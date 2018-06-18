Полный крах «Готти», или Хождение Траволты по мукам

Криминальная драма, основанная на реальных событиях, может стать для 64-летнего Траволты серьезным коммерческим ударом, и не исключено, что от нее может пострадать репутация актера. «Кодекс Готти» получил невероятные 0% на Rotten Tomatoes, что случается крайне редко. Агрегатор собрал 23 рецензии, ни одна из которых не была признана хотя бы нейтральной. Картину подвергли критике все без исключения издания.

Основные претензии критиков направлены на общее низкое качество фильма. Работа самого Траволты была оценена достаточно высоко.

«Траволта каким-то образом умудрился выдать мощное и яростное исполнение, — пишет Entertainment Weekly. — Но фильм испортила неуклюжая режиссура Кевина Коннолли».

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«Лучше проснуться рядом с отрубленной головой лошади, чем пересмотреть «Кодекс Готти», — язвит New York Post.

«Траволта должен был отказаться от предложения сняться в байопике, который заслуживает оплеухи», — сокрушается Rolling Stone.

Картина рассказывает об одном из самых известных американских мафиози Джоне Готти, который с 1986-го по 1992 год был главой могучего нью-йоркского клана Гамбино — одной из тех самых «пяти семей». Фильм описывает его приход к власти в мафиозной структуре. Он начинал свою карьеру, выполняя самые простые поручения боссов, однако постепенно стал одним из ведущих криминальных авторитетов. Права на экранизацию биографии мафиози были приобретены у его сына Джона Готти-младшего.

Траволта был тесно задействован в производственном процессе картины и выступил одним из исполнительных продюсеров.

Сам актер очень ценит этот проект и сделал на него большую ставку, которая совсем не сыграла. Остается лишь гадать, как такой крупный провал отразится на дальнейшей судьбе Траволты.

Производство фильма растянулось на семь лет, начиная с момента, когда Джон Готти-младший продал права на историю жизни своего отца. Однако съемки начались значительно позже. Проект сменил бесчисленное количество людей, ответственных за его создание. Официальные данные указывают на 44 человека, которые в разное время были продюсерами, исполнительными продюсерами или сопродюсерами картины.

Такая же текучка была и на должности режиссера. Сначала руководить съемками должен был автор «Дневника памяти» Ник Кассаветис, затем в режиссерском кресле его сменил лауреат «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон. Третьим на должность был принять режиссер «Первого мстителя» Джо Джонстон.

Окончательный выбор был остановлен на известном по сериалу и полнометражке «Антураж» актере Кевине Коннолли, для которого «Кодекс Готти» стал лишь третьим полнометражным фильмом в качестве режиссера.

Уже в этот момент Траволте стоило насторожиться, так как проект покинул целый ряд признанных постановщиков. Он вообще остался едва ли ни единственным человеком, который был связан с фильмом с самого начала.

Сам выход фильма на экраны стал настоящим чудом, так как за десять дней до первоначальной даты премьеры дистрибьютор Lionsgate Premiere изъял его из расписания. В итоге права на дистрибуцию выкупила исполнительный продюсер картины Кейа Морган.

Официальная премьера «Кодекса Готти» состоялась на Каннском кинофестивале, однако она прошла за закрытыми дверьми и больше напоминала чью-то частную вечеринку, чем показ нового фильма.

Картина вышла в американский прокат 14 июня и получила разгромную критику, а также собрала очень скромную кассу.

Впрочем, хоронить карьеру Траволты пока рано, так как он славится умением выбираться из подобных передряг. Актер получил первую известность в конце 70-х годов благодаря хитам «Кэрри», «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». Однако затем его стали приглашать во все подряд, а Траволта, не слишком щепетильно относившийся к выбору ролей, соглашался.

Актера, у которого за этот период были и неплохие проекты вроде комедийной трилогии «Уж кто бы говорил» с младенцем — Брюсом Уиллисом, все же довольно быстро забыли. Из небытия его в 1994 году вернул Квентин Тарантино, снявший Траволту в роли Винсента Веги в культовом «Криминальном чтиве». Но даже вернувшись на голливудский небосклон, артист все равно периодически ввязывался в авантюрные проекты.

Так, в 2000 году Траволта выступил продюсером фильма «Поле битвы: Земля», в котором сам же сыграл одну из главных ролей. Картина оказалась убыточной и вдобавок получила девять «Золотых малин».

Одна из них была присуждена уже в 2010 году в номинации «Худший фильм десятилетия». Несмотря на это, Траволта смог достаточно быстро поправить свои дела и остаться востребованным актером. В этом году на экраны США выйдет еще три картины с его участием.