Танцы со звездами: кто поднял рейтинг Трампа

Президент США Дональд Трамп поблагодарил светскую львицу Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста за то, что их публичное отношение к политику позитивно влияет на его рейтинг среди афроамериканцев. По информации издания Bloomberg, об этом глава государства сказал Кардашьян во время их встречи в Овальном кабинете, которая состоялась на минувшей неделе.

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37-летняя предпринимательница добивалась визита в Белый дом через дочь президента Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера на протяжении нескольких месяцев. Завсегдатай обложек таблоидов хотела обсудить с политиком тюремную реформу в США, а также попросить о помиловании 63-летней Элис Мари Джонсон, которая уже 20 лет отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками.

По окончании встречи Кардашьян выразила благодарность Трампу за то, что он сумел найти для нее время и принял селебрити в своей резиденции.

«Я бы хотела поблагодарить президента Дональда Трампа за уделенное время в этот день. Мы надеемся, что президент помилует Элис Мари Джонсон, которая отбывает пожизненный срок за ненасильственную торговлю наркотиками, — написала светская львица в своем твиттере. — Мы оптимистично настроены по поводу будущего мисс Джонсон и полны надежды, что она — и многие оказавшиеся в подобной ситуации — получит второй шанс в жизни».

Публично прокомментировал событие и сам Трамп, назвавший встречу с Ким «великолепной».

«Великолепная встреча, говорили о тюремной реформе и сроках наказания», — подписал президент совместное с Кардашьян фото, сделанное в Овальном кабинете.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 May 2018

Встреча со звездой реалити-шоу «Семейство Кардашьян», безусловно, стала для Трампа не самым рядовым событием — Ким на выборах 2016 года поддерживала кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. Теперь она публично благодарит действующего президента в твиттере, как минимум не настраивая армию своих поклонников против политика.

Впрочем, все эти действия Кардашьян не выглядят даже «цветочками» на фоне последних высказываний ее супруга Канье Уэста о Трампе.

Так, минувшей весной один из столпов современной музыки и успешный дизайнер одежды шокировал общественность открытой поддержкой президента, а также некоторыми неоднозначными заявлениями о темнокожих.

Пожалуй, самым популярным твитом 40-летнего Канье на эту тему стал пост, в котором рэпер заявил, что у них с Трампом есть «драконья энергия».

«Вы можете быть несогласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье, после чего выложил фотографию знаменитой кепки с надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»), которая была символом предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии.

my MAGA hat is signed pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) 25 April 2018

Позднее, правда, Уэст по совету жены поспешил отметить, что поддерживает Трампа далеко не во всех вопросах — при этом заявил об этом Канье, конечно же, в свойственной ему манере.

«Моя жена только что позвонила мне. Она хочет, чтобы все знали: я не всегда согласен с Трампом. Я ни с кем не согласен на 100% — кроме себя», — уточнил рэпер.

Вместе с тем музыкант в одном из интервью коснулся темы расизма, еще больше возмутив афроамериканцев. По мнению основателя лейбла GOOD Music, длившееся 400 рабство «звучит как выбор».

«Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих, — добавил Канье. — Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие».

Что примечательно, от рэпера вскоре отписались многие фолловеры, причем среди них оказались и некоторые коллеги Уэста по цеху — Кендрик Ламар, Ники Минаж, Рианна и Уикенд. А вот кто точно не был разочарован высказываниями звезды хип-хопа, так это сам Трамп, вскоре публично поблагодаривший Канье за поддержку.

Позднее он также сообщил, что после заявлений рэпера его популярность среди темнокожего населения страны увеличилась вдвое — в СМИ хоть и сочли эти показатели не совсем достоверными, но все же подтвердили факт возросшего авторитета политика среди афроамериканцев.

Любопытно, что после встречи Трампа с Кардашьян в прессе появились слухи о якобы скандале в звездной семье — по некоторой информации, Канье искренне разозлился на супругу за то, что та не взяла его с собой на мероприятие.

Впрочем, и без несостоявшегося визита в Белый дом минувшая неделя выдалась у рэпера насыщенной: музыкант выпустил свой очередной сольный альбом и провел в преддверии релиза масштабную «вечеринку прослушивания», транслировавшуюся в прямом эфире. А по дороге на тусовку успел сделать фотографию, которая стала обложкой вышедшего на следующий день релиза.