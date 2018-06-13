«Человек с очень низким IQ»: Трамп напал на Де Ниро

Президент США Дональд Трамп вступил в очередной личный конфликт. На этот раз объектом нападок главы государства стал знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро. В ответ на нецензурные высказывания в свой адрес на церемонии вручения театральной премии «Тони» Трамп назвал актера человеком с невысоким IQ.

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«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров, — написал президент в своем твиттере.

— Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!»

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be "punch-drunk." I guess he doesn't... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Инцидент с Де Ниро произошел в понедельник на церемонии вручения престижной театральной премии «Тони», которую транслировали в прямом эфире по американскому телевидению. Актер должен был представить популярного музыканта Брюса Спрингстина, но до начала своей заготовленной речи заговорил о главе государства.

«Больше я не призываю «сбросить» Трампа! — заявил актер со сцены. — Я скажу только одно. [К черту] Трампа!»

Актер победно вскинул сжатые в кулаки руки вверх и еще раз повторил свое высказывание. Его призыв вызвал бурные аплодисменты, которые позже переросли в стоячую овацию.

После того как на сцену вышел Спрингстин, Де Ниро обратился к музыканту с комплиментами.

«В эти опасные дни особенно важно твое свободолюбие, — сказал актер. — Ты всегда сражаешься за правду, прозрачность и честность в правительстве. Сейчас нам это необходимо».

Де Ниро критиковал Трампа еще во время его президентской кампании.

Артист даже грозился вернуться на родину своих предков в Италию в случае победы миллиардера на выборах. Свое обещание актер не выполнил, но продолжает подвергать критике Трампа в публичных выступлениях.

В своем ответе президент США намекнул на несколько боксерских фильмов, в которых снимался Де Ниро. Одной из самых знаменитых ролей Роберта стал Джейк ЛаМотта в картине Мартина Скорсезе «Бешеный бык». За нее Де Ниро получил своего второго «Оскара». Всего актер был семь раз номинирован на Золотую статуэтку.

Помимо «Бешеного быка» Де Ниро еще дважды играл боксеров в фильмах «Забойный реванш» (2013) и «Каменные кулаки» (2016).

Дональд Трамп славится тем, что отвечает на критику со стороны селебрити, при этом делая неоднозначные заявления и личные суждения.

Так, в январе 2017 года еще до инаугурации, но будучи избранным президентом страны, Трамп резко ответил на критику со стороны актрисы Мерил Стрип, которая посвятила свою речь миллиардеру и его негативному влиянию на общество на церемонии награждения премией «Золотой глобус».

Президент назвал актрису «переоцененной», чем вызвал массу негодования у поклонников ее творчества и коллег трехкратной лауреатки «Оскара» и 18-кратной номинантки на премию.

Де Ниро, к слову, одним из первых поддержал Стрип, написав ей открытое письмо, в котором заявил, что ее слова были крайне необходимы.

Не избежала атаки со стороны Трампа и одна из самых популярных поп-певиц Америки Мадонна, которая выступила с речью на Женском марше в Вашингтоне.

«У меня есть много чего сказать о Белом Доме, — сказала певица. — Но я знаю, что это ничего не изменит».

В ответ Трамп назвал Мадонну «отвратительной» и заявил, что ее поступок был «бесчестным».

Самым нашумевшим конфликтом стала вражда президента с Алеком Болдуином. В 2016 году в одном из выпусков Saturday Night Live Болдуин спародировал тогда еще кандидата в президенты США, за что в 2017-м получил награду «Эмми».

Трамп после победы на выборах в президенты США назвал работу Болдуина «абсолютно однобокой и пристрастной», после чего задал риторический вопрос: «Разве это равенство?».

На что актер ответил: «Выборы закончились. Для нас больше не будет равенства».

После яркой работы Болдуина рейтинги SNL значительно выросли, и в выпусках шоу появились другие политики из команды президента. За пять дней до инаугурации Трамп вновь подверг критике передачу, написав в своем твиттере: «Не смешно, подбор актеров ужасен. Очень плохая работа!»