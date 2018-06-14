«Суперсемейка 2» и другие премьеры недели

Главной премьерой этой недели стал сиквел «пиксаровской» «Суперсемейки», которая была большим хитом 14 лет назад. Несмотря на такой большой перерыв, «Суперсемейка 2» является прямым продолжением оригинала и начинается практически с того же места, где заканчивается первый мультфильм.

После событий первой части семья супергероев становится весьма популярной среди журналистов. И пресса неожиданно заявляет, что миссис Исключительная смотрится на экране гораздо лучше своего супруга. Мистеру Исключительному приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, и сложнее всего ему приходится с младшеньким Джек-Джеком. Все это происходит на фоне козней злодея Подрывашкера. Изящная сказка об изменении гендерных ролей в семье.

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Известный актер Джеймс Франко, которого, кажется, все-таки не потопил харассмент-скандал, предложил свой новый проект, в котором выступил в качестве режиссера, а также снялся в главной роли. «Мир будущего» — постапокалиптический экшн, действие которого происходит в будущем, подозрительно напоминающем вселенную «Безумного Макса».

Герой Франко вынужден отправиться в опасное путешествие в Пустоши, чтобы найти лекарство для тяжело больной матери. Помимо Джеймса в фильме снялась восходящая звезда Сьюки Уотерхаус, а также целая плеяда известных музыкантов — рэперы Снуп Догг и Метод Мэн, а также звезда нью-вэйва Твин Шэдоу.

«Эскобар» («Loving Pablo»), Фернандо Леон Де Араноа

Криминальная драма «Эскобар» посвящена, как нетрудно догадаться, истории становления самого известного и жестокого наркобарона Пабло Эскобара. Лента основана на мемуарах журналистки Вирджинии Вальехо.

Вальехо приезжает в Мексику взять серию интервью у Эскобара и постепенно влюбляется в главу наркокартеля. Главные роли в фильме сыграли Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, которые совсем недавно составили дуэт в фильме-открытии Каннского кинофестиваля «Все знают». Смотревшие сериал «Наркос» не смогут отделаться от ощущения дежавю.

«Аферисты поневоле» («The Con Is On»), Джеймс Окли

На российские экраны выходит комедийный экшн «Аферисты поневоле» — спустя три недели после мировой премьеры. Фильм рассказывает о британской паре, которая сбегает в Лос-Анджелес от мафиози, которому задолжала внушительную сумму. Для того, чтобы расплатиться с долгами, герои решают совершить дерзкое ограбление за океаном.

Картина была не слишком тепло встречена зарубежными критиками, однако звездная пара в лице Умы Турман и Тима Рота — фаворитов великого и ужасного Квентина Тарантино — должна привлечь зрителей в кинотеатры и окупить затраты на производство в размере $13 млн.

Документальный фильм по сценарию Ксении Собчак о первом мэре Санкт-Петербурга. Лента охватывает все 90-е годы — приход Анатолия Собчака на место главы Северной столицы, его поражение на выборах в губернаторы 1996 года, противостояние с президентом Борисом Ельциным и его смерть в 2000 году.

Картина закрывала недавно прошедший российский кинофестиваль «Кинотавр», интересным образом коррелируя с открывавшим смотр «Летом» Кирилла Серебренникова, и получила в основном положительные отзывы от критиков.

«Идея возникла давно. И я давно хотела сделать фильм про папу, но фильм именно журналистский. Чтобы это не было мемориальное кино, а чтобы это был слепок эпохи — исторический документ, который я смогу оставить сыну и тем людям, которые будут интересоваться 90-ми, — рассказала Ксения Собчак в интервью «Газете.Ru». — Для меня было важно сдержать наш первоначальный договор — что бы мы ни нашли о Собчаке, мы ставим это. И, честно говоря, к своему стыду, я думала, что там было гораздо больше оснований для коррупционного дела, чем оказалось в итоге».

«Фото на память», Антон Зенкович

На этой неделе выходит агрессивно рекламируемый в сети российский хоррор «Фото на память». Это режиссерский дебют оператора Антона Зенковича, в котором снялись преимущественно молодые актеры.

Картина построена по классическим канонам фильмов ужасов. Группа молодых людей попадает в аварию и вынуждена свернуть к старому дому. Там герои обнаруживают жуткие фотографии, среди которых находят снимки своего разбитого автомобиля. Идеальный вариант для не растерявших веру в отечественный массовый кинематограф.