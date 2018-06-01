«Пришло время»: Роулинг напишет новую книгу

Создательница серии произведений о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о намерении написать новую книгу для детей. Об этом 52-летняя британка сообщила на своем веб-сайте, отвечая на вопросы фанатов о своих ближайших планах.

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Она также рассказала, что завершила работу над четвертой новеллой из серии произведений про частного детектива Корморана Страйка под названием «Смертельный белый», которая публикуется под именем Роберта Гэлбрейта, псевдонимом Роулинг. Ранее стало известно, что книга выйдет в тираж уже в этом году.

«Я только что закончила работу над четвертой книгой про Корморана Страйка, теперь приступаю к написанию сценария для фильма «Фантастические твари и где они обитают 3», — поделилась писательница с поклонниками. — Уже после этого я начну новую детскую книгу (не о Гарри Поттере и мире волшебников). Я раздумывала над этой историей на протяжении шести лет, так что пришло время перенести ее на бумагу».

Джоан Роулинг известна всему миру как создательница Гарри Поттера, юного волшебника нелегкой, но великой судьбы, обучающегося в школе чародейства и магии «Хогвартс».

Первая книга о Поттере вышла еще в 1997 году, всего же сага состоит из семи частей, последняя из которых оказалась на прилавках магазинов в 2007-м (пьесу «Проклятое дитя» фанаты хотят забыть как страшный сон).

Помимо этого, Роулинг создала множество приложений к оригинальной истории о «Мальчике, Который Выжил», а также приняла непосредственное участие в создании экранизаций культового произведения. Ныне писательница является сценаристкой и продюсером серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают», события которых развиваются во вселенной Поттера, однако происходят еще до рождения Гарри.

Сиквел блокбастера с Эдди Редмэйном и Джонни Деппом появится на экранах в ноябре 2018-го, в дальнейшем планируется создать еще три картины эпопеи — выход пятой части на данный момент ожидается уже к 2024 году.

При этом пишет Роулинг не только о Поттере и его мире: например, в той же серии книг о Корморане Страйке, дебютная часть которой была издана в 2013-м, речь идет о криминале и расследованиях. Также еще до Страйка (его, к слову, тоже экранизировали — и тоже при непосредственном контроле автора) британская писательница выпустила свое первое произведение для взрослых под названием «Случайная вакансия», в котором коснулась политических, классовых и социальных проблем общества.

Последними новостями и рассуждениями Роулинг с определенного момента стала делиться с поклонниками на собственном веб-сайте, где не очень регулярно, но крайне подробно отвечала на самые популярные вопросы фанатов. На сей раз писательница не только поведала о завершении работы над «Смертельным белым» и анонсировала новую детскую книгу, но и рассказала, в чем заключается ее роль как продюсера в «Фантастических тварях».

«Компания Warner Bros. и режиссер Дэвид Йейтс всегда позволяют мне высказывать собственное мнение на тот или иной счет — хоть и последнее слово не всегда остается за мной, — написала Роулинг в блоге. — Это справедливо с учетом того, что фильм создаем все мы, а я — лишь одна из его авторов.

Кроме того, в конечном итоге режиссер несет ответственность за все, что зрители видят на экране. А я, будучи сценаристом, играю большую роль на первичных стадиях создания ленты».

Также она рассказала читателям о своем типичном рабочем дне.

«Я пытаюсь начать работу до девяти утра, и мое самое любимое рабочее место в мире — комната для письма, находящаяся в минуте ходьбы от дома. Когда я пишу, радио, как правило, воспроизводит классическую музыку — это не отвлекает, как те же человеческие голоса. Кстати, раньше я часто писала в кафе, однако сейчас все иначе», — сообщила Роулинг.

Роулинг является одной из самых известных и успешных писательниц современности, если не в истории. Так, «поттериана» помогла своей создательнице стать многократной рекордсменкой знаменитой книги Гиннеса: на данный момент британка считается самым успешным детским автором всех временем, первым писателем-миллиардером и автором самой продаваемой за сутки книги.