Бессмертный Дэдпул и русская красота Лоуренс

Самый безумный «марвеловский» супергерой Дэдпул, видимо, насмотрелся на Мстителей и решил взять с них пример. Блокбастер «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом и Джошем Бролином третью неделю подряд лидирует в российском прокате. Ему нипочем ни обнаженная Дженнифер Лоуренс, ни «Звездные войны».

В прошедшие выходные сиквел «Дэдпула» собрал без малого 84 млн рублей, опередив всех основных конкурентов. Общая касса фильма в России составила внушительные 1,26 млрд рублей. Конечно, пободаться с «Мстителями» у него не получится, но картина с рейтингом «18+» показала вполне достойный результат.

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Есть и обратная сторона медали — по сравнению с первой частью «Дэдпул 2» пока не добирает 500 млн рублей. И хотя прокат еще продолжается, уже понятно, что своего предшественника сиквел не догонит.

В целом, третья неделя оказалась для «Дэдпула» очень удачной, так как картина вновь обошла в мировом прокате «Хана Соло». Общие сборы ленты составляют впечатляющие $598,6 млн.

Неожиданно высоко взлетел в российском прокате «Красный воробей» с лауреаткой «Оскара» Дженнифер Лоуренс в главной роли. Шпионский триллер лишь немного уступил болтливому Дэдпулу и собрал 79,5 млн рублей, причем картина получила почти на 400 копий меньше.

Несмотря на разгромные отзывы критиков и провал у себя на родине, «Красный воробей» оказался весьма популярен в России, хотя фильм даже не пытается скрыть своей откровенно пропагандистской интонации. Дженнифер Лоуренс играет российскую балерину — солистку Большого театра, которой завистливые конкуренты ломаю ногу. В результате девушка, поддавшись шантажу своего дяди, который по «случайному» совпадению внешне похож на президента России Владимира Путина, вступает в спецслужбы.

И критики, и зрители нашли много гротескных и откровенно небрежных эпизодов, где показывается Россия. Тем не менее, зритель на кино пошел, что можно, пожалуй, объяснить эффектом черного пиара. Либо, насмотревшись на трейлеры, люди прельстились формами Лоуренс, которая демонстрирует их в картине достаточно часто.

В конечном итоге, в эти выходные в лидеры вышли сразу две картины с рейтингом «18+», что очень необычно для любого кинорынка — не только российского.

На одну позицию по сравнению с прошлой неделей опустился «Хан Соло: Звездные войны. Истории», собрав в российских кинотеатрах 77,5 млн рублей. Фильм уступил двум лидерам не так уж и много, но для такой раскрученной и богатой франшизы двухнедельные сборы в размере 314 млн — большой провал. Спин-офф «Звездных войн» так и не смог подняться на первое место в российском прокате.

«Хан Соло» стал первым коммерческим провалом для космической саги, так как при бюджете в $250 млн по всему миру собрал лишь $264.2 млн. Если же брать в расчет затраты на промо-кампанию картины, то фильм не только не окупился, но оказался весьма убыточным.

Почетное четвертое место в списке самых кассовых картин в России занял «Черновик» по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Фильм не только не потерял по сравнению с премьерной неделей, но собрал на 10 млн больше. В минувшие выходные «Черновик» принес 65,2 млн рублей. Общие сборы ленты составили 145,5 млн. Однако заявленный бюджет в 200 млн «Черновик» отбить пока не смог.

Пятерку лучших российского проката замкнул отечественный 3D-мультфильм «Два хвоста», заработавший в премьерный уикенд 44,6 млн рублей. Мультик собрал все возможные клише. В центре сюжета два совершенно разных по характеру героя — Бобр и Кот, которые становятся закадычными друзьями. Дело осложняется тем, что однажды в лесу приземляются инопланетяне.

Достаточно скромно стартовала в российском прокате американская семейная комедия «Псы под прикрытием» с Уиллом Арнеттом в главной роли. Сборы в размере 25,8 млн рублей позволили фильму показать лишь шестой результат.

На седьмом месте обосновалась комедия «Секса не будет!!!», чьи сборы упали почт ив два раза. Если в прошлые выходные картина собрала 40,6 млн рублей, то в эти — всего 21,7 млн.

«Мстители: Война бесконечности» впервые вылетели из пятерки самых кассовых российских фильмов, опустившись с пятого места на восьмое. Фильм собрал лишь 19,3 млн рублей, но нельзя забывать, что картина вышла в прокат месяц назад.

Этой скромной суммы хватило «марвеловскому» блокбастеру для того, чтобы обойти в списке самых кассовых фильмов в России и СНГ «Тайную жизнь домашних животных» и подняться на почетное пятое место с общими сборами в 2,14 млрд рублей.

Заметно потерял в сборах еще один российский мультфильм «Садко», опустившийся на девятую строчку.

В минувшие выходные ему удалось собрать всего 13,7 млн рублей, а общие сборы фильма составили 59,2 млн. И это при том, что создание картины обошлось в 270 млн рублей.

Десятку самых кассовых картин российского проката в прошедшие выходные замкнул английский хоррор «Истории призраков» с Мартином Фриманом в главной роли.

Новичок проката собрал всего лишь 9,2 млн рублей, однако сходить на фильм стоит. картина получила очень лестные отзывы критиков и представляет классический сюжет о привидениях с несколько необычной стороны.