Танцы со звездами: кто поднял рейтинг Трампа

Президент США Дональд Трамп поблагодарил светскую львицу Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста за то, что их публичное отношение к политику позитивно влияет на его рейтинг среди афроамериканцев. По информации издания Bloomberg, об этом глава государства сказал Кардашьян во время их встречи в Овальном кабинете, которая состоялась на минувшей неделе.
37-летняя предпринимательница добивалась визита в Белый дом через дочь президента Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера на протяжении нескольких месяцев. Завсегдатай обложек таблоидов хотела обсудить с политиком тюремную реформу в США, а также попросить о помиловании 63-летней Элис Мари Джонсон, которая уже 20 лет отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками.
По окончании встречи Кардашьян выразила благодарность Трампу за то, что он сумел найти для нее время и принял селебрити в своей резиденции.
«Я бы хотела поблагодарить президента Дональда Трампа за уделенное время в этот день. Мы надеемся, что президент помилует Элис Мари Джонсон, которая отбывает пожизненный срок за ненасильственную торговлю наркотиками, — написала светская львица в своем твиттере. — Мы оптимистично настроены по поводу будущего мисс Джонсон и полны надежды, что она — и многие оказавшиеся в подобной ситуации — получит второй шанс в жизни».
Публично прокомментировал событие и сам Трамп, назвавший встречу с Ким «великолепной».
«Великолепная встреча, говорили о тюремной реформе и сроках наказания», — подписал президент совместное с Кардашьян фото, сделанное в Овальном кабинете.
Встреча со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян», безусловно, стала для Трампа не самым рядовым событием — Ким на выборах 2016 года поддерживала кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. Теперь она публично благодарит действующего президента в твиттере, как минимум не настраивая армию своих поклонников против политика.
Впрочем, все эти действия Кардашьян не выглядят даже «цветочками» на фоне последних высказываний ее супруга Канье Уэста о Трампе.
Так, минувшей весной один из столпов современной музыки и успешный дизайнер одежды шокировал общественность открытой поддержкой президента, а также некоторыми неоднозначными заявлениями о темнокожих.
Пожалуй, самым популярным твитом 40-летнего Канье на эту тему стал пост, в котором рэпер заявил, что у них с Трампом есть «драконья энергия».
«Вы можете быть несогласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье, после чего выложил фотографию знаменитой кепки с надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»), которая была символом предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии.
Позднее, правда, Уэст по совету жены поспешил отметить, что поддерживает Трампа далеко не во всех вопросах — при этом заявил об этом Канье, конечно же, в свойственной ему манере.
«Моя жена только что позвонила мне. Она хочет, чтобы все знали: я не всегда согласен с Трампом. Я ни с кем не согласен на 100% — кроме себя», — уточнил рэпер.
Вместе с тем музыкант в одном из интервью коснулся темы расизма, еще больше возмутив афроамериканцев. По мнению основателя лейбла GOOD Music, длившееся 400 рабство «звучит как выбор».
«Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих, — добавил Канье. — Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие».
Что примечательно, от рэпера вскоре отписались многие фолловеры, причем среди них оказались и некоторые коллеги Уэста по цеху — Кендрик Ламар, Ники Минаж, Рианна и Уикенд. А вот кто точно не был разочарован высказываниями звезды хип-хопа, так это сам Трамп, вскоре публично поблагодаривший Канье за поддержку.
Позднее он также сообщил, что после заявлений рэпера его популярность среди темнокожего населения страны увеличилась вдвое — в СМИ хоть и сочли эти показатели не совсем достоверными, но все же подтвердили факт возросшего авторитета политика среди афроамериканцев.
Любопытно, что после встречи Трампа с Кардашьян в прессе появились слухи о якобы скандале в звездной семье — по некоторой информации, Канье искренне разозлился на супругу за то, что та не взяла его с собой на мероприятие.
Впрочем, и без несостоявшегося визита в Белый дом минувшая неделя выдалась у рэпера насыщенной: музыкант выпустил свой очередной сольный альбом и провел в преддверии релиза масштабную «вечеринку прослушивания», транслировавшуюся в прямом эфире. А по дороге на тусовку успел сделать фотографию, которая стала обложкой вышедшего на следующий день релиза.