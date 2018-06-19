Трейлеры: Дамбо, двойной Бекмамбетов и «пылающий» Мураками

«Дамбо»

Появился первый тизер долгожданного игрового фильма, основанного на знаменитой «диснеевской» анимационной ленте «Дамбо». Режиссером был назначен великий и ужасный Тим Бертон (и при просмотре это сразу видно), в картине снялись Колин Фарелл, Майкл Китон, Ева Грин и Дэнни Де Вито. В коротком ролике показано, как слоненка с большими ушами по имени Дамбо находят в стоге сена — и как он летает под куполом цирка.

«Проклятие монахини»

Состоялась премьера трейлера ужастика «Проклятие монахини» — второго спин-оффа хоррор-франшизы «Заклятие». Постановщик оригинальных фильмов Джеймс Ван в данном проекте выступил в качестве одного из продюсеров и соавтора сценария. В новой ленте речь пойдет о демонической монахине из «Заклятия 2». По сюжету Ватикан направляет священника (Демиан Бичир) и послушницу (Таисса Фармига) в румынский монастырь для расследования самоубийства одной из монахинь.

«Убрать из друзей 2»

Вышел трейлер сиквела первого в истории скрин-лайф-фильма «Убрать из друзей», который Тимур Бекмамбетов и режиссер Леван Габриадзе выпустили в 2015 году. Главный герой картины обнаруживает, что его новый ноутбук был украден — и его прежний владелец наблюдает за каждым шагом. Кресло режиссера занял сценарист «Проклятия» Стивен Суско, а функции продюсера разделили Бекмамбетов и главный человек в современном хорроре Джейсон Блум.

«Гринч»

Также был обнародован второй трейлер предстоящей анимационной картины «Гринч», в которой главный герой — персонаж знаменитой детской книжки Доктора Сьюза — говорит голосом британского актера Бенедикта Камбербэтча. Сюжет известен всем и каждому: ворчливого нелюдимого зеленого Гринча окончательно достали люди, и он решает украсть у них Рождество.

«Поиск»

Еще один трейлер скрин-лайф-проекта (кажется, Бекмамбетов разогнался со своей находкой не на шутку) — многообещающего «Поиска» Маниша Чаганти с Джоном Чо в главной роли. Герой Чо будет пытаться отыскать свою пропавшую дочь, а наблюдать за происходящим мы будем, разумеется, лишь на экране компьютера.

«Пылающий»

Появился первый трейлер южнокорейского фильма «Пылающий», который режиссер и экс-министр культуры Ли Чхан Дон снял по мотивам рассказа гениального японского писателя Харуки Мураками «Сжечь сарай». Основная сюжетная линия сохранена: главный герой встречает подругу детства, которая вскоре уезжает в путешествие, а возвращается оттуда с новым знакомым. Через некоторое время выясняется, что знакомый в свободное время развлекается сожжением заброшенных теплиц (в фильме это именно теплицы, а не сараи). Читать — обязательно, смотреть — на свой страх и риск.

«Совсем неглупа»

Последний любопытный релиз — трейлер трагикомедии «Совсем неглупа» с Вупи Голдберг на борту. Поставил ленту Тайлер Перри, до этого снимавший сериалы «Если любить тебя неправильно» и «Дом семейства Пэйн». В центре сюжета оказывается девушка, чья сестра только-только вышла из тюрьмы. Голдберг исполнила роль их матери.