«Кидали партнеры»: шоумен из России умер в Колумбии

Посольство России в Колумбии сообщает, что российский артист и телеведущий Андрей Бородин найден мертвым в одном из отелей города Медельин. Тело Бородина лежало бездыханным в закрытом на ключ номере гостиницы, колумбийские полицейские не обнаружили никаких следов криминала.

По словам пресс-секретаря российской дипломатической миссии Колумбии Евгения Наумова, смерть ведущего была ненасильственной. При этом после приезда в южнамериканскую республику Бородин не стал вставать на консульский учет.

Тем не менее, посольство России «держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», подчеркнул пресс-секретарь в разговоре с РИА «Новости».

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Как сообщил Наумов, в Колумбию уже прилетела мать погибшего артиста, чтобы увезти тело скончавшегося сына на Родину, передает ФАН.

Первым о кончине Андрея Бородина сообщил в своем Instagram российский поп-певец и стилист Сергей Зверев. 24-летний шоумен погиб в результате удара по голове, говорится в посте Зверева, а «в Колумбии он вроде как отдыхал».

Представитель Зверева в разговоре с изданием StarHit заявил, что Андрей Бородин страдал от тяжелой депрессии из-за серьезных проблем в бизнесе: молодого человека «начали кидать партнеры».

Как сообщает НСН, Андрей Бородин был участником телевизионных шоу Comedy Club, «Время покажет», «Званый ужин» и «Голос». Кроме того, молодой артист участвовал в музыкальной группе Бориса Грима, а в 2017 году Бородин выпустил свой первый клип на песню «He Made in China».

Год назад в Колумбии погиб другой россиянин, получивший известность как «русский Рэмбо». 40-летний гражданин Российской Федерации Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО), был убит в апреле 2017 года при попытке к бегству, заявил Reuters один из полевых командиров инсургентов.

По его словам,

Восканян попытался сбежать, предварительно выхватив у конвоира противопехотную осколочную гранату. При попытке к бегству граната взорвалась, несколько человек получили ранения, а сам Восканян был застрелен.

При этом 24 апреля 2017 года на сайте АНО появилось сообщение, в котором значилось: в Колумбии гражданин России и Армении Арсен Восканян, взятый в плен повстанческой группировкой, сбежал, отобрав оружие у сопровождавших его боевиков.

Как отмечается, российское посольство в Колумбии попросило освободить своего гражданина из плена. В среду, 19 апреля, Восканяна, по данным АНО, готовили к освобождению. Тем не менее во время доставки к назначенному пункту он напал на конвоиров, отобрал оружие, ранил пятерых человек и сбежал.

«Центральное командование [АНО] сожалеет, что не смогло выполнить операцию по освобождению», — говорится в сообщении.

Восканян, также получивший ранения, якобы скрылся в неизвестном направлении. Отмечается, что он был взят в плен 5 ноября прошлого года. В Колумбии он занимался ловлей ядовитых лягушек для их реализации на международном рынке.

За пару лет до своего похищения Арсен Восканян, проходивший ранее службу в рядах Воздушно-десантных войск, переехал в Колумбию по совету лечащего врача. Армянин страдал от приступов средиземноморской лихорадки, и ему необходимо было сменить климат на более экваториальный. Колумбию Восканян избрал как страну, с которой у России есть безвизовый режим.

Однако, приехав в Боготу — столицу Колумбии — он понял, что высокогорный климат не помогает купировать приступы лихорадки. Поэтому Восканян решил отправиться в джунгли — в регион Чако на побережье Тихого океана.

Там приступы лихорадки действительно прошли, и Восканян начал промышлять охотой на местную фауну: ленивцев, ядовитых лягушек и других экзотических видов колумбийской природы. Проживал он в столь недоступных местах, что для разговора по телефону ему приходилось проезжать около 80 километров на автомобиле.

Спустя несколько месяцев такой жизни на болоте он наткнулся на отряд местных повстанцев левых взглядов, зарабатывающих похищениями людей и последующим требованием выкупа. Восканян был обвинен в браконьерстве и взят под стражу. Однако официальные власти Колумбии отрицают, что армянин нарушал какой-либо закон их страны.