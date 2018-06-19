Умер Евгений Вахтангов

На 76-м году жизни умер, внук основателя Театра имени Евгения Вахтангова, художник Евгений Сергеевич Вахтангов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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«Умер Евгений Сергеевич Вахтангов, — приводит слова пресс-атташе театра Елены Кузьминой ТАСС.

— Он был живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего Театра — Евгения Богратионовича Вахтангова».

«Работы Евгения Сергеевича Вахтангова вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, находятся в частных коллекциях в России, Франции, США, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Австралии», — отметила Кузьмина.

Пресс-атташе также подчеркнула, что театр Вахтангова пользовался услугами внука его основателя в качестве художника-оформителя.

«Евгений Сергеевич оформил в нашем театре спектакль «Молодость театра» по пьесе Александра Гладкова в постановке Евгения Рубеновича Симонова.

Пьеса была посвящена Евгению Багратионовичу Вахтангову, Мансуровской студии и открытию нашего театра, — напомнила Кузьмина.

«Он был большим другом и самым желанным гостем в Театре имени Евгения Вахтангова, принимал активное участие в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Вахтангова, часто бывал на премьерах и праздниках в нашем театре, — заключила Кузьмина.

— Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Сергеевича».

Вахтангов родился 15 декабря 1942 года в Омске, где в годы войны Вахтанговский театр находился в эвакуации.

В 1970 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, где учился в мастерской Ф. Ф. Рындина и Д. Д.

Жилинского. Работал в различных жанрах. Вахтангов писал и пейзаж, и портреты, и натюрморты.

В последнее время художник много экспериментировал и занимался в основном абстрактным пуантилизмом. Пуантилизм — это техника живописи, которая характеризуется раздельными мазками треугольной или точечной формы. При этом краски физически не смешиваются, что создает оптический эффект, при котором изображение различается только на удалении от картины.

Она появилась в конце XIX века во Франции среди импрессионистов.

Самыми известными представителями этого направления стали Камиль Писарро, Жорж Сераи Поль Синьяк. В этом жанре периодически работал Винсент Ван Гог.

Окончив суриковское училище, Вахтангов стал преподавателем — 70-х годах художник преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина. Был членом союза художников СССР.

В 1995 году Вахтангов стал преподавать в Российском институте театрального искусства (в прошлом — ГИТИС) на кафедре живописи факультета сценографии, однако покинул должность в 2011-м.

Вахтангов принимал участие в различных выставках с начала 80-х годов.

Впервые за рубежом художник был представлен в 1987 году в шотландском Эдинбурге в рамках выставки «Искусство из Москвы. Частное видение».

После положительных отзывов в Шотландии работы Вахтангова в том же году были представлены в Вашингтоне, затем в Ливерпуле и Лондоне. После этого художник стал востребованным и в других странах, включая Швецию, Германию, Италию, Марокко, Польшу, Чехию.

Последняя персональная выставка автора состоялась в Москве в 1995 году, после чего он стал преподавать в ГИТИСе.

Вахтангов скончался после продолжительной болезни. Дата и место прощания с художником будет объявлено дополнительно.

Великий дед Евгения Сергеевича основал знаменитый театр в 1913 году. До этого Вахтангов с 1911 года работал в Московском художественном театре (МХТ). Он был основным проводником идей Константина Станиславского. В 1913-м основал студенческую драматическую студию, которая в 1921 году стала третьей студией МХТ. В 1926 году уже после смерти основателя студия отделилась и МХТ и была переименована в Театр имени Вахтангова.