«Умер утром. Значит, не нажился»: скончался Иван Драч

Утром 19 июня в Киеве на 82 году жизни скончался известный украинский поэт, прозаик, драматург и общественно-политический деятель Иван Драч. Об этом сообщил в своем фейсбуке глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

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«Сегодня, 19 июня, в [больнице] Феофания. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас, — написал он. — Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло. Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Тележинцы, рядом с могилой сына Максима».

Его самыми известными произведениями являются поэмы «Нож в солнце», «Смерть Шевченко» и «Чернобыльская мадонна».

Иван Драч родился в семье рабочего совхоза 17 октября 1936 года в селе Телиженцы под Киевом. Мальчиком он учился в школе в городе Тетиеве, а после ее окончания стал преподавать русский язык и литературу в школе-семилетке в селе Дзвеняче. Также он работал инструктором Тетиевского районного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Украины по деятельности машинно-тракторной станции.

С 1956 по 1958 год он служил в 16-м понтонно-мостовом Верхнеднепровском ордена Красной Звезды полку, а после увольнения в запас поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Во время учебы Драч был отчислен за свои творческие и политические взгляды, однако в 1961 году смог восстановиться на заочное отделение и завершить обучение.

При этом в 1959-м он становится членом Коммунистической партии Советского Союза — этот статус он сохраняет до 1990 года.

После окончания университета Драч некоторое время работал в редакции газета «Літературна Україна», а после этого уехал в Москву и поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров при Госкино СССР, на которых обучался в течение двух лет.

Как раз на этот период приходится начало его творческой карьеры — он пробует силы в стихосложении, и уже в самых ранних его работах прослеживается активная антисоветская позиция и критика действовавшей власти.

В те же годы он начал общаться с украинскими диссидентами, однако их дружба длилась недолго: в 1966 году, после окончательного разгрома этого движения, Драч выпускает открытое письмо, в котором кается в своих связях с ними. После этого его взаимоотношения с властями кардинально улучшились.

Драч неоднократно в резкой форме осуждал буржуазный национализм и поддерживал деятельность Коммунистической партии — как в выступлениях, так и в стихотворениях.

Однако в 1966 году ЦК Компартии Украины принял постановление о серьезных недостатках в организации производства кинофильмов на Киевской киностудии им. А. Довженко, в котором подвергалась критике кинолента «Колодец для жаждущих» по сценарию Драча. В 1976 году он получил Государственную премию УССР им. Т. Г. Шевченко за сборник стихов «Корень и крона».

После начала «перестройки» Драч возвращается в диссидентское движение и в 1989-м становится одним из основателей первой официальной украинской антисоветской организации — Народного руха Украины (НРУ).

Его единомышленниками были, в частности, Вячеслав Черновол и Михаил Горынь. До 1992 года Драч занимает пост первого председателя НРУ, параллельно с этим выступая в качестве депутата Верховного совета УССР от Артемовского избирательного округа. На выборах 1990 года за него проголосовало 66,38% избирателей.

С политической стороны Драч известен как человек, который предложил внести в текст проекта Декларации о суверенитете Украины тезис о нейтральном статусе страны.

Также именно он является автором выражения: «Еврей в Украине должен жить лучше, чем в Израиле, русский в Украине должен жить лучше, чем в России».

В начале 90-х Драч на время отдаляется от политики, но в 1998-м снова участвует в выборах в Верховную раду и во второй раз становится членом парламента, а после парламентских выборов 2002 года получает депутатский статус уже в третий раз.

В 2005-м Драч ушел из НРУ и стал членом Украинской народной партии Юрия Костенко. С 1995 года и до конца жизни Драч был главой Конгресса украинской интеллигенции.

Летом 2017 года Драч заявил, что в 2014 году украинской армии надо было открывать огонь по жителям Крыма. «Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе, и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть», — сказал Драч.