм мы в лучшем случае увидим очень нескоро.

«Хан Соло» был лишь второй лентой в линейке спин-оффов «Звездные войны: Антология», однако не оправдал возложенных на него надежд. Картина получила далеко не самую восторженную прессу и в дебютный уикенд на родине взяла всего $84,4 млн.

За все время проката в США касса добралась до $192,8 млн — к слову, только вышедшая «пиксаровская» «Суперсемейка 2» за премьерные выходные сорвала рекордные для мультфильмов $180 млн.

В мировом прокате Соло собрал $339,5 млн, что, конечно, нельзя назвать полнейшим крахом, однако такая сумма точно идет вразрез с ожиданиями студии, продиктованными прежними успехами. Вышедший в 2016-м «Изгой-один» — хоть и был довольно посредственным — все же сумел похвастаться стартовой кассой в размере $155 млн, а за четыре недели заработал $424 млн.

Главный редактор Collider Стив Вайнтрауб отмечает, что «в то время как «Хан Соло» выступил неплохо по меркам блокбастеров, он не стал «событием», как того ожидали в Lucasfilm».

При этом не исключено, что определенную роль в этом сыграла дата релиза (в отличие от всех предыдущих фильмов, выпущенных под эгидой Disney, эта часть вышла в мае, а не в декабре) и соседство с прокатными гигантами вроде третьих «Мстителей» и второго «Дэдпула».

Сейчас идут разговоры о пересмотре самого формата «Историй», с которым с самого начала все было не так гладко.

Режиссер «Хроники» и перезапуска «Фантастической четверки» Джош Транк разрабатывал сольник Бобы Фетта примерно в то же время, что постановщик недавнего ребута «Годзиллы» Гарет Эдвардс занимался «Изгоем-один». Однако позже Транк покинул проект, и фильм остался в подвешенном состоянии.

Кроме того, «Изгой-один» подвергся многочисленным пересъемкам — был полностью переделан сюжет третьего акта, для чего к работе привлекли сценариста серии фильмов о Джейсоне Борне Тони Гилроя.

Схожая судьба постигла и «Хана Соло»: во время производства ушли режиссеры дилогии «Мачо и ботан» Фил Лорд и Кристофер Миллер, и картину доделывал уже Рон Ховард, постановщик «Аполлона-13», «Игр разума» и экранизаций романов Дэна Брауна, который также переснял несколько сцен.

Lucasfilm официально подтвердила разработку четвертой трилогии эпизодов «Звездных войн», которая сосредоточится на персонажах из «Последних джедаев» Райана Джонсона.

Кроме этого, еще одну линейку фильмов разрабатывают создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс — они не относятся к «Антологии» и выступают в качестве отдельного проекта.

Однако на первый план сейчас вышел девятый эпизод, который должен завершить историю Рэй, начатую в «Пробуждении силы». Финальную часть четвертой трилогии — как и седьмой эпизод — снимает Джей Джей Абрамс.

По словам Вайнтрауба, окончательно ставить крест на линейке спин-оффов пока рано: в конце концов, это Голливуд, а значит, в любой момент может появиться какой-нибудь режиссер, который подкинет Lucasfilm идею насчет фильма-«антологии» и тем самым заставит студию переосмыслить свой подход или сделать одноразовый проект без претензии на долгоиграющую франшизу.