Русская шпионка Лоуренс, панки, пришельцы и другие премьеры

Последний день весны оказался не особо богатым на большие премьеры. Так, самым громким новичком недели в российском прокате стал «Красный воробей», дебютировавший в США еще три месяца назад.

Главную роль в детективном триллере исполняет Дженнифер Лоуренс, предстающая перед зрителями в образе бывшей артистки Большого театра, которая в силу тяжелых жизненных обстоятельств вынуждена стать сотрудницей российских спецслужб — одновременно смертельно красивой и смертельно опасной.

Лента Френсиса Лоуренса получилась на удивление реалистичной в плане касающихся России деталей (явный вымысел про школу, где в жестких условиях готовят беспринципных «воробьев» для службы родине, в счет не берем) — здесь, к счастью, не увидишь ни медведей на улицах Москвы, ни балалаек на стенах квартир, ни бесконечной водки в граненных стаканах.

Зато, например, заграничный паспорт Вероники Егоровой в исполнении Лоуренс не отличить от настоящего.

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В то же время сам сюжет, мягко говоря, не поражает оригинальностью, а местами даже логичностью. Да и российские прокатчики зачем-то решили переименовать героиню Лоуренс из Доминики в Веронику, при этом не изменив имя шпионки на ее документах, что создает в фильме определенные непонятки.

Снята лента, которую при желании можно легко обвинить в антироссийской пропаганде, по мотивам одноименной книги Джейсона Мэттьюса, выпущенной в 2013 году.

«Псы под прикрытием» («Show Dogs»), Раджа Госнелл

Семейная комедия про взаимоотношения детектива Фрэнка и его говорящего пса Макса, фанатеющего от рэпа, потерпела оглушительный крах в американском прокате и теперь попробует реабилитироваться на российских экранах.

В фильме Раджи Госнелла, в свое время снимавшего «Один дома 3» и несколько частей «Скуби-Ду», все, на первый взгляд, соответствует законам жанра — озорные болтливые животные, простенькие шутки и много драйва, однако до тех же «Кошек против собак» «Псы под прикрытием» явно не дотягивают, уступая практически по всем позициям.

Для российского зрители комедию озвучили Гарик Харламов и Кристина Асмус.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» («How to Talk to Girls at Parties»), Джон Кэмерон Митчелл

Долгожданный фильм по одноименному роману Нила Геймана, созданный режиссером Джоном Кэмероном Митчеллом, наконец-то добрался до России (мировая премьера состоялась еще год назад) — и это очень хорошая новость. События ленты, главные роли в которой исполняют Эль Фаннинг, Алекс Шарп и Николь Кидман, разворачиваются в Лондоне конца 80-х: три молодых панка приходят на вечеринку к местной звезде Бодичеа, и все бы ничего, но ее участники в основном не с этой планеты.

По мнению критиков, историю можно назвать современным пересказом «Ромео и Джульетты» с пришельцами и панками — лучше, пожалуй, и не скажешь.

«От семьи не убежишь» («La ch'tite famille»), Дэни Бун

Добрая французская комедия за авторством Дэни Буна, известного поклонникам жанра актера и режиссера, повествует о двух успешных парижских дизайнерах Валентине (в исполнении самого Буна) и Констанции, любящих друг друга и готовящихся к новым свершениям в карьере. Все меняется, когда в столицу приезжает родня Валентина (отнюдь не такая изысканная), а сам он теряет память — и больше не помнит ни собственную возлюбленную, ни то, что ему уже не 17.

Одну из ролей в фильме, к слову, исполнил любимый всеми Пьер Ришар, продолжающий не просто активно сниматься в свое 83, но и еще и самостоятельно исполняет тяжелые кульбиты — об этом на одной из пресс-конференций рассказал Бун.

«1970: Секс, мода и диско» («Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco»), Джеймс Крамп

Байопик о великом художнике-иллюстраторе Антонио Лопесе — один из представителей «Пионеров моды», кинофестиваля документальных фильмов о культовых людях из модной индустрии.

Лопес в свое время стал настоящей иконой модной иллюстрации, определив лицо жанра на несколько десятилетий. Картина Джеймса Крампа рассказывает о Лопесе не просто как о гениальном художнике, но и о его жизни — не менее яркой, стремительной и эксцентричной, чем его творения.