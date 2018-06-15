На войне как на войне: Франция против Netflix

Три крупнейшие французские телевизионные компании заявили о большом совместном проекте под названием SALTO. Государственная корпорация France Televisions и частные холдинги TF1 и М6 объединили усилия для противостояния американским стриминговым сервисам Netflix и Amazon.

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Новая платформа SALTO предложит зрителям новости, специальные проекты, телесериалы, художественные и документальные фильмы. Боссы корпораций называют новую инициативу «амбициозным ответом спросу современного зрителя».

Планируется, что SALTO будет играть активную роль в продвижении продукта французского и европейского производства, которого практически нет на американских сервисах.

Президент France Televisions Дельфин Эрнотт Кюнси заявила, что это будет большим шагом вперед для европейской развлекательной индустрии.

«Я в полном восторге от запуска нашей совместной платформы, — приводит слова Кюнси The Hollywood Reporter. — Это большой шаг в развитии французской телевизионной индустрии.

SALTO сможет дать ответ глобальным стриминговым сервисам, предложив нашим зрителям услуги высочайшего качества.

Мы также будем популяризировать проекты ведущих французских и европейских студий».

France Televisions — крупнейшая национальная телевизионная корпорация в стране, которой принадлежат пять федеральных телеканалов и 24 региональных. TF1 — крупнейший частный медиахолдинг во Франции, в который входят пять популярный каналов.

«Для TF1 этот проект полностью соответствует нашей политике открытости и готовности к стратегическим партнерствам с ключевыми игроками на медиарынке и Франции, и всей Европы, — сказал президент корпорации Жиль Пелиссон. —

В будущем это даст нам важное оружие для борьбы с конкурентами, и новый сервис будет во всем отвечать ожиданиям зрителей».

Глава M6 Николя Таверност также обратил внимание на тяжелые условия конкуренции с международными стриминговыми платформами.

«Наша корпорация всегда старалась адаптироваться к переменам и техническому прогрессу, — заявил Таверност. — Мы очень рады, что три крупнейшие телевизионные компании объединили свои силы, чтобы дать отпор конкурентам, а также подстегнуть развитие индустрии в нашей стране».

Помимо ответа в сфере бизнеса Европа также готовит и юридический рычаг для борьбы с Netflix и Amazon.

В Евросоюзе готовится закон, который будет вынуждать иностранные компании посвящать 30% своего времени европейской продукции, а также принимать участие в финансировании сериалов и художественных фильмов Старого света.

Netflix уже испытал проблемы во Франции, вступив в конфликт с руководством Международного Каннского фестиваля. Канны внесли изменения в регламент киносмотра, обязав издателей фильмов прокатывать участников фестиваля во французских кинотеатрах. Однако это сопровождается трехлетним эмбарго на выпуск картин на территории Франции онлайн, что прописано уже в законодательстве. Такое положение дел никак не устроило Netflix, и компания объявила о том, что не повезет в Канны свои фильмы.

В последнее время традиционные компании стали постепенно отвоевывать рынок у Netflix весьма крупными сделками. Крупная студия Warner Bros. Television подписала самый дорогой из известных контракт в истории телевидения с продюсером Грегом Берланти — автором «Стрелы», «Флэша», «Ривердэйла» и других популярных сериалов. Соглашение рассчитано на четыре года, а Берланти получит $400 млн.

Столько же денег потратил Netflix, подписав за последний год автора «Анатомии страсти» Шонду Раймс и создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи.

Такая агрессивная политика компании напугало традиционные медиа, и WBTV пришлось очень серьезно раскошелиться на одного продюсера. К слову, проекты Бреланти все-таки не пользовались такой большой популярностью, как «Анатомия страсти» или же сериалы Мерфи.

Последним ударом по Netflix стала готовящаяся сделка AT&T и Time Warner, согласно которой AT&T приобретет медиахолдинг за $85 млрд. 12 июня Федеральный суд США отклонил иск департамента юстиции, который утверждал что компании нарушают антимонопольное законодательство. Таким образом, для всего медиарынка был создан важный прецедент.