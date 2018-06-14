«Конец прекрасной эпохи»: умер Станислав Говорухин

Знаменитый советский и российский режиссер, актер и глава комитета Госдумы по культуре скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании депутатов.

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«В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал Володин. — Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».

После его выступления депутаты почтили память легендарного деятеля культуры минутой молчания.

По неподтвержденной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от имени Владимира Путина выразил соболезнования близким режиссера.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны.

Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь, — сказал Песков. — Их объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением. Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина».

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя в твиттере также выразил соболезнования в связи с уходом постановщика.

«Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом, — написал он. — Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем».

Фоторепортаж: Станислав Говорухин скончался __is_photorep_included11797705: 1

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко признался, что находится в растерянности из-за кончины его коллеги.

«Новость о смерти Говорухина не фейк. Но, чтобы что-то сказать, нужно самому разобраться. Мы сейчас в комитете по культуре пытаемся решить: что, где, куда, зачем и почему, — цитирует его слова газета «Известия». — Я узнал об этом ровно 15 минут назад. Мы в комитете сейчас в растерянности. Думаем как все вот это сделать, как организовать».

Режиссер Павел Лунгин назвал Говорухина «образцом режиссера, мужчины и джентльмена».

Председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский рассказал о планах увековечить память ушедшего режиссера в той или иной форме.

«Безусловно, он лидер всей культурной отрасли России, активный участник многих событий, боец за культуру. Так что он заслуживает глубокого уважения и памяти, — приводит его слова ТАСС. — А в чем она будет выражаться — будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения».

Сообщения о смерти Говорухина появились в СМИ еще накануне, однако его пресс-секретарь Мария Шоппо поспешила их опровергнуть. При этом она отказалась разгласить подробности его состояния.

Также вчера сообщалось, что режиссер находился в подмосковном санатории «Барвиха» (это подтвердил сегодня Володин), куда он был направлен восстанавливаться после госпитализации в предынсультном состоянии, — по некоторым данным, он пребывал там еще с марта. Предположительно, несколькими днями ранее Говорухину стало хуже, однако ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Эту информацию вчера подтвердила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко со ссылкой на супругу режиссера.

«По моим сведениям, он находится в Барвихе, — отметила актриса. — Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства».

По другой информации, 13 июня он был госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Также появлялись сообщения о том, что постановщик впал в кому.

В ряде СМИ были опубликованы комментарии близких Говорухина (их имена не были названы), в которых те отмечали, что деятель культуры находится в бессознательном состоянии и почти не способен говорить.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года. Поначалу о кинокарьере он даже не думал: отучившись на геологическом факультете Казанского государственного университета, он в течение некоторого времени работал по специальности. В 1959 году он устроился на Казанскую телестудию редактором и ассистентом режиссера, а после пошел учиться во ВГИК.

Выпустившись из ВУЗа в возрасте 30 лет, в 1967-м он представил свой первый полнометражный фильм «Вертикаль», в котором главную роль исполнил Владимир Высоцкий. Легендарный артист также написал несколько песен специально для картины, в том числе знаменитую «Если друг оказался вдруг».

После успеха «Вертикали» Говорухин стал снимать примерно по ленте в год, однако все они были менее удачными по сравнению с дебютом. Второй свой громкий фильм он выпустил в 1972 году, когда вышла картина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Однако настоящее признание и всесоюзная любовь пришли к Говорухину в ноябре 1979 года — после премьеры снятого по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» пятисерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя».

В бесспорном хите о работниках Московского уголовного розыска, в первые месяцы после войны расследующих дела банды «Черная кошка», сыграли свои самые известные роли Высоцкий и Владимир Конкин.

На протяжении всей карьеры Говорухин успел попробовать себя в самых различных жанрах: он снимал и мелодрамы, и боевики, и детективы, создавал экранизации классических образцов литературы, а также выпустил несколько документальных работ.

К одним из самых известных и любимых зрителем его картинам относятся «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».

Последняя лента Говорухина под названием «Конец прекрасной эпохи» вышла в 2015 году и являлась экранизацией нескольких рассказов Сергея Довлатова.

Кроме карьеры постановщика, Говорухин также запомнился несколькими яркими актерскими работами. Самые известные фильмы с его участием — «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.

Политические взгляды режиссера несколько раз менялись: в начале 90-х он отстаивал интересы демократических сил, в 93-м был избран депутатом Госдумы от ДПР, однако в том же самом году перешел на сторону КПРФ — и на выборах 1996-го поддержал Геннадия Зюганова. При этом Говорухин никогда не являлся членом КПСС.

В 1999 году он был избран депутатом от блока «Отечество — Вся Россия», а в 2000-м выступал конкурентом Владимира Путина на выборах, однако набрал лишь 0,44% голосов.

В 2005-м режиссер стал членом партии «Единая Россия». На выборах-2012 он возглавлял предвыборный штаб Путина, а годом позже стал сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В 2008 году Говорухин получил звание Народного артиста России, в 2016-м был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.