Покусился на святое: Netflix подался в комиксы

Стриминговый гигант Netflix решил освоить рынок физических носителей. Компания опубликовала трейлер новой оригинальной серии комиксов, которая будет доступна на книжных полках уже 13 июня.

Серия называется «Магический орден» и будет состоять из шести выпусков. Книга расскажет о пяти семьях волшебников, которые защищают мир от злых сил.

Как это принято в комиксовом жанре, главные герои скрывают свои личности. Днем они ведут обычную жизнь, ходят на работу, встречаются с друзьями, однако ночью снимают маски и ведут борьбу с таинственной силой, которая по очереди от них избавляется.

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Любопытно, что в отличие от индустрии кино и сериалов, где Netflix ломает все привычные стереотипы и выпускает продукцию для домашнего просмотра в день премьеры в кинотеатрах, компания будет следовать установленным в бизнесе комиксов законам.

«Магический орден» не выйдет сразу целиком, как это происходит с телефильмами Netflix, а будет появляться по одному выпуску в определенное время.

В индустрии комиксов выпуски серий выходят, как правило, раз в месяц. Уже после завершения сюжетной арки они объединяются в главы, а затем перепечатываются в единое издание.

Нет сомнений в том, что это только начало для Netflix, так как комикс создает компания Марка Миллара Millarworld, которую стриминговый сервис купил летом 2017 года.

Создателем «Магического ордена» стал сам Марк Миллар — признанный автор комиксов. Его перу принадлежат хорошо известные и уже экранизированные «Пипец» и «Kingsman». Миллар также написал серию «Wanted», которую снял Тимур Бекмамбетов. Его фильм «Особо опасен» стал первой голливудской работой Бекмамбетова. Главные роли в картине исполнили Аджелина Джоли, Джеймс Макэвой и Морган Фримен. В эпизодической роли снялся Константин Хабенский.

Миллар также плодотворно сотрудничал с комиксовым гигантом Marvel и написал несколько культовых арок, которые впоследствии были использованы в киновселенных. В середине нулевых писатель создал «Старину Логана», идеи из которых были использованы в недавнем фильме «Логан» — прощании с Росомахой, сыгранным Хью Джекманом.

Миллар также написал сверхпопулярную историю о Мстителях под названием «Гражданская война», которая послужила основой для картины «Первый мститель: Противостояние».

Для компании Millarworld «Магический орден» стал первым продуктом для Netflix, за которым последуют и другие. Агрессивная бизнес-модель, благодаря которой Netflix опередил по капитализации даже Disney, принесла большой успех сервису на рынке кино и телевидения. Теперь интернет-гигант намерен принять активное участие в традиционной американской индустрии комиксов, которая до сих пор, в век цифровых технологий, пользуется огромной популярностью среди читателей.

С приобретением Millarworld компания Netflix стала владеть правами на всех героев, выпущенных издательством. Поэтому стриминговый сервис не скрывает своих планов по созданию сериалов, мультфильмов и фильмов по произведениям Миллара.

Главный контент-менеджер Netflix Тед Сарандос не скрывал своего удовлетворения, когда объявлял о заключении сделки, и буквально рассыпался в комплиментах знаменитому автору.

«Как создатель и инноватор самых интересных историй и персонажей в последнее время, начиная с «марвеловских» мстителей и заканчивая собственными продуктом, Миллар ближе всех подошел к тому, чтобы называться Стэном Ли (создатель всех «маревловских» супергероев в 60-е годы — прим. «Газеты.Ru») наших дней», — приводит слова Сарандоса Variety.

Миллар также не поскупился на теплые слова в отношении компании.

«Я буквально влюблен в то, что делает компания и очень взволнован их планами, — заявил автор. — Netflix — это будущее, и для моей компании не могло найтись лучшего нового дома».

Millarworld стала третьей компанией по производству комиксов, которая была куплена крупным медийным гигантом. В 1968 году Warner Bros. купил создателей Бэтмена и Супермена DC Comics, а много позднее — в 2009-м — Disney приобрел Marvel.