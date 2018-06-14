От «Вертикали» до «Места встречи»: 7 лучших фильмов Говорухина

«Вертикаль», 1967

Режиссерский дебют Говорухина в полном метре, запустивший его карьеру искусного кинематографиста — и карьеру Владимира Высоцкого. Именно для «Вертикали» Высоцкий написал свои знаменитые строки «Если друг оказался вдруг…», а также совершенно чудесную «Альпинистку», которая, правда, в итоге в фильм не вошла.

Щекочущий нервы триллер про альпинистов наподобие тех, что штампуются в Голливуде начиная с 90-х, Говорухин сделал еще в 1967-м будучи студентом ВГИКа. «Вертикаль» снималась на черно-белую пленку (хотя в СССР на тот момент уже давно появилась цветная) — к ней режиссер впоследствии вернулся уже в конце своей карьеры, сняв «Weekend» и «Конец прекрасной эпохи».

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«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 1972

Второй из числа громких фильмов Говорухина и вторая в его карьере экранизация литературного произведения (если не считать дипломной короткометражки «Аптекарша»). Постановщик в свойственной ему манере подробно переносит на пленку события знаменитого романа Даниэля Дефо.

В «Робинзоне Крузо» Говорухин впервые сотрудничает с композитором Евгением Гевогряном, а также снимает по обыкновению невероятно яркого и харизматичного Леонида Куравлева.

«Место встречи изменить нельзя», 1979

Вероятно, важнейшая работа в фильмографии Говорухина — и одна из важнейших работ в советском кинематографе, снятая по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Самая известная роль Высоцкого, за которую он посмертно получил Государственную премию СССР. В проект Говорухина привел именно знаменитый поэт-песенник, сразу «застолбивший» себе роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова.

Высоцкий стал фактически продюсером проекта, предложив несколько сцен и срежиссировав одну из них самостоятельно. С песнями на это раз, правда, не вышло: то ли Говорухин их забраковал, то ли сам артист решил от них отказаться, чтобы зритель видел в нем именно Жеглова, а не Высоцкого. «А теперь Горбатый!»

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981

Еще одна экранизация руки Говорухина — трехсерийный телефильм по знаменитому произведению Марка Твена, в котором дебютировали совсем еще маленькие Владислав Галкин и Мария Миронова, а аккомпанировали им Ролан Быков, Всеволод Абдулов, голос Николая Караченцова и Екатерина Васильева.

Один из лучших образчиков детского приключенческого кино СССР — с Днепром в роли Миссисипи и с грандиозными появлениями негритянского оркестра менестрели Нэда Девиса.

«В поисках капитана Гранта», 1986

Одни из самых любимых фильмов детей, росших в 90-е. Это настоящее остросюжетное приключенческое кино, которое все семь серий держит в напряжении. Нельзя не упомянуть и об отличном первоисточнике — романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта», но Говорухин смог воплотить на экране целый сплав жанров.

Здесь есть морская сага, вестерн, детектив и самый настоящий боевик. Параллельная линия в фильме, рассказывающая о самом Жюле Верне, добавляет в картину важный смысл, который легко понял не только взрослый, но и каждый ребенок. И, конечно же, знаменитая увертюра Исаака Дунаевского.

«Десять негритят», 1987

Это настоящее культовое кино. Говорухин экранизировал один из самых популярных романов Агаты Кристи и сделал это с таким ошеломляющим блеском, что мурашки по коже идут до сих пор. Хэппи-энда нет ни в книге, ни в фильме, но Говорухин смог и без того мрачный тон первоисточника превратить в нечто совершенно безысходное.

Этому способствуют и блестящие актерские работы Татьяны Друбич, Александра Кайдановского, Владимира Зельдина, Людмилы Максаковой, Михаила Глузского и других. Суперзвездный актерский состав и филигранная точность Говорухина превратили великую книгу в киношедевр.

«Конец прекрасной эпохи», 2015

Последний фильм Говорухина — и одно из самых спорных его произведений. Черно-белая экранизация довлатовского «Компромисса» действительно получилась неоднозначной: то, над чем великий писатель умело иронизирует в своем сборнике рассказов, у Говорухина преподносится с неподдельной нежностью и светлой ностальгией по советской юности.

Для Говорухина эта эпоха, кажется, действительно была прекрасна — и поэтому в название вынесен не Довлатов, а Бродский (который, впрочем, с Говорухиным бы уж точно не согласился в данном вопросе). Та же противоречивость наблюдается и в реакции критиков: одни порицали режиссера за поверхностное и конфликтующее с оригиналом прочтение, другие фильм хвалили — по тем же самым причинам.