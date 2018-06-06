Да будет зло: Джаред Лето вновь сыграет Джокера

Актер и музыкант Джаред Лето вернется к роли Джокера из киновселенной DC в сольном фильме о персонаже. По информации издания Variety, киностудия Warner Bros. планирует сольной историей о злодее несколько расширить мир «Отряда самоубийц», чтобы в будущем можно было связать другие проекты этой серии.

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Отмечается, что 46-летний Лето в ленте планирует не просто исполнить главную роль, но и стать ее исполнительным продюсером.

На данный момент нет точной даты, когда начнутся съемки картины о Джокере, пока идут лишь поиски сценариста. Кроме того, неясно, выйдет ли фильм до премьеры сиквела «Отряда самоубийц», запланированного студией на 2019 год, или же окажется в прокате уже после оного.

Ныне Warner Bros. разрабатывает сразу несколько связанных с киновселенной проектов: сольную ленту о Харли Квинн с Марго Робби в главной роли, а также историю о происхождении Джокера за авторством Тодда Филлипса и Мартина Скорсезе, в которой вечного противника Бетмэна сыграет Хоакин Феникс.

По предварительной информации, фильм Скорсезе будет выпущен вне связанной с «Отрядом самоубийц» серии и станет «мрачной криминальной драмой» о том, как Джокер в 80-х оказался главарем преступной группировки Готэма.

Первое появление Джокера на больших экранах датировано 1966 годом — злодей дебютировал в «Бэтмене» режиссера Лесли Мартинсона, который был больше семейной приключенческой комедией, нежели триллером или боевиком.

Роль безжалостного убийцы в облачении клоуна исполнил Сесар Ромеро, сыгравший Джокера и в одноименном телесериале, вышедшем незадолго до премьеры ленты. Тогда, правда, персонаж не был похож на себя нынешнего — его костюм был темно-розового цвета, а сам герой напоминал странноватого комика, но уж никак не грозного бандита.

По-настоящему поворотный для взаимоотношений Джокера и кинематографа момент связан с выходом в 1989-м «Бэтмена» Тима Бертона, где в роли злодея предстал культовый актер Джек Николсон. Здесь король преступного мира уже не выглядел лишь клоуном-фриком, а реально внушал определенный ужас — и во многом это заслуга самого трехкратного обладателя премии «Оскар», которому Джокер, что интересно, даже принес номинацию на «Золотой глобус».

Казалось бы, после великого Николсона шансов на улучшение образа злодея не было ни у кого, однако в 2008 году это неожиданно удалось Хиту Леджеру — его Джокер в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана стал эталоном драматического образа злодея, а сам актер был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. К сожалению, посмертно — всего за несколько месяцев до мировой премьеры ленты Леджер ушел из жизни в возрасте 28 лет в результате передозировки лекарственных препаратов.

Также нельзя не упомянуть фантастическую работу Марка Хэмилла, который озвучивал Джокера в анимационном сериале 90-х годов, и уже заслужившей статус культовой серии игр «Batman: Arkham».

В большом же кино последнее на данный момент появление персонажа случилось в 2016 году, когда Джокер в исполнении Джареда Лето стал одним из героев фильма «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера.

Сама по себе лента получила неоднозначные отзывы от критиков и фанатов, однако именно злодей Лето, несмотря на достаточно «трешовый» (особенно на фоне Джокера Леджера) образ, многим пришелся по душе, фактически уже тогда гарантировав себе сольную картину — даже с учетом крайне ограниченного экранного времени.

Будучи лидером известной альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars, Лето построил выдающуюся актерскую карьеру, сыграв в целом ряде великолепных фильмов таких, как «Реквием по мечте», «Господин Никто», «Префонтейн», «Артефакт» (режиссерский дебют американца), «Бегущий по лезвию 2049», «Александр» и «Даллаский клуб покупателей», который принес ему «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.

Сам Лето при этом всегда подчеркивает, что считает себя в первую очередь музыкантом и лишь потом актером, хоть его первое появление в кино и состоялось еще до совместного с братом Шенноном основания Thirty Seconds to Mars.