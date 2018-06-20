Disney против Netflix: империя наносит ответный удар

Компания Disney перебила предложение кабельного гиганта Comcast по покупке 21st Century Fox. История с приобретением Fox длится уже не первый год, и начальная сумма, предложенная Disney, составляла $52.4 млрд. Затем в торги включился Comcast, подняв ставки до $65 млрд.

Однако Disney вышел с новым предложением в размере $71,3 млрд. Общая стоимость возможной сделки может быть оценена в $85,1 млрд, так как медиагигант готов взять на себя чистую задолженность Fox в размере $13,8 млрд.

Утром в среду после заседания совета директоров Fox объявил, что предложение Disney более выгодно, тем более что корпорация предлагает выплатить эту сумму наличными и своими акциями в равной пропорции, в то время как Comcast предлагал $71,3 млрд наличными.

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По поводу этого высказался сам Руперт Мердок, глава Fox.

«Мы очень гордимся тем, как выстроили бизнес в 21st Century Fox, — приводит слова миллиардера The Hollywood Reporter. — Мы твердо верим, что вместе с Disney нам удастся увеличить стоимость акций после слияния, что будет крайне выгодно в современных условиях, когда наш рынок так динамично развивается.

Мы убеждены, что комбинация легендарных брэндов Fox с Disney создаст в итоге одну из крупнейших и самых инновационных компаний в мире».

Что касается брэндов Fox, упомянутых Мердоком, то в случае подписания сделки Disney получит кино- и телестудию компании, кабельный канал FX, National Geographic, 30% акций стримингового сервиса Hulu, а также 39% акций европейского телевизионного гиганта Sky.

«В наши времена, когда индустрия развлечений развивается с огромной скоростью, слияние наших компаний позволит производить контент самого высокого качества, — сказал глава Disney Боб Айгер. — Мы значительно сможем расширить международное присутствие, а также предложить потребителю доставку контента наиболее удобным для него способом».

Айгер не зря обратил внимание на доставку продукта потребителю, так как традиционные медиагиганты ведут сегодня бескомпромиссную борьбу со стриминговыми сервисами, включая Netflix и Amazon.

В начале июня Netflix по уровню капитализации обошел Disney, которая долгое время была самой крупной медиакорпорацией в стране.

Что касается самой сделки, то пока Fox официально не принял предложения. Мало того, известно, что руководство Fox отменило заседание совета директоров, намеченное на 10 июля, где было запланировано голосование по предложению Disney. Компания дает недвусмысленный знак, что ждет ответной ставки от Comcast.

Этот импровизированный аукцион начался 13 июня — на следующий день после судьбоносного решения Федерального суда США по делу о приобретении компании Time Warner телекоммуникационным гигантом AT&T. Департамент юстиции страны обвинил корпорации в нарушении антимонопольного закона, однако 12 июня суд счел аргументы ведомства безосновательными и вынес решение в пользу AT&T и Time Warner, которые в ближайшее время должны заключить сделку размером $85,4 млрд.

Как только был создан прецедент, развязавший корпорациям руки, Comcast незамедлительно перебил изначальное предложение Disney, однако ответ не заставил себя долго ждать.

Традиционные медиакомпании всерьез настроены дать отпор стриминговым платформам, которые не только переманили к себе колоссальное количество зрителей доступным по цене и высоким по качеству контентом. И Netflix, и Amazon стали принимать непосредственное участие в создании фильмов, сериалов и мультфильмов, заказывая и финансируя их производство.

За последний год Netflix переманил на свою сторону создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи и автора «Анатомии страсти» Шонду Раймс, потратив на их контракты в общей сложности $400 млн. Компания также подписала договор с бывшим президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель, которые теперь тоже будут принимать участие в создании продукции сервиса.

Это стало бы сильным ударом по традиционным медиа, если бы не решение суда по делу AT&T и Time Warner. Теперь же один из крупнейших интернет провайдеров AT&T может пойти в контратаку.

В декабре 2017 года Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) отменила принцип «сетевого нейтралитета». Этот принцип предполагал, что провайдеры не могут по-разному относиться к тем или иным сайтам или видам трафика — например, блокировать трафик или брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к какому-то сайту. Таким образом, ежедневно передающий терабайты трафика Netflix находился в тех же условиях, что и, к примеру, частный интернет-блогер.

После отмены сетевого нейтралитета AT&T будет вправе увеличить плату. взимаемую с Netflix.

Пока никаких разговоров об этом не идет, но логично предположить, что в случае ужесточения конкуренции корпорация может прибегнуть к подобным мерам.