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Покусился на святое: Netflix подался в комиксы

Netflix выпустит первый в истории компании комикс

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит первый в своей истории печатный комикс. Новая работа известного автора Марк Миллера «Магический орден», известного по созданию таких книг, как «Пипец» и «Kingsman», окажется на полках магазинов уже 13 июня.

Стриминговый гигант Netflix решил освоить рынок физических носителей. Компания опубликовала трейлер новой оригинальной серии комиксов, которая будет доступна на книжных полках уже 13 июня.

Серия называется «Магический орден» и будет состоять из шести выпусков. Книга расскажет о пяти семьях волшебников, которые защищают мир от злых сил.

Как это принято в комиксовом жанре, главные герои скрывают свои личности. Днем они ведут обычную жизнь, ходят на работу, встречаются с друзьями, однако ночью снимают маски и ведут борьбу с таинственной силой, которая по очереди от них избавляется.

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Любопытно, что в отличие от индустрии кино и сериалов, где Netflix ломает все привычные стереотипы и выпускает продукцию для домашнего просмотра в день премьеры в кинотеатрах, компания будет следовать установленным в бизнесе комиксов законам.

«Магический орден» не выйдет сразу целиком, как это происходит с телефильмами Netflix, а будет появляться по одному выпуску в определенное время.

В индустрии комиксов выпуски серий выходят, как правило, раз в месяц. Уже после завершения сюжетной арки они объединяются в главы, а затем перепечатываются в единое издание.

Нет сомнений в том, что это только начало для Netflix, так как комикс создает компания Марка Миллара Millarworld, которую стриминговый сервис купил летом 2017 года.

Создателем «Магического ордена» стал сам Марк Миллар — признанный автор комиксов. Его перу принадлежат хорошо известные и уже экранизированные «Пипец» и «Kingsman». Миллар также написал серию «Wanted», которую снял Тимур Бекмамбетов. Его фильм «Особо опасен» стал первой голливудской работой Бекмамбетова. Главные роли в картине исполнили Аджелина Джоли, Джеймс Макэвой и Морган Фримен. В эпизодической роли снялся Константин Хабенский.

Миллар также плодотворно сотрудничал с комиксовым гигантом Marvel и написал несколько культовых арок, которые впоследствии были использованы в киновселенных. В середине нулевых писатель создал «Старину Логана», идеи из которых были использованы в недавнем фильме «Логан» — прощании с Росомахой, сыгранным Хью Джекманом.

Миллар также написал сверхпопулярную историю о Мстителях под названием «Гражданская война», которая послужила основой для картины «Первый мститель: Противостояние».

Для компании Millarworld «Магический орден» стал первым продуктом для Netflix, за которым последуют и другие. Агрессивная бизнес-модель, благодаря которой Netflix опередил по капитализации даже Disney, принесла большой успех сервису на рынке кино и телевидения. Теперь интернет-гигант намерен принять активное участие в традиционной американской индустрии комиксов, которая до сих пор, в век цифровых технологий, пользуется огромной популярностью среди читателей.

С приобретением Millarworld компания Netflix стала владеть правами на всех героев, выпущенных издательством. Поэтому стриминговый сервис не скрывает своих планов по созданию сериалов, мультфильмов и фильмов по произведениям Миллара.

Главный контент-менеджер Netflix Тед Сарандос не скрывал своего удовлетворения, когда объявлял о заключении сделки, и буквально рассыпался в комплиментах знаменитому автору.

«Как создатель и инноватор самых интересных историй и персонажей в последнее время, начиная с «марвеловских» мстителей и заканчивая собственными продуктом, Миллар ближе всех подошел к тому, чтобы называться Стэном Ли (создатель всех «маревловских» супергероев в 60-е годы — прим. «Газеты.Ru») наших дней», — приводит слова Сарандоса Variety.

Миллар также не поскупился на теплые слова в отношении компании.

«Я буквально влюблен в то, что делает компания и очень взволнован их планами, — заявил автор. — Netflix — это будущее, и для моей компании не могло найтись лучшего нового дома».

Millarworld стала третьей компанией по производству комиксов, которая была куплена крупным медийным гигантом. В 1968 году Warner Bros. купил создателей Бэтмена и Супермена DC Comics, а много позднее — в 2009-м — Disney приобрел Marvel.