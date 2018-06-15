«Леген... подожди-подожди... дарно!»: Барни Стинсону — 45

Американский актер, певец, а также писатель и немножко иллюзионист Нил Патрик Харрис родился 15 июня 1973 года в городке Альбукерке, штат Нью-Мексико (в конце 2000-х годов в это мало чем примечательное место повалили толпы фанатов сериала «Во все тяжкие»), однако большая часть его юности прошла в Руидозо, что расположен в трех часах езды оттуда. Как позже рассказывал сам актер в собственной интерактивной книге «Выбери свою автобиографию», оба его родителя были юристами, а также держали свой ресторан.

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Свою первую роль Нил сыграл в 10 лет, примерив на себя образ собаки Тото в школьной постановке «Волшебник из страны Оз», после чего стал активно участвовать в деятельности драмкружка.

Однажды будущая звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» отправился в летний лагерь, где его заметил драматург Марк Медофф и позвал в свой новый фильм «Сердце Клары», в котором с Харрисом снялась сама Вупи Голдберг. За эту роль юный актер получил номинацию на «Золотой глобус».

Фоторепортаж: Барни Стинсону -- 45 __is_photorep_included11801779: 1

В том же 1988 году он принимает участие в съемках семейной научно-фантастической комедии «Пурпурный людоед», и в последующие несколько лет играет в сериалах «Доктор Дуги Хаузер», «Квантовый скачок» и «Страйкер».

В 1991 году он с отличием оканчивает старшую школу Ла Куева — несмотря на то, что половину выпускного класса провел на съемках.

С середины 90-х он начинает появляться на второстепенных ролях в крупных проектах: космическом боевике «Звездный десант», романтической комедии с участием Мадонны «Лучший друг» и комедийном боевике «Тайный брат», а также играет пародийную версию себя в нескольких фильмах о Гарольде и Кумаре.

В 2000-х годах Харрис пробует себя в качестве актера озвучки и работает над несколькими анимационными телепроектами Marvel и DC — в частности, его голосом говорит Питер Паркер в (весьма убогом) мультсериале «Новый Человек-паук» и Найтвинг в «Бэтмене: отважном и смелом». Кроме того, он начинает заниматься профессиональной театральной карьерой, играя в бродвейских мюзиклах и пьесах — например, в «Суинни Тодде» и «Доказательстве» по выигравшей «Пулитцера» одноименной пьесе Дэвида Оберна, где его партнершей по сцене стала Энн Хеч.

Всемирная слава пришла к Нилу после, разумеется, исполнения роли ловеласа Барни Стинсона в невероятно успешном ситкоме «Как я встретил вашу маму», который выходил с 2005 по 2014 год и завоевал шесть статуэток «Эмми».

Финальный эпизод шоу посмотрели более 13 миллионов зрителей, а фразочки из сериала популярны и по сей день — прежде всего, конечно, знаменитая «Это будет Леген... подожди-подожди... дарно! Легендарно!»

При этом на настоящего Харриса его Барни ни капли не похож — в реальности Нил является добродушным семьянином, вместе с актером и шеф-поваром Дэвидом Барткой он растит двоих детей. Единственное сходство — увлечение фокусами и трюками, эту черту питающий страсть к иллюзионизму артист привнес и в нескольких других своих героев: кроме Барни это Честер Крэб в четвертом сезоне «Американской истории ужасов» и Брайан Райан в «Хоре». Сам Харрис в свое время даже состоял в совете директоров «Замка магии», унаследовав любовь к этому искусству от дедушки.

На волне популярности «Как я встретил вашу маму» он на время обосновывается в большом кино — играет главную роль в двух частях «Смурфиков», снимается у Дэвида Финчера в нашумевшей «Исчезнувшей», а также мелькает в довольно скверной драме «Короче».

В качестве актера озвучки он работает над мультфильмом сценаристов прославившего его ситкома Фила Лорда и Криса Миллера «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и его сиквелом.

Нил Патрик Харрис также периодически исполняет функции ведущего различных мероприятий – в 2009-м, 2011-м, 2012-м и 2013 годах он вел церемонию вручения премии «Тони» (причем трижды за это был удостоен статуэтки «Эмми»), а в 2015-м вел «Оскар» (правда, после этого сказал, что вряд ли будет этим впредь заниматься).

Карьера полноценного телеведущего у него до недавнего времени не складывалась — в 2014 году ему поступило предложение заменить ушедшего с CBS легендарного Дэвида Леттермана, однако Харрис отказался, побоявшись, что эта работа будет навевать скуку. По тем же причинам он отверг аналогичное предложение, которое он получил после увольнения Крейга Фергюсона с того же канала.

Впрочем, в 2017 году руководству уже NBC все же удалось уговорить Нила на роль ведущего телеигры «Гений-младший».

Также он в настоящее время снова участвует в сериале — на этот раз не телевизионном, а выходящем на стриминговой платформе Netflix — «Лемони Сникет: 33 несчастья» по совершенно чудесной серии подростковых (это, впрочем, спорно) книг Дэниела Хэндлера, в котором играет главного злодея Графа Олафа.

На следующий год запланирован выход третьего сезона, который экранизирует оставшиеся четыре повести и станет финальным.

Вероятно, вдохновившись опытом общения с Хэндлером, Харрис решил заняться и художественной литературой (опыт в области нон-фикшна у него уже имеется): в конце прошлого года вышла его первая повесть «Магия неудачников», продолжить которую планируется еще тремя книгами.