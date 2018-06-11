Трейлеры недели: Гослинг в роли Нила Армстронга и «Хэллоуин»

Лего. Фильм 2

Появился первый трейлер сиквела анимационной ленты четырехлетней давности «Лего. Фильм». В новой части герою оригинальной картины Эммету Блоковски и его друзьям придется противостоять инопланетным злодеям из серии игрушек Duplo в постапокалиптичном мире в духе «Безумного Макса». Саундтреком ролика стал межзвездный хит Beastie Boys «Intergalactic».

Хроники хищных городов

Состоялась премьера полноценного трейлера нового эпика от Питера Джексона «Хроники хищных городов» — экранизации романа «Смертные машины» британского фантаста Филипа Рива. По сюжету картины в далеком будущем города стали передвижными, а между поселениями началась настоящая война: крупные мегаполисы нападают на те, что поменьше. Джексон выступил в качестве продюсера и сценариста проекта.

Человек-паук: Через вселенные

Вышел второй трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» по комиксам вселенной Ultimate Marvel — там Человеком-пауком сначала вместо, а потом вместе с Питером Паркером стал афроамериканский школьник Майлз Моралез. В фильме Майлз будет работать на пару с «оригинальным» Спайдерменом. Согласно задумке создателей, зритель должен как будто погрузиться внутрь комикса — и, надо сказать, судя по трейлеру у них получилось достичь желаемого эффекта.

Хэллоуин

Один из самых любопытных релизов недели — дебютный трейлер нового «Хэллоуина», который станет прямым сиквелом первой части и проигнорирует все события разросшейся за 40 лет франшизы. Собственно, события картины будут развиваться спустя 40 лет после описанного в оригинале кошмара. Майк Майерс сбегает из тюрьмы и отправляется завершить начатое — убить свою сестру Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Автор первого «Хэллоуина» Джон Карпентер работал над фильмом в качестве исполнительного продюсера: об этом и многом другом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Девушка, которая застряла в паутине

Вторая попытка Голливуда запустить франшизу по вселенной шведского писателя Стига Ларссона — на этот раз без Дэвида Финчера, Руни Мары и Дэниела Крейга, а также без книжки самого Ларссона: фильм экранизирует роман журналиста и писателя Давида Лагеркранца, продолжающего детективную трилогию «Миллениум». Режиссером выступил испанец Федерико Альварес, а в роли Лисбет Саландер снялась Клэр Фой.

Как приручить дракона 3

Появился первый трейлер завершающей части мультипликационной трилогии по мотивам серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл «Как приручить дракона». В новой ленте герои будут противостоять охотнику на драконов, который хочет истребить весь их род, а у Беззубика появится подруга — Дневная Фурия.

Звезда родилась

Вышел премьерный трейлер ремейка вышедшего в 1937 году мюзикла «Звезда родилась». Функции режиссера исполнил Брэдли Купер, он же сыграл главную роль кантри-исполнителя Джексона Майна, который теряет вдохновение и начинает злоупотреблять алкоголем. Все меняет встреча с певицей Элли (Леди Гага) — музыканты принимаются сочинять песни и выступать вместе.

Человек на Луне

В сети состоялась премьера трейлера байопика об американском космонавте Ниле Армстронге — первом человеке, ступившем на поверхность Луны. Образ Армстронга примерил на себя Райан Гослинг, его жену сыграла Клэр Фой, а Базза Олдрина, который прошел по Луне вторым, — Кори Столл. Поставил ленту автор феноменальных «Одержимости» и »Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл.

Хищник

Также на этой неделе вышел второй трейлер «Хищника», действие которого будет разворачиваться между событиями фильмов «Хищник 2» и «Хищники». Режиссером стал Шейн Блэк, который снимался в оригинальной ленте и участвовал в написании сценария к ней. По сюжету Хищники возвращаются на Землю в усовершенствованной форме — они успели проапгрейдить свою ДНК с помощью иных инопланетных рас. Противостоять им сможет только специальный отряд из бывших солдат и учителя.

Сибирь

В первом трейлере «Сибири» сыгравший главную роль Киану Ривз сжигает сарай в русском березовом лесу. Если кому-то по какой-то причине нужна дополнительная мотивация для просмотра, то по сюжету Лукас Хилл, торговец драгоценными камнями в исполнении Ривза, приезжает в Россию для заключения сделки, однако его напарник исчезает вместе с товаром, и несчастному Киану приходится отправляться на его поиски в Сибирь.