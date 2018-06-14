«Суперсемейка 2» и другие премьеры недели

«Суперсемейка 2» («Incredibles 2»), Брэд Берд
Главной премьерой этой недели стал сиквел «пиксаровской» «Суперсемейки», которая была большим хитом 14 лет назад. Несмотря на такой большой перерыв, «Суперсемейка 2» является прямым продолжением оригинала и начинается практически с того же места, где заканчивается первый мультфильм.
После событий первой части семья супергероев становится весьма популярной среди журналистов. И пресса неожиданно заявляет, что миссис Исключительная смотрится на экране гораздо лучше своего супруга. Мистеру Исключительному приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, и сложнее всего ему приходится с младшеньким Джек-Джеком. Все это происходит на фоне козней злодея Подрывашкера. Изящная сказка об изменении гендерных ролей в семье.
«Мир будущего» («Future World»), Джеймс Франко
Известный актер Джеймс Франко, которого, кажется, все-таки не потопил харассмент-скандал, предложил свой новый проект, в котором выступил в качестве режиссера, а также снялся в главной роли. «Мир будущего» — постапокалиптический экшн, действие которого происходит в будущем, подозрительно напоминающем вселенную «Безумного Макса».
Герой Франко вынужден отправиться в опасное путешествие в Пустоши, чтобы найти лекарство для тяжело больной матери. Помимо Джеймса в фильме снялась восходящая звезда Сьюки Уотерхаус, а также целая плеяда известных музыкантов — рэперы Снуп Догг и Метод Мэн, а также звезда нью-вэйва Твин Шэдоу.
«Эскобар» («Loving Pablo»), Фернандо Леон Де Араноа
Криминальная драма «Эскобар» посвящена, как нетрудно догадаться, истории становления самого известного и жестокого наркобарона Пабло Эскобара. Лента основана на мемуарах журналистки Вирджинии Вальехо.
Вальехо приезжает в Мексику взять серию интервью у Эскобара и постепенно влюбляется в главу наркокартеля. Главные роли в фильме сыграли Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, которые совсем недавно составили дуэт в фильме-открытии Каннского кинофестиваля «Все знают». Смотревшие сериал «Наркос» не смогут отделаться от ощущения дежавю.
«Аферисты поневоле» («The Con Is On»), Джеймс Окли
На российские экраны выходит комедийный экшн «Аферисты поневоле» — спустя три недели после мировой премьеры. Фильм рассказывает о британской паре, которая сбегает в Лос-Анджелес от мафиози, которому задолжала внушительную сумму. Для того, чтобы расплатиться с долгами, герои решают совершить дерзкое ограбление за океаном.
Картина была не слишком тепло встречена зарубежными критиками, однако звездная пара в лице Умы Турман и Тима Рота — фаворитов великого и ужасного Квентина Тарантино — должна привлечь зрителей в кинотеатры и окупить затраты на производство в размере $13 млн.
«Дело Собчака», Вера Кричевская
Документальный фильм по сценарию Ксении Собчак о первом мэре Санкт-Петербурга. Лента охватывает все 90-е годы — приход Анатолия Собчака на место главы Северной столицы, его поражение на выборах в губернаторы 1996 года, противостояние с президентом Борисом Ельциным и его смерть в 2000 году.
Картина закрывала недавно прошедший российский кинофестиваль «Кинотавр», интересным образом коррелируя с открывавшим смотр «Летом» Кирилла Серебренникова, и получила в основном положительные отзывы от критиков.
«Идея возникла давно. И я давно хотела сделать фильм про папу, но фильм именно журналистский. Чтобы это не было мемориальное кино, а чтобы это был слепок эпохи — исторический документ, который я смогу оставить сыну и тем людям, которые будут интересоваться 90-ми, — рассказала Ксения Собчак в интервью «Газете.Ru». — Для меня было важно сдержать наш первоначальный договор — что бы мы ни нашли о Собчаке, мы ставим это. И, честно говоря, к своему стыду, я думала, что там было гораздо больше оснований для коррупционного дела, чем оказалось в итоге».
«Фото на память», Антон Зенкович
На этой неделе выходит агрессивно рекламируемый в сети российский хоррор «Фото на память». Это режиссерский дебют оператора Антона Зенковича, в котором снялись преимущественно молодые актеры.
Картина построена по классическим канонам фильмов ужасов. Группа молодых людей попадает в аварию и вынуждена свернуть к старому дому. Там герои обнаруживают жуткие фотографии, среди которых находят снимки своего разбитого автомобиля. Идеальный вариант для не растерявших веру в отечественный массовый кинематограф.