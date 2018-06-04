Умер Леонид Неведомский

В Санкт-Петербурге скончался народный артист России Леонид Неведомский. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, в котором актер проработал более полувека.

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«3 июня 2018 года на 79-м году жизни скончался актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский, — сообщили в театре. — Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил».

Фоторепортаж: Умер актер Леонид Неведомский __is_photorep_included11786143: 1

Неведомский провел в БДТ 51 год, а также запомнился советскому и российскому зрителю как киноактер. На его счету более 40 ролей в театре и более 100 — в кино.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске. Родители назвали мальчика в честь легендарного Леонида Утесова, которые в те дни гастролировал по Белоруссии. Мать и отец будущего актера рано ушли из жизни, и он остался со своим старшим братом Леомарком, который в будущем стал заслуженным тренером СССР по гандболу.

В возрасте 14 лет Неведомский переехал в Свердловск, а через некоторое время — на Дальний Восток. В 17 лет вернулся на Урал, где стал работать профессиональным актером Свердловского ТЮЗа. До поступления в вуз успел поработать в Новгороде и Мурманске.

В 1963 году Неведомский поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК) на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив вуз в 1967 году, актер сразу же получил приглашение присоединиться к труппе БДТ, которое охотно принял, и впоследствии посвятил родному театру всю свою карьеру.

В том же году молодой артист дебютировал на сцене в спектакле «Правду! Ничего кроме правды!», где сыграл роль Джона Рида. Постановщиком был сам Георгий Товстоногов.

За 51 год работы в БДТ Неведомский сыграл более 40 ролей, среди которых, как классические — в спектаклях «Ревизор», «Дама с собачкой», «Месяц в деревне», «Мария Стюарт», так и роли в постановках постмодернистских авторов, включая «Аркадию» известного английского драматурга Тома Стоппарда.

Партнер артиста по спектаклю «Мария Стюарт» Валерий Дегтярь поделился с «Газетой.Ru» воспоминаниями об ушедшем.

«Для меня это личная потеря. Мы вместе с Леонидом Витальевичем работали в спектакле, когда-то совместно создавали постановки в «Русской антрепризе»… Нам было хорошо — и человечески, и творчески.

Было очень много хороших мгновений, мы сыграли вместе почти сто спектаклей, и для нашей семьи это личное горе, — сказал Дегтярь. — Любой артист, который работал в театре еще с 60-х годов, как Неведомский, заслуживает называться культовым. Леонид Витальевич занимал свое место на этой творческой «полке», и делал это удивительно достойно — скромно, просто и талантливо».

Дегтярь также рассказал о борьбе актера с болезнью:

«Он боролся, сопротивлялся, до последнего момента выходил на сцену… Это заслуживает уважения и говорит о том, что актер перестает болеть, когда находится на сцене».

В кино Неведомский дебютировал в тот же год, что и в театре — в 1967-м. Причем, ему сразу повезло повстречаться с выдающимися артистами страны. Первой ролью молодого актера стал образ Степана Чеботаря в молдавском фильме «Горькие зерна», где его коллегами по съемочной площадке стали Иннокентий Смоктуновский и Алла Демидова.

Несмотря на большое количество ролей в начале карьеры, известность к Леониду Васильевичу пришла только в 1973 году за роль в фильме Олега Бондарева «Мачеха». Картина стала очень популярной в Советском Союзе, и в нем сыграла одну из своих лучших ролей Татьяна Доронина, которая была признана в этом году актрисой года по опросу журнала «Советский экран».

Мужа героини Дорониной сыграл Неведомский, оказавший больше влияние на общее настроение фильма. Он смог уговорить авторов фильма изменить характер своего героя, превратив его из строго положительного любящего отца в равнодушного человека, который не имел никакого отношения к жизни своей дочери.

В 1976 году Неведомский сыграл в советско-американской картине «Синяя птица» по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Фильм снимался совместно киностудиями «Ленфильм» и 20th Century Fox. Съемки проходили в СССР. В ленте снялись ведущие голливудские звезды — Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Джейн Фонда. С советской стороны к ним присоединились не менее известные у нас в стране Маргарита Терехова и Георгий Вицин.

В 1979 году вышел еще один популярнейший фильм с участием Неведомского — «Цыган», в котором главные роли исполнили Михай Волонтир и Клара Лучко. Неведомский сыграл председателя колхоза Тимофея Ильича. Шесть лет спустя вышло продолжение картины «Возвращение Будулая».

В 90-е годы Неведомский почти не снимался в кино, однако в нулевые снова стал востребован, как в сериалах, так и в полном метре. В частности, актер снялся в популярных телефильмах «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Гражданин начальник».

Неведомский получил звание народного артиста России в 1994 году, десять лет спустя — Медаль Пушкина, а в 20090м был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. За роль Захара в спектакле «Обломов» актер получил премию «Золотой Софит».

Неведомский умер 3 июня в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. О церемонии прощания с актером будет объявлено дополнительно.