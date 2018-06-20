Адепту Тарантино — 50: лучшие фильмы Роберта Родригеса

«Музыкант» («El Mariachi»), 1992

Хотя Роберт Родригес появился на свет в Сан-Антонио, штат Техас, он всегда был тесно привязан к своим мексиканским корням. Свой первый полнометражный фильм он снял на испанском языке за $7 тыс. Именно с него все началось в 1992 году.

Роберт не имеет кинематографического образования, но с самого детства увлекался кино, снимал почти все попало на подаренную отцом видеокамеру и сам познавал азы профессии. «Музыкант» стал его первым полнометражным фильмом и до сих имеет самый высокий рейтинг среди всех его фильмов.

Именно он положил начало так называемой «мексиканской трилогии» про наемного убийцу, который распрощался с мечтой стать музыкантом и теперь носит оружие в кофре от гитары.

Картина внесена в национальный реестр фильмов США как имеющая «культурное, историческое и эстетическое значение».

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«Отчаянный» («Desperado»), 1995

Получив признание в Голливуде, Родригес завел определяющее для своей карьеры знакомство — он подружился с Квентином Тарантино, который уже был известен как автор «Бешеных псов».

Роберт хотел снимать «Отчаянного» как высокобюджетный ремейк «Музыканта» на деньги голливудских продюсеров. Однако Тарантино посоветовал ему изменить историю и создать нечто вроде смысловой «долларовой трилогии» Серджио Леоне.

Родригес последовал совету Квентина. «Отчаянный» имеет похожие на оригинальный фильм главного героя, место действия и антураж, но отличается по сюжету. На главную роль был приглашен набирающий популярность испанец Антонио Бандерас, который уже снялся в «Интервью с вампиром» и работал в нескольких проектах параллельно.

В итоге вышел увлекательный боевик, тепло встреченный зрителем, но не дотянувший по уровню напряжения до оригинала.

«От заката до рассвета» («From Dusk Till Dawn»), 1996

Культовый фильм режиссера. Полноценное сотрудничество с Тарантино мгновенно подняло Родригеса в статусе, да и сам Квентин к этому моменту уже был автором великого «Криминального чтива». Он написал сценарий и снялся в одной из ролей.

Родригес постарался на славу — он начал рассказывать стандартную, на первый взгляд, криминальную историю, в которой двое грабителей (Джордж Клуни и Тарантино) берут в заложники священника (Харви Кейтель) и его двоих детей. Они пересекают мексиканскую границу и под вечер останавливаются в придорожном баре, чтобы перевести дух.

Ну а дальше… Знаменитый танец Сальмы Хайек со змеей, вампиры и зубодробительный комедийный экшн. Если на большом экране картина не имела выдающегося успеха, хотя и отбила производственный бюджет, то выйдя на видео кассетах приобрела статус культовой. А Клуни обязан Родригесу тем, что тот запустил его голливудскую карьеру.

«Факультет» («The Faculty»), 1998

У Родригеса оказался потрясающий нюх на таланты, и его «Факультет» это наглядно продемонстрировал. Комедийный фантастический хоррор рассказывает о нападении пришельцев на обычную американскую школу. Главную роль в фильме исполнил уже известный на тот момент Элайджа Вуд, а вот с его напарниками Родригес попал в точку.

В «Факультете» дебютировала будущая звезда франшизы «Форсаж» Джордана Брюстер, а одну из ролей сыграл тогда еще никому не известный Джош Хартнетт. Что двигало Родригесом, когда он брал их на роли, неизвестно, но режиссер на протяжении всей своей карьеры отличался отличным кастингом.

«Дети шпионов» («Spy Kids»), 2001

«Дети шпионов» — первый блокбастер Родригеса, собравший в прокате почти $148 млн. Для самобытного автора, который уже зарекомендовал себя, как человек, играющий по своим правилам, это стало большим коммерческим успехом. На этот раз Роберт не открыл новых талантов, зато пригласил на главную роль любимого Бандераса.

Лента рассказывает — как не сложно догадаться — о детях шпионов, которые решили помочь своим родителями справиться с главным злодеем.

«Город грехов» («Sin City»), 2005

Самый необычный, яркий и красивый фильм Родригеса. Нынешний век богат на экранизации комиксов, но Роберт снова отличился, решив поставить эксперимент. Он постарался перенести на экран не только сюжет и героев оригинального комикса Фрэнка Миллера, но и визуальную составляющую.

Миллер создал «Город грехов» в стилистике нео-нуара, и комикс был преимущественно черно-белым. Родригес сохранил цветовую палитру оригинала и перенес на экран три новеллы из вселенной. Поклонники творчества режиссера знают, что одну сцену в фильме снял Тарантино — просто ради интереса.

К слову, именно эта картина послужила причиной того, что Родригес стал первым и пока единственным режиссером, добровольно покинувшим Гильдию режиссеров Америки. Это случилось из-за того, что гильдия запретила ему указать в титрах Фрэнка Миллера в качестве сорежиссера.

«Планета страха» («Planet Terror»), 2007

В 2007 году Тарантино и Родригес выпустили хулиганский во всех отношениях проект «Грайндхаус», в котором отдали дань уважения трэш-фильмам 60-х — 70-х годов. Тарантино выпустил триллер «Доказательство смерти», а Родригес — зомби-хоррор «Планету страха». Роберт превзошел своего друга, и его фильм смотрелся намного бодрее тарантиновского.

Родригес выключил вообще все тормоза, которые у него к этому моменту были, и обыграл все без исключения клише боевиков и ужастиков, показав зрителю Ферги без мозгов (буквально) и Роуз Макгоуэн с автоматом вместо ноги.