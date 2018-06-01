Юбилей Супермена: чего добился беженец с Криптона

В это трудно поверить, но дебютное появление Супермена действительно состоялось еще в далеком 1938 году, ровно 80 лет назад, когда в продажу поступил комикс Action Comics #1 издательства Detective Comics (ныне — DC Comics). При этом придуман супергерой был своими создателями — писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером — аж за пять лет до официального старта.

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Первые годы жизни «Человека из стали» иначе как тяжелыми назвать нельзя — персонаж усилиями авторов скитался по различным издательствам, однако нигде не приходился по душе, вводив Сигела и Шустера в уныние.

Дошло до того, что Джо, разочарованный неудачами, попросту сжег один из первых черновых вариантов комикса, и его напарнику удалось спасти лишь обложку творения.

Справедливости ради, тогда Кларк Кент был несколько иным — непризнанной осталась менее мифическая (а также злобная) версия Супермена, тогда как уже после переработки образа (Сигел и Шустер добавили своему детищу уникальные способности физического типа и серьезно изменили сам вид персонажа, сделав его куда более ярким) супергерой получил шанс на успех.

Считается, что рождению «Человека из стали» поспособствовали трагические события в жизни Сигела — незадолго до появления Супермена на свет отец автора погиб при попытке ограбления его магазина, и Джерри якобы нашел в непобедимом супергерое психологическое утешение и успокоение. Кроме того, особые отношения у Сигела сложились и с Лоис Лэйн, бессменной девушкой Супермена — писатель влюбился в модель, позировавшую для образа спутницы Кларка Кента, и спустя годы она стала его женой.

Полноценный запуск серии комиксов о Супермене случился спустя год после его официального дебюта и продолжил общую позитивную тенденцию — отлично продавались даже те выпуски, в которых частично повторялись события пилотной части.

Любопытно, что уже в 40-х команда, работавшая над супергероем, серьезно видоизменилась: сначала из-за сильного ухудшения зрения от дел стал постепенно отходить Шустер, а затем в армию был призван Сигел.

Впоследствии, впрочем, создатели Супермена и вовсе окажутся в незавидном положении — в конце 50-х авторы решили вернуть себе интеллектуальные права на супергероя, в результате чего лишились работы и оказались втянутыми в длительные судебные тяжбы. Причем в суде у Сигела и Шустера получилось добиться успеха лишь в битве за Супербоя, клона Кларка Кента из этой же вселенной.

В результате процесса партнерам удалось выбить из визави неплохую финансовую компенсацию, однако при этом им не вернули ни прав на «Человека из стали», ни работу над проектом.

Уже в 70-х Сигел и Шустер вновь подали в суд, рассчитывая все-таки забрать Супермена себе — на сей раз создатели персонажа заявили, что соглашение о передаче прав было заключено лишь на 28 лет, а значит, герой должен вновь вернуться в их пользование. Но постигла их неудача и тут.

Дошло до того, что спустя несколько лет после очередного поражения в суде Warner Bros., чьей дочерней компанией является DC Comics, решила выписать авторам Супермена пожизненную пенсию $20 тыс в год и медицинские льготы — управленцев якобы разжалобила история о жизни Сигела и Шустера в нищете.

Всю популярность Супермена, естественно, нельзя рассматривать в отрыве от киноиндустрии — история «Человека из стали» экранизировалась бесчисленное количество раз (даже без учета мультипликации), дебютировав в большом кино еще в 1948-м.

Первым фильмом о пришельце, прибывшем на Землю с гибнущей планеты и решившем использовать неимоверную силу во благо людей, стала многосерийная лента «Супермен» режиссеров Спенсера Гордона Беннета и Томаса Карра, главную роль в которой исполнил Кирк Элин. Интересно, что композитором картины выступил Михаил Бакалейников, известный создатель музыки для фильмов российского происхождения — в США из СССР он бежал в 1926 году.

Без сомнения, самым известным киношным Суперменом и по сей день остается Кристофер Рив — актер сыграл супергероя аж в четырех лентах (1978-1987), удостоившихся (за исключение последней) высочайших оценок от критиков и личных фанатов Кларка Кента.

Спустя всего восемь лет после выхода последней картины о «Человеке из стали» с Ривом случился несчастный случай — в результате падения с лошади секс-символ Америки оказался парализованным. Благодаря усилию врачей актер сумел прожить еще девять лет, в ходе которых успел открыть специальную клинику по обучению парализованных людей навыкам самостоятельного существования, а также продолжил работу на телевидении и в кино.

Действующим Суперменом является Генри Кавилл, у которого есть контракт на пять фильмов расширенной киновселенной DC — три из них уже вышли на большие экраны, однако положительных отзывов в целом не удостоились.

На данный момент по популярности с Суперменом может поспорить разве что титан индустрии развлечений Микки Маус (у него, кстати, недавно тоже был юбилей): доходит до того, что влияние супергероя на культуру и жизнь США всерьез изучают ученые, а знаменитый символ с заглавной буквой «S» встречается примерно на каждом сотом элементе одежды в мире.