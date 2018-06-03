Власть стихии не впечатлила Хана Соло

Первую строчку дебютного уикенда лета-2018 ожидаемо занял спин-офф «Звездных войн» о Хане Соло, сумевший удержаться на вершине американского проката, несмотря на продолжившуюся негативную тенденцию по сборам (в контексте ожиданий, конечно). За отчетные выходные юбилейный фильм киновселенной заработал в США $29,3 млн, доведя общую кассу до $264,2 млн.

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«Хан Соло» также показал падение аж в 65 процентов, в очередной раз не оправдав надежды Disney — там еще в преддверии минувших выходных хоть и не скрывали разочарования в связи со слабым стартом ленты, но все-таки призывали не делать скоропалительных выводов, отмечая, что позитивные отзывы зрителей в обозримом будущем могут изменить ситуацию.

Куда более радужная ситуация у другого блокбастера, вышедшего на экраны под конец весны — «Дэдпула 2».

Так, на своей третьей неделе самый хулиганский супергерой в истории собрал на территории Штатов $23,3 млн, и теперь общий заработок картины Дэвида Литча составляет $598,6 млн.

В нем, собственно, и кроется главная радость компании Fox, под эгидой которой вышел боевик — в первые выходные лета сиквел добился ощутимого успеха на международной арене, благодаря чему вошел в топ-140 самых кассовых фильмов в истории.

Третьим на сей раз стал новичок «Во власти стихии» — во многом именно из-за появления в прокате детища Бальтасара Кормакура на «пьедестале» американского бокс-офиса впервые за месяц с лишним не оказалось «Мстителей» с их «Войной бесконечности».

Лента об огромной любви и борьбе за жизнь с бескрайним океаном, главные роли в которой исполнили Шейлин Вудли и Сэм Клафлин, звезды тинейджерских хитов «Дивергент» и «Голодные игры» соответственно, в свой дебютный уикенд собрала $11,5 млн.

Что касается уже упомянутых «марвеловских» супергероев, оказавшихся в период 1-3 июня четвертыми, то они заработали за отчетный отрезок в США $10,4 млн.

В сумме у Тони Старка и его многочисленных друзей теперь аж $1,964 млрд — и нет никаких сомнений, что творение Энтони и Джо Руссо уже совсем скоро станет всего четвертым фильмом в истории кинематографа, собравшим в общей сложности не менее $2 млрд.

«Мстители», к слову, еще не дебютировали в Японии, так что имеют все шансы не просто преодолеть психологическую планку в $2 млрд, но и попасть в топ-3 всех времен и народов — у на данный момент «бронзового» «Пробуждения силы», самого успешного представителя вселенной «Звездных войн», выручка в свое время составила «всего» $2,068 млрд.

Замкнул первую пятерку на этих выходных в США «Книжный клуб», сохранивший высокие позиции на своей третьей неделе в прокате — за уикенд романтическая комедия с целой россыпью оскароносных актрис собрала $6,8 млн. В общей сложности у картины Билла Холдермэна теперь $47,3 млн — и поблагодарить за эти показатели создатели просто обязаны женщин за 50, составивших основной костяк аудитории ленты.

На шестой позиции расположился еще один дебютант — австралийский «Стем» Ли Уоннелла. И в данном случае это большая удача — низкобюджетный фантастический хоррор своими $4,46 млн за первый уикенд даже превысил ожидания экспертов.

Седьмую и восьмую строчки заняли соответственно «Душа компании» ($3,46 млн) и «Проникновение» ($2,81 млн).

Разноплановые ленты синхронно оказались в прокате еще четыре недели тому назад, однако чуть более довольными пока что должны быть представители последней картины — триллер Джеймса Мактига уже многократно отбил собственный бюджет и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Обратная ситуация у «Точки отрыва» — здесь впору говорить вовсе не об успехе, а о самом настоящем фиаско. Дебютант уикенда с сумасшедшим Джонни Ноксвилом в главной роли (этим все сказано) заработал в свои первые выходные всего $2,31 млн. Это, на секундочку, 23-й с конца результат среди всех новичков, пребывавших в 2000+ кинотеатрах с 1982 года.

Последним участником топ-10 стал «За бортом», ремейк одноименной комедии 80-х, направленный на мексиканскую аудиторию — $1,97 млн в пятые выходные.

Уже на следующей неделе в американский прокат выйдут боевик «Восемь подруг Оушена», а также хоррор «Реинкарнация» — согласно ожиданиям экспертов, эти ленты стоит ждать где-то в районе вершины.