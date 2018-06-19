«Политика Трампа порочна»: репортеров США толкают к протесту

Режиссер и продюсер Джадд Апатоу поддержал своего коллегу Сета МакФарлейна и призвал всех сотрудников, которые принимают участие в создании сериалов и фильмов для телеканала Fox, поднять свой голос против того, в каком ключе Fox News освещает политику нулевой терпимости администрации президента США в отношении иммигрантов, что приводит к разлучению детей с родителями.

На днях автор таких хитов FOX, как «Гриффины» и «Американский папаша», МакФарлейн критически высказался в отношении новостного подразделения канала.

Апатоу поддержал начинание своего коллеги, но использовал более жесткие выражения. В частности, режиссер открыто раскритиковал владельца медиагиганта Руперта Мердока и его семью.

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«Они [чертовы] похитители! — написал Апатоу в своем твиттере.

— Мердоки поддерживают политику администрации! Куда делись звезды и руководство Fox? Все вы, кто создают фильмы, сериалы, новости, спортивные программы, представьте, что это ваши дети. Как вы можете отмалчиваться, когда они продвигают такую политику?»

Режиссер продолжил критику, заявив, что люди должны набраться смелости и выразить свою позицию начальству.

«Я не работаю с Fox уже с 2002 года, — написал Апатоу. — Эта семья пропагандирует порочные идеи. Мы все выбираем, с кем работать, и я понимаю многих людей. Но есть же достаточно авторитетные люди, которые могут поднять голос против своих боссов».

I haven't worked with Fox since 2002. That family promotes evil ideas and greed and corruption. We all choose who to work with. I understand why that is easier for some than others but many powerful people are powerful enough to speak up to their bosses at a moment like this. https://t.co/8NtsqsR8Xj — Judd Apatow (@JuddApatow) 18 июня 2018 г.

«Если каждый звездный сотрудник Fox скажет, что политика президента порочна, и выразит протест Мердокам, то это серьезно повлияет на повестку дня», — продолжил режиссер.

Апатоу также выразил озабоченность тем, что никто, кроме Макфарлейна, не выступил с критикой Fox News.

«Я не увидел, чтобы хотя бы один влиятельный сотрудник Fox высказался против подобного освещения новостей. Если бы они сказали, что политика нетерпимости зашла слишком далеко, то президент остановил бы ее», — подчеркнул автор.

К слову, Апатоу оказался не совсем прав.

Один из создателей популярного сериала «Американская семейка» Стив Левитан, у которого подписан контракт с 20th Century Fox TV, поддержал начинание МакФарлейна.

«Я официально присоединяюсь к Сету МакФарлейну и также заявляю, что мне претит работать в компании, которая имеет что-то общее с Fox News, — написал Левитан в твиттере. — Этот [вздор] диаметрально противоположен тем ценностям, которые проповедует «Американская семейка».

Let me officially join @SethMacFarlane in saying I'm disgusted to work at a company that has anything whatsoever to do with @FoxNews. This bullshit is the opposite of what #ModernFamily stands for. https://t.co/dnvIbgoIyA — Steve Levitan (@SteveLevitan) 19 июня 2018 г.

Действия государства в отношении мигрантов из Мексики вызвали в США негодование среди видных политиков, деятелей культуры и селебрити. Американские СМИ сообщают, что на границе с Мексикой созданы центры учета мигрантов, действия которых привели к тому, что дети были разлучены с родителями.

NBC News приводит в пример крупнейший центр в Макаллене, штат Техас, в результате работы которого 1174 ребенка оказались отделены от родителей, содержащихся в «металлических загонах».

Бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала происходящее на границе с Мексикой «ужасным». Она также напомнила, что еще во время предвыборной компании предсказывала такой ход событий в случае победы Дональда Трампа.

«Каждый человек, у которого есть чувства сострадания и собственного достоинства, должен возмутиться, — приводит слова Клинтон The Hollywood Reporter. — И теперь мы наблюдаем за происходящим с разбитыми сердцами».

Fox News освещает события на границе с Мексикой под другим углом.

Один из ведущих телеканала еще в пятницу вечером призвал зрителей не верить другим новостным агентствам. Также в одном из выпусков новостей центры учета детей мигрантов были названы «летними лагерями и школами-интернатами».

Глава государства Трамп, пообещавший во время своей предвыборной кампании построить стену на границе с Мексикой, поддерживает меры департамента внутренней безопасности.

«Соединенные Штаты не будут лагерем для мигрантов и домом для беженцев», — заявил президент в официальном обращении в понедельник.

Принадлежащий Мердоку 21st Century Fox может быть уже в этом году куплен компанией Disney, либо Comcast. Медиагигант Disney еще в прошлом году предложил $52,4 млрд, однако Comcast выступил с контрпредложением в размере $65 млрд.