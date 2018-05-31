Трамп рад: Сталлоне снимет фильм о гении бокса

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сообщил о намерении снять фильм про первого в истории темнокожего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Джека Джонсона, одного из величайших спортсменов всех времен и народов. По информации Associated Press, в создании ленты студии Сталлоне будет содействовать студия Metro Goldwyn Mayer.

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Данное заявление 71-летний обладатель «Золотого глобуса» сделал всего спустя несколько дней после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о помиловании Джонсона. Боксер в свое время был осужден за незаконный перевоз женщины из одного штата в другой «в аморальных целях», однако дело и решение по нему уже давно считалось надуманным — гениального атлета якобы просто хотели привлечь «хоть за что-то», а на суде присяжных были одни белые люди.

Сам Трамп, что примечательно, узнал об истории Джонсона именно от Сталлоне, о чем поспешил сообщить подписчикам в твиттере.

«Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона!»

— написал Трамп.

Сталлоне известен как большой фанат бокса, причем данный вид спорта сыграл большую роль и в его актерской карьере — всемирную известность уроженцу Нью-Йорка принесли фильмы о боксере Рокки Бальбоа, и считающиеся эталонами жанра. Кроме того, лауреатом «Золотого глобуса» Сталлоне стал также благодаря картине о боксе, получив премию за вышедший в 2016-м году фильм «Крид: Наследие Рокки», где он выступил продюсером, сценаристом и сыграл одну из ролей.

Сам актер при этом признается, что прототипом персонажа Аполло Крида в «Рокки» является именно Джонсон, а не Мохаммед Али, как считают некоторые.

Джек Джонсон является одним из гениальнейших боксеров в истории и человеком непростой судьбы.

Урожденный Джон Артур Джонсон появился на свет в 1878-м году в техасском городе Галвестон. Его родители в недавнем прошлом были рабами, что сильно сказалось на детстве мальчика — однажды он подслушал воспоминания матери и отца о тех ужасах, которые им пришлось пережить до принятия тринадцатой поправки к конституции США, после чего его долго мучили ночные кошмары.

Обладая невероятными физическими показателями, Джонсон уже в раннем возрасте стал достигать успеха на ринге, «выезжая» сугубо на мощи, росте и скорости. А уж когда Джек овладел всеми премудростями бокса, ему и вовсе не осталось равных — спортсмен выигрывал бой за боем, становясь все известнее и богаче, но при это и все более нелюбимым белой публикой.

Вместе с тем Джонсон внес в бокс и некоторые инновационные моменты — например, именно темнокожий атлет впервые стал активно использовать «трэш-ток» (издевательские высказывания в сторону оппонента, призванные вывести того из себя), также он ввел в вид спорта тактику активного маневрирования для лучшей позиции и тщательно разработанные комбинации.

Боем всей жизни Джонсона принято считать поединок с канадцем Томи Бернсом, на тот момент являвшимся чемпионом мира в супертяжелом весе, самой престижной категории.

Представители Артурчика, как его ласково прозвали поклонники, долгое время не могли договорить о встрече с Бернсом — тот, понимая всю опасность матча против темнокожего претендента, всячески избегал боя, который потенциально мог привести к потере титула.

В итоге Томи все же согласился на поединок с Джонсоном, однако оценил собственное участие в нем в $30 тыс, предполагая, что такие огромные деньги никто ему платить не станет и он выйдет из ситуации победителем. Но богатый смельчак все же нашелся — им стал предприниматель и фанат бокса Хуго Макинтош, уже вскоре устроивший долгожданную чемпионскую встречу в Сиднее, на которой еще и неплохо заработал.

В самом поединке Джонсон, пребывавший на собственном пике, не оставил ни шанса чемпиону, отобрав у того титул и шокировав публику.

В частности, возмущен результатами боя был писатель Джек Лондон, призвавший вернуться с пенсии Джеймса Джеффриса, бывшую звезду вида спорта, чтобы разобраться с дерзким выскочкой.

«Это было что угодно, но только не бой. Просто безнадежное зрелище. Огромный танцующий эфиоп просто игрался с маленьким и беспомощным белым парнем. Это было противостояние пигмея и колосса. И только одна вещь сейчас по-настоящему важна. Джеймс Джеффрис должен покинуть свою ферму, вернуться на ринг и выбить Джонсону его золотые зубы. Решение за тобой, Джефф! Репутация белого человека должна быть спасена», — писал Лондон после матча в Сиднее в своей статье.

Джеффрис, услышав мольбы общественности, вскоре действительно вернулся в ринг, однако побит Джонсоном был и он — результат этого матча окончательно воздвиг чемпиона в ранг великих, сделав его дальнейшую карьеру пустой формальностью.

Джонсон был несколько раз женат, причем его супругами становились белые женщины, к которым он питал слабость.

Особую ненависть в свой адрес боксер испытал, уже когда был известен на весь мир. Спортсмен тратил огромные суммы на машины, меха и драгоценности, открыл собственный ночной клуб, вел разгульную жизнь, но все равно побеждал — даже признанных звезд ринга. Виктория над Джеффрисом, к слову, так возмутила белое население США, что по стране прошлась волна расистских погромов.

Переполнила чашу терпения противников отмены рабства трагедия с одной из жен боксера Эттой — белая девушка впала в глубочайшую депрессию от сложных отношений со звездой и совершила самоубийство, а спустя несколько дней Джонсон появился на публике с новой пассией.

Неудивительно, что уже вскоре Джек был отправлен за решетку, пусть и по надуманному делу — показания против спортсмена под давлением дала одна из проституток, заявившая, что атлет незаконно перевез ее через границу штата. Суд признал чемпиона виновным, назначив ему год тюрьмы.

Джонсон продолжал боксировать много позже своего 50-летнего юбилея — благо, что мастерство и физика позволяли. Гениальный спортсмен погиб в автокатастрофе в возрасте 68 лет.