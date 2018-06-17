Суперсемейка ставит суперрекорды

Сиквел одной из лучших лент студии Pixar, пожаловавший на большие экраны спустя 14 лет после выхода оригинальной «Суперсемейки», превосходит все ожидания аналитиков.

Стартовавший в четверг мультфильм за выходные сумел заработать в 4410 кинотеатрах невероятные $180 млн — для дебютирующей в прокате анимационной картины это абсолютный рекорд, который оправдал самые оптимистичные ожидания.

«Суперсемейка 2» превзошла предыдущую планку почти на $50 млн — до этого пальму первенства в течение двух лет удерживала лента «В поисках Дори» с $135 млн.

Однако на этом внушительные показатели мистера Исключительного, Эластики, Фиалки, Шастика и Джек-Джека не заканчиваются:

взятые ими $180 млн определили их на восьмую строчку в десятке самых крупных стартов в прокате США из числа вообще всех фильмов.

Сиквел «Суперсемейки» расположился следом за вторыми «Мстителями», собравшими в первый уикенд чуть более $191 млн, и обошел «марвеловского» «Первого мстителя» в его третьей ипостаси («Противостояние»), который может похвастаться сборами в размере $179 млн.

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Примечательно, что теперь девять фильмов в упомянутой десятке — проекты Disney, а сопротивляться натиску гигантской медиакорпорации остался один-единственный «юниверсаловский» «Мир Юрского периода».

Сейчас «Суперсемейке 2» прогнозируют домашнюю кассу свыше $500 млн и звание самой кассовой полнометражной анимации в США — здесь пока что властвует все та же потерявшаяся рыбка Дори, добывшая $486 млн.

На вторую строчку сдвинулись вышедшие на прошлой неделе и на ней же главенствовавшие «8 подруг Оушена».

За второй уикенд коварные аферистки Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна (и еще с десяток отличных актрис) утянули из кошельков зрителей еще $19,5 млн, таким образом доведя общую кассу всего лишь до $79,1 млн.

При этом самые скептические прогнозы составляли как минимум $21 млн.

Замыкает тройку лидеров другой дебютант этой недели — комедия «Ты водишь!», которой хватило на $14,6 млн. Картине предрекали примерно эту же кассу на старте — впрочем, солидные $1,3 млн с предпремьерных показов не исключали и несколько лучшие результаты.

Скорее всего, ленту ждут плюс-минус $40 млн. В других странах (например, в России и в Англии) прокат начнется позже, и на международные сборы также делается большая ставка.

На провальном «Хане Соло» можно окончательно ставить крест: хотя космический боевик все еще цепляется за место в лучше пятерке, собирает он ожидаемые $9 с копейками млн.

За четыре недели присутствия на больших экранах в США очередной спин-офф «Звездных войн» собрал едва больше, чем «Суперсемейка 2» взяла за первые несколько дней, — всего $192,8 млн. Disney определенно стоит сделать какие-то выводы из слоившейся (весьма прискорбной) ситуации.

Пятым идет сиквел «Дэдпула», чьи новые $8,8 млн довели общую кассу до $294,6 млн. Седьмым финишировал дебютировавший в среду «Суперфлай» — ремейк культового для жанра блэксплотейшн фильма 1972 года выпуска.

Боевик про темнокожего криминального авторитета, который пытается, но не может завязать, добыл прогнозировавшиеся $6,3 млн в течение выходных, а с учетом двух дней форы — $8,4 млн.

Байопик об одном из самых известных криминальных боссов Джоне Готти, в которого мастерски перевоплотился Джон Траволта, не сумел пробиться в десятку самых кассовых лент по итогам выходных, взяв $1,67 млн в пяти сотнях кинотеатров.

При этом индийский боевик «Гонка 3» едва не обошел его, остановившись в итоге на $1,62 млн (однако стоит учитывать, что «Кодекс Готти» присутствовал на чуть большем количестве экранов).

Следующая неделя обещает быть еще интереснее: безусловно, вторую «Суперсемейку» успели посмотреть еще не все желающие, однако до Северной Америки наконец-то доберутся беснующиеся по всему миру динозавры из «Мира Юрского периода 2», поэтому итоговые результаты могут оказаться любопытными.