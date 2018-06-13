«Он жив»: в Госдуме рассказали о состоянии Говорухина

В СМИ появились слухи о смерти знаменитого советского и российского режиссера Станислава Говорухина. Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо опровергла информацию, сообщив коротко: «Он жив». Комментировать состояние главы комитета Госдумы по культуре Шоппо отказалась.

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также подтвердила, что Говорухин жив.

«По моим сведениям, он находится в Барвихе, — сказала актриса RT. —

Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства».

Несмотря на опровержение кончины режиссера, в СМИ продолжают усиливаться слухи о тяжелом состоянии Говорухина. Ссылаясь на источник в медицинских кругах, «Интерфакс» передает, что Говорухин госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ (Центральная клиническая больница), его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщил источник агентстсву.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко также заявил о том, что Говорухин жив. Союз кинематографистов России, в свою очередь, сообщил, что режиссер и вовсе здоров.

«Он жив и здоров. Нам подтвердил его продюсер», — приводит слова представителя организации агентство «Москва».

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года. В мир кино Говорухин попал не сразу. Он окончил геологический факультет Казанского государственного университета и около года работал геологом. В 1959 году стал работать редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения.

Только в 30-летнем возрасте Говорухин окончил ВГИК. Полнометражный дебют режиссера состоялся уже в 1967 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли. Именно в этой картине прозвучала знаменитая песня актера и музыканта «Если друг оказался вдруг».

Лента сразу сделала Говорухина знаменитым, и он стал почти каждый год снимать фильмы. Однако успех «Вертикали» режиссеру удалось повторить только в 1972 году с фильмом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», который по приблизительным подсчетам посмотрели 26,3 млн зрителей в СССР.

Народная любовь пришла к Говорухину после пятисерийного телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя», рассказывающего о сотрудниках Московского уголовного розыска в послевоенные годы.

Роль Глеба Жеглова стала одной из самых любимых у Высоцкого среди советских зрителей. Фильм очень быстро был разобран на цитаты, которые до сих пор используют люди в своей речи.

Говорухин снимал фильмы совершенно разных жанров — от мелодрам до боевиков и экранизаций классических произведений.

Режиссер снял такие известные на всю страну фильмы, как «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

В конце 90-х годов Говорухин, никогда не состоявший в КПСС, активно поддержал демократические силы в стране. Он снял два документальных фильма «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», которые отражали антикоммунистические настроения той эпохи. Однако после расстрела российского правительства в 1993 году перешел на сторону оппозиции и уже в 1996-м поддержал на президентских выборах лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Взгляды Говорухина были отражены и в его фильмах «Ворошиловский стрелок» и «Не хлебом единым». Последним фильмом режиссера пока остается «Конец прекрасной эпохи», снятый по нескольким рассказам Сергея Довлатова.

Говорухин неоднократно появлялся на экранах в качестве актера. Наиболее известные фильмы с его участием — «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.

В 1993 году Говорухин был избран в Госдуму от Демократической партии России. В 1999-м — от блока «Отечество — Вся Россия». В 2005 году вступил в партию «Единая Россия» .

Режиссер был главой предвыборного штаба Владимира Путина на презхидентских выборах 2012 года. В 2013-м был избран сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В 2008 году Говорухин получил звание Народного артиста России, в 2016-м был награжден орденом «За замлуги перед отечеством» I степени.