Полет «Бамблби» и Ральф в интернете: 10 трейлеров недели

«Бамблби» («Bumblebee»), Трэвис Найт

В сети появился трейлер первого спин-оффа «Трансформеров». Студия Paramount готовит к выпуску фильм «Бамблби», который, как понятно из названия, рассказывает о сольных похождениях одного из самых популярных автоботов франшизы.

Фильм усиленно эксплуатирует модную нынче ностальгию по 80-м. Действие картины разворачивается в 1987 году. Бамблби скрывается от преследования на автомобильной свалке, где его находит девушка Чарли. Лента использует еще один популярный образ поп-культуры — Volkswagen «Жук», под который маскируется автобот.

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Режиссерское кресло доверили Трэвису Найту, для которого это стал дебют в художественном кино. До «Бамбли» Найт снял только мультфильм «Кубо. Легенда о самурае», использующий стоп-моушен-анимацию. Фильм получил две номинации на премию «Оскар».

«Ральф против интернета» («Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2»), Фил Джонстон, Рич Мур

Сиквел популярного в 2012 году диснеевского мультфильма «Ральф» обзавелся полноценным трейлером. В фильме «Ральф против интернета» главный герой серии и его подруга Ванилопа фон Кекс уйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся в приключения по всемирной паутине. Режиссерами проекта выступили Фил Джонстон и Рич Мур, создавшие оригинального «Ральфа».

Вышел трейлер к одному из самых ожидаемых фильмов года. Лауреат «Оскара» Стив МакКуин, известный по фильмам «12 лет рабства», «Стыд» и «Голод», и автор финчеровской «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн написали сценарий к фильму «Вдовы». МакКуин сел в режиссерское кресло.

Это криминальная драма о вдовах грабителей, погибших при неудачном налете, которые решают завершить начатое дело и выяснить, кто подставил их мужей. МакКуин собрал в свой новый проект впечатляющий актерский состав: лауреаты «Оскара» Виола Дэвис и Роберт Дювалл, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Колин Фаррелл.

«Белый парень Рик» («White Boy Rick»), Янн Деманж

Еще один очень интригующий проект, который выйдет в России в январе следующего года, получил трейлер. «Белый парень Рик» с оскароносным Мэттью МакКонахи основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 14 лет лет стал самым молодым информантом ФБР. Когда в 17 лет он стал не нужен спецслужбе, то решил сам торговать наркотиками, за что был арестован и получил пожизненный срок. В прошлом году Вэрш был досрочно освобожден после более чем 30 лет в тюрьме.

В сети появился трейлер ремейка знаменитой «Суспирии» классика итальянского хоррора Дарио Ардженто. Фильм расскажет о талантливой балерине, присоединившейся к труппе знаменитой берлинской танцевальной академии. Однако вскоре она выясняет, что в стенах заведения таится что-то сверхъестественное и зловещее.

Режиссером американского фильма выступил итальянец Лука Гуаданьино. Картина может похвастать участием Дакоты Джонсон, Тильды Суинтон и Хлои Грейс Морец. Музыку к ленте написал фронтмен Radiohead Том Йорк.

«Ярди» («Yardie»), Идрис Эльба

Режиссерский дебют актера и музыканта Идриса Эльбы «Ярди» впервые получил полноразмерный трейлер. Фильм повествует о «Ди», выходце из Ямайке, который в 80-е годы перебрался в Лондон и оказался втянут в бандитские разборки.

«Отель «Артемида» («Hotel Artemis»), Дрю Пирс

Вышел трейлер к отвязному фантастическому боевику дебютанта Дрю Пирса «Отель «Артемида». Пирс известен в качестве сценариста «Железного человека 3», но снимать полный метр ему доверили впервые. Картина визуально заигрывает с жанром «грайндхаус» и рассказывает о Лос-Анджелесе недалекого будущего, в котором все преступники отправляются за медицинской помощью к суровой Медсестре в исполнении Джоди Фостер. Компанию обладательнице двух «Оскаров» составили Джефф Голдблюм, Закари Куинто, Дэйв Батиста и София Бутелла.

«Мимикрия» («Mimic»), Хо Джон

Вышел англоязычный трейлер корейского хоррора «Мимикрия». На Востоке, как известно, очень хорошо умеют пугать зрителя, и новая работа Хо Джона — не исключение. В центре сюжета переехавшая в отдаленный район семья, которая находит в лесу маленькую девочку и решает ее приютить. Но вскоре выясняется, что девочка странно себя ведет, и герои задаются вопросом, человек ли она.

«7 осколков во времени» («7 Splinters in Time»), Габриэль Юдит-Вайнсхел

В сети появился весьма необычный трейлер фильма «7 осколков во времени», снятый в жанре временной головоломки. Главный герой картины, детектив Дариус Лефо, обнаруживает труп, как две капли воды похожий на него самого. Он с головой окунается в запутанное дело и обнаруживает несколько версий себя.

«Закон о детях» («The Children Act»), Ричард Эйр

Экранизация романа букеровского лауреата Иэна МакЮэна с Эммой Томпсон в главной роли рассказывает о судье, которой предстоит непростая задача. Она должна решить судьбу смертельно больного 17-летнего подростка из религиозной семьи, которая, согласно своему вероисповеданию, возражает против переливания крови. Партнерами обладательницы двух премий «Оскар» станут Стэнли Туччи и Бен Чаплин.