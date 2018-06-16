В Москве попрощались с Говорухиным

В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоялась церемония прощания с режиссером и актером Станиславом Говорухиным. Проститься с артистом пришли известные режиссеры, актеры, политики и общественные деятели.

На церемонию приехали президент России Владимир Путин, хирург Леонид Рошаль, режиссер Карен Шахназаров, актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, композитор Игорь Крутой и другие.

Гроб с телом Говорухина окружили венки от разных кинематографических организаций и государственных ведомств. В том числе от администрации президента России, министерства культуры, Фонда кино и Союза кинематографистов.

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Глава государства возложил к гробу ушедшего цветы и принес соболезнования вдове Говорухина Галине. Затем Путин поделился своими воспоминаниями о режиссере, рассказав, что близко с ним познакомился в 2011 году, когда Говорухин возглавил его штаб на выборах президента.

«Для меня было большим удовольствием и большой честью лично познакомиться со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним, — сказал Путин журналистам.

— Важна была не его административная, политическая поддержка, для меня была важна моральная, нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают».

Глава государства также отметил творческие качества Говорухина и выразил мнение, почему он стал любимым для многих режиссером.

«Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, — подчеркнул Путин. — Как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал.

А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу».

Церемония прощания с режиссером завершилась в 12.30 по московскому времени. На 13.00 запланировано отпевание усопшего.

Станислав Говорухин умер 14 июня в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха», где боролся с тяжелой болезнью. Первым о его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал Володин. — Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».

Говорухин родился 29 марта 1936 года. Изначально он не собирался связывать свой жизненный путь с кинематографом и поступил на геологический факультет Казанского государственного университета. Окончив вуз, некоторое время Говорухин работал по специальности. И только в 1959 году он устроился на Казанскую телестудию редактором и ассистентом режиссера, а после пошел учиться во ВГИК.

В 30-летнем возрасте Говорухин окончил Институт кинематографии, его дебютной полнометражной работой стал фильм «Вертикаль», в котором главную роль исполнил Владимир Высоцкий.

Артист написал к ленте несколько песен, включая знаменитую «Если друг оказался вдруг».

Всесоюзная слава и народная любовь пришла к Говорухину в 1979 году после фильма «Место встречи изменить нельзя» о работниках Московского уголовного розыска в послевоенное время. Главную роль снова сыграл Высоцкий.

Режиссер снимал в самых различных жанрах — от мелодрам до приключенческих фильмов и триллеров.

Говорухин создал несколько ярких экранизаций классических литературных произведений, ставших горячо любимыми зрителями. Это «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

Последним фильмом мастера стала картина «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова.

Начиная с 90-х годов Говорухин активно занимался политикой. В начале 90-х он поддерживал демократические силы, однако быстро в них разочаровался и перешел на сторону КПРФ. В 1999 году был избран депутатом Госдумы от блока «Отечество — вся Россия». В 2005-м вступил в партию «Единая Россия», а на президентских выборах 2012 года возглавлял штаб Владимира Путина. В Госдуме VI созыва возглавил комитет по культуре.