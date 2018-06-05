Александр Пушкин: диссы, деньги и дуэли

Диссы

Шутки про половые органы на баттлах уже всем порядком надоели, но идея не нова — подобными вещами развлекался даже Пушкин. Так, в эпиграмме «Орлов с Истоминой в постеле…» о генерал-майоре Михаиле Орлове и балерине Авдотье Истоминой поэт выдает крайне эпичный панч: «Взяла Лаиса микроскоп // И говорит: «Позволь увидеть, // Чем ты меня, мой милый, [ублажал]».

В отечественной баттл-тусовке не скупятся на гомофобные шутки — но и тут Пушкин тоже преуспел.

В Петербурге ходили слухи о гомосексуальности министра просвещения Сергея Уварова, который, поговаривали, пропихнул на пост вице-президента Академии наук своего любимца князя Михаила Дондукова-Корсакова. Александр Сергеевич в стороне не остался: «Говорят, не подобает // Дундуку такая честь; // Почему ж он заседает? // Потому что жопа есть».

Реклама

Пожалуй, самой известной выходкой Пушкина в плане эпиграмм является стишок об одном из его лучших друзей, однокурснике по Царскосельскому лицею Вильгельме Кюхельбекере: «За ужином объелся я, // А Яков запер дверь оплошно — // Так было мне, мои друзья, // И кюхельбекерно и тошно».

Кюхельбекер шутку не оценил и даже вызвал Пушкина на дуэль. Закончилось все хорошо: обиженный Кюхля стрелял, но в светило русской поэзии не попал, а Александр Сергеевич по тем или иным причинам решил и вовсе не спускать курка.

К тому же предусмотрительные секунданты, говорят, зарядили пистолеты клюквой. Классическая схема «дисс — баттл».

Баттлы

Обладая непростым характером и постоянно ссорясь как с друзьями, так и с незнакомцами, Пушкин неоднократно вызывал людей на дуэли, а также сам несколько раз выступал ответчиком.

Достоверно известны только 27 фактов вызова на дуэль с участием поэта, включая ту самую трагическую — с французом Жоржем Дантесом. Сколько их было на самом деле, выяснить уже вряд ли возможно, но предполагается, что более 30.

Из 27 дуэлей подавляющее большинство было отменено, а состоялись только пять. Причем, что характерно, в четырех случаях вызов исходил не от поэта. Пушкин достаточно легкомысленно относился к своим собственным обидам и быстро остывал, но в роли оскорбителя вел себя ответственно и стреляться не отказывался.

Прекрасно отражает характер Пушкина его первая несостоявшаяся дуэль со своим двоюродным дядей Павлом Ганнибалом. 17-летний поэт вызвал родственника на дуэль за то, что тот отбил у него даму на балу. Впрочем, поступок Павла многое говорит о всей семье Пушкина. Дуэль была отменена, так как поэт через некоторое время успокоился и поссорившиеся в итоге примирились.

Состоявшейся была признана лишь четвертая дуэль Пушкина — та самая с Кюхельбекером.

Три года спустя Пушкин стрелялся с командиром Егерского полка Семеном Старовым по удивительной причине — соперники не сошлись в музыкальных предпочтениях. В ресторане Кишинева поэт поссорился с младшими офицерами, которые заказали игравшему бэнду кадриль. Пушкин же потребовал поставить мазурку. В итоге музыканты, зная, что светило русской поэзии любило сорить деньгами, исполнили заказ Александра Сергеевича.

Старов решил вступиться за своих подчиненных и потребовал стреляться. Офицер слыл опытным бойцом, однако Пушкин не испугался оппонента и принял вызов.

Стрелялись они в страшную метель, поэтому на расстоянии в 16 шагов оба промахнулись. Соперники отвергли предложение секундантов отменить мероприятие и продолжили выяснение отношений уже с расстояния в 12 шагов, но и со второй попытки никто не смог попасть. Только после этого схватку удалось прервать, а оппонентов впоследствии примирить.

В тот же год Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балшу, обидевшись на его супругу, которая не слишком вежливо ответила поэту. Стрельба была, но оппоненты промахнулись.

Вскоре после этого писатель оскорбил прапорщика генерального штаба Александра Зубова, незаслуженно обвинив того в шулерстве во время карточной игры. Военный играл честно, потому и вызвал поэта на дуэль. Зубов стрелял первым, а Александр Сергеевич отказался спускать курок, очевидно, поняв, что перегнул палку, и признал свою вину.

Последняя состоявшаяся дуэль оказалась для Пушкина роковой. Каждый школьник знает имя Жоржа Дантеса, прервавшего жизнь великого поэта.

Обстоятельства дуэли известны, однако история, которая к ней привела, сама по себе достойна целой повести.

В 1836 году Пушкин вызвал французского офицера на поединок из-за полученного анонимного письма, в котором утверждалось, что жена поэта Наталья Гончарова изменяла ему с Дантесом. Выяснения отношений не случилось, так как Дантес сделал предложение руки и сердца сестре Гончаровой — Екатерине.

Здесь есть несколько трактовок событий. Существует вполне обоснованное мнение, что Дантес попросту испугался стреляться с Пушкиным и именно поэтому решил посвататься к его свояченице. Но даже после этого он продолжил оказывать знаки внимания Наталье.

Как следствие, поэт, долго копивший гнев, написал в 1837 году крайне оскорбительное письмо барону Геккерну, которому Дантес приходился приемным сыном. Тут уж француз сам вызвал Пушкина на дуэль и подошел к ней очень хорошо подготовленным. Чем все закончилось, известно: Дантес был ранен в правую руку отскочившей от пуговицы пулей, а сам нанес поэту смертельную рану.

В сухом остатке получается, что Пушкин в пяти состоявшихся дуэлях смог попасть только однажды, причем лишь слегка задел соперника.

Деньги

Пушкин в месяц зарабатывал в среднем 1246 рублей — эта сумма складывалась из гонораров за публикации (как отдельные книги, так и журналы), выручки от самиздата и «государева жалования». Пересчитать на сегодняшний день эту сумму можно попробовать через самую, наверное, стабильную международную валюту: в начале 19 века доллар стоил 1,39 рублей.

Таким образом, при жизни Пушкин ежемесячно получал около $896. По курсу 2018 года это эквивалентно $23,302 тыс. — то есть где-то 1,45 млн рублей.

Однако поэт вел довольно разгульный образ жизни и вечно залезал в долги — в основном из-за того, что был не самым лучшим картежником. За помощью приходилось обращаться даже к царю, который погасил задолженностей Александра Сергеевича на 80 тыс. рублей. На момент смерти Пушкин был должен порядка 120 тыс. рублей.