Подруги Оушена победили супергероев

В американском прокате появился новый лидер. Картина Гэри Росса «8 подруг Оушена» собрала в премьерный уикенд $41,5 млн. Это стало лучшим показателем франшизы. Именно такие цифры предсказывали спин-оффу трилогии Стивена Содерберга, и для фильма с бюджетом в $70 млн это неплохие показатели. В остальном мире — в 13 странах — фильм собрал $12,2 млн, и итоговая касса картины составила $53,7 млн. На следующей неделе «8 подруг Оушена» стартуют в России.

Фильм сфокусирован на сестре героя содерберговских фильмов Дэнни Оушена — Дебби в исполнении Сандры Буллок. Она собирает команду высококлассных специалистов для того, чтобы украсть бриллианты с шеи знаменитой актрисы, которую играет Энн Хэтэуэй.

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На второе место в американском прокате опустился «Хан Соло: Звездные войны. Истории», заработав лишь $15,1 млн. Уже очевидно, что фильм не только не заработал, но стал убыточным для компании Disney.

При бюджете в $250 млн картина собрала дома всего $176 млн.

Рассчитывать на какой-то волшебный скачок на будущей неделе вряд ли приходится. А на горизонте уже маячат «Суперсемейка 2» и «Мир Юрского периода 2», которые точно соберут большие деньги. Общие сборы «Хана Соло» по всему миру составили $312,2 млн, что с учетом затрат на рекламу не окупает вложенные в него средства.

К слову, с сиквелом хита трехлетней давности Universal поступил неожиданно, выпустив его в прокат в мире, в том числе и в России, на две недели раньше, чем на родине, и он уже собрал $150 млн. А на следующей неделе в прокат выходит пиксаровская «Суперсемейка 2», с которой Universal решил не тягаться в Америке, а выждать семь дней.

Тройку самых кассовых фильмов в США за прошедший уикенд замыкает старый знакомый «Дэдпул 2», заработавший на четвертой неделе проката $13,6 млн. Картина с бюджетом в $110 млн собрала дома уже $278 млн, и если прибавить к этому мировые сборы, то «Дэдпул 2» показал себя очень сильно, хотя и проиграл первой части.

Четвертое место в американском бокс-офисе принадлежит независимому хоррору «Реинкарнация». Фильм с бюджетом в $10 млн уже заработал в премьерный уикенд $13,65 млн на родине. Показатели картины превзошли ожидания многих экспертов, и стартовые сборы «Реинкарнации» стали рекордными в истории независимого издателя А24.

Помимо всего прочего, ужастик с Тони Коллетт и Гэбриелом Бирном вызвал массу восторгов среди критиков. На rottentomatoes его рейтинг составляет 93%, а на агрегаторе metacritic — 87%. Как это обычно бывает, далеко не все зрители разделили восторг специалистов, но кассу ленте сделали.

Пятерку самых прибыльных фильмов замыкает суперветеран бокс-офиса «Мстители: Война бесконечности», который на седьмой неделе проката собрал $6,8 млн, а в мире — $10,9 млн. Общие сборы «Мстителей» составили $1,998 млрд, и на следующей неделе марвеловский хит должен превзойти важную психологическую отметку и стать всего лишь четвертым в истории фильмом, собравшим более $2 млрд.

Основанный на реальных событиях «Во власти стихии» с Шейлин Вудли в главной роли опустился за неделю с третьего на шестое место, заработав всего $5 млн. Общая касса фильма дома составила $21,7 млн при бюджете $35 млн. За границей картина пока не выходила в широкий прокат.

Продолжает неплохо себя чувствовать комедия «Книжный клуб» с бесконечным количеством лауреатов «Оскара» в ролях. Лента потеряла две позиции в свой четвертый уикенд и принесла создателям $4,2 млн, доведя общую домашнюю кассу до $56,8 млн.

Большим разочарованием стал фильм «Отель «Артемида», который стартовал, мягко говоря, слабовато, заработав в премьерный уикенд всего $3,1 млн. Даже такие звезды, как Джоди Фостер, Джефф Голдблюм и Дэйв Баутиста не смогли привлечь зрителей в кинотеатры.

Потерял три позиции по сравнению с премьерной неделей австралийский фантастический экшн «Стем» с суммой $2,2 млн. Общая касса низкобюджетной картины составила $9,2 млн, что стало большой удачей для создателей.