«Больше никаких рэперов»: Канье обидел арендодателя

Американский рэпер Канье Уэст выпустил 1 июня свой новый альбом «ye». Несмотря на всего семь треков на диске и общую продолжительность в 23 минуты, критики и слушатели благосклонно встретили релиз музыканта. Очень быстро все без исключения композиции с альбома заняли первые семь мест в стриминговых сервисах Apple Music и Spotify.

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Но есть и недовольные последней деятельностью мистера Уэста. Как известно, выход «ye» музыкант сопроводил большой вечеринкой на ранчо в штате Вайоминг, пригласив около 500 гостей, и устроил прослушивание своего нового творения за день до релиза. На вечеринке присутствовало много селебрити, и все действо превратилось не только в музыкальный вечер, но и стихийно образовавшийся фэшн-показ.

Само ранчо под названием Даймонд Кросс Канье арендовал. И его владелица Джейн Голлихер, которая присутствовала на вечеринке, оказалась очень недовольной тем, как все происходило.

Голлихер рассказала, что все мероприятие было весьма «сбивающим с толку» и запутанным, после чего объявила, что отныне изменит условия аренды, включив правило: «Больше никаких рэперов».

«Планы вечеринки менялись каждые 30 минут, — приводит слова женщины The Fader. — Изначально тусовка должна была проходить в стенах, он в итоге организаторы решили все поменять и устроили прослушивание снаружи.

Это немедленно вызвало жалобы со стороны соседей на шум. В нашем районе есть ограничение на уровень шума, которое составляет 80 децибелл. Однако «ye» проигрывался на 120 децибеллах».

В итоге Голлихер пожалела, что взяла с Канье слишком маленькую плату, и уже после вечеринки поняла, что надо было требовать на $50 тыс. больше.

Тем не менее, Уэст не намерен останавливаться лишь на одной подобной акции. Сейчас сайт рэпера полностью посвящен так называемому «Проекту Вайоминг», в рамках которого запланировано три события. Причем два из них — в Чикаго и Майами — назначены на один день, 6 июня. Времени Канье не указал, так что либо одна из вечеринок пройдет без его участия, либо он успеет перелететь из своего родного города на юг. Следующее мероприятие назначено на 7 июня, и пройдет оно в Бруклине.

Менеджер проекта Джулианна Годдард объяснила, для чего музыкант устроил мини-тур по прослушиванию своего альбома.

«Он хочет, чтобы люди испытали то, что те 400 человек на ранчо в Вайоминге — свежий воздух, костер и звук стадионного качества, — написала Годдард. — Это суть «Проекта Вайоминг» — вернуться к истокам, насладиться природой в хорошей компании».

Ye wants people to experience the album the same way the 400 people in Wyoming did.



Open air, around a fire, with stadium quality sound.



That's what #ProjectWyoming is about. Stripping down to the basics and enjoying nature & GOOD company.



These are merch pop up bonfires — Julz (@YesJulz) 6 июня 2018 г.

Музыкант составил себе очень плотное расписание, так как уже 8 июня выйдет альбом группы Kids See Ghosts, состоящий из самого Канье и его коллеги Кида Кади, который записал свой вокал к одному из треков на «ye».

Вечеринка по прослушиванию нового творения современного хип-хоп-гения пройдет в день релиза в Лос-Анджелесе.

В отличие от «ye», обложку для которого Канье снял на телефон в день вечеринки в Вайоминге, оформление альбома Kids See Ghosts уже известно. Артворком для релиза поделился сам Кид Кади в своем твиттере.

KIDS SEE GHOSTS ALBUM ART pic.twitter.com/MVt5vIzlA1 — The Chosen One (@KidCudi) 6 июня 2018 г.

Автором стал известный японский художник Такаси Мураками, который уже сотрудничал с Уэстом, создав обложку для третьего альбома артиста «Graduation».

Диск Kids See Ghosts — третья часть большого продюсерского проекта Канье Уэста, состоящего из пяти этапов.

Идея заключается в выпуске пяти альбомов, состоящих из семи композиций, в течение пяти недель. 25 мая вышла спродюсированная Канье пластинка Пуши Ти «Daytona», 1 июня — «ye», в ближайшую пятницу — диск Kids See Ghosts (название пока неизвестно).

15-го числа состоится новый релиз легендарного Наса, а 22-го выйдет альбом Тейаны Тейлор, который станет вторым в дискографии артистки.

Канье в этом году не перестает удивлять общественность и стал едва ли не главным ньюсмейкером в мире шоу-бизнеса. Вернув к жизни свой твиттер, репэр начал публиковать в нем различные крылатые фразы собственного сочинения, что вызвало недоумение у читателей.

Последней скандальной выходкой музыканта стало высказывание о том, что «рабство — это выбор». Реакция афроамериканского населения страны не заставила себя ждать.

К слову, в «ye» Уэст упомянул этот эпизод, причем не стал оправдываться, а, наоборот, использовал его как часть откровенного признания. Канье открыто заявил на своем альбоме, что страдает биполярным расстройством — формой заболевания, которое проявляется смешанными маниакальными и депрессивными состояниями.