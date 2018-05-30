Скандальный твит: как закрытие «Розанны» ударит по Трампу

Есть только твит между прошлым и будущим — и история известной американской комедиантки и актрисы Розанны Барр тому ярчайшее подтверждение. Между публикацией оскорбительной записи, в которой она сравнила темнокожую экс-советницу Барака Обамы Валери Джарретт с обезьяной, и официальным закрытием ее собственного ситкома «Розанна» прошло всего несколько часов.

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Не помогли ни моментально принесенные извинения, ни удаления твита, ни попытки списать все на действие снотворного, ни волна сообщений от фанатов с призывами не наказывать Барр за неосторожное высказывание.

Глава канала ABC Ченнинг Данги (первая темнокожая женщина на этом посту) назвала заявление Розанны «мерзким, отвратительным и несовместимым с ценностями, которых придерживается телесеть», поэтому шоу объявляется официально закрытым.

Глава владеющей ABC компании The Walt Disney Роберт Айгер отметил, что «это было единственном верным решением». Закрытие шоу поддержал и исполнительный директор компании 21st Century Fox (которую все еще покупает Disney) Джеймс Мердок.

Как пишет The Wrap, с Барр немедленно связались ее давний агент Джон Бернхем, менеджер Джеймс Мур, исполнительный продюсер шоу Том Вернер, а также президент Disney-ABC Television Group Бен Шервуд.

При этом Розанна, казалось, не осознавала серьезности сложившейся ситуации и думала, что сможет просто «извиниться и жить дальше».

Еще до сообщения о закрытии ситкома ситуацию прокомментировали многие коллеги Барр по сериалу. Они категорически осудили ее и подчеркнули, что ее слова не отражают их собственных убеждений и взглядов.

Сама Розанна, совершенно заслуженно оказавшись в совершенно незавидной ситуации, принялась действовать крайне непоследовательно. Сначала она погрозила уйти из твиттера (на момент написания материала до сих пор не ушла), а также обратилась к своим фанатам с просьбой не пытаться отстаивать шоу.

«Эй, ребят, не надо меня защищать, — написала она. — Это очень мило, что вы пытаетесь, но потерять свое шоу — ничто по сравнению с тем, чтобы тебя заклеймили в качестве расистки за один-единственный твит, о котором я сожалею гораздо больше».

hey guys, don't defend me, it's sweet of you 2 try, but...losing my show is 0 compared 2 being labelled a racist over one tweet-that I regret even more. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30 мая 2018 г.

После этого она стала без разбора ретвитить сообщения как с критикой, так и со словами поддержки и защиты. В частности, Барр репостнула заявление актрисы Сары Гилберт…

Roseanne's recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) 29 мая 2018 г.

…и еще одну очевидно расистскую публикацию, в которой автор интересуется, почему (белого) Дональда Трампа сравнивать с обезьянами можно, а Валери Джарретт нельзя (каким образом в 2018 году у людей все еще возникают подобные вопросы, сказать сложно).

Позже Барр еще раз поблагодарила всех за поддержку, пожелала всем спокойной ночи — и продолжила ретвитить все подряд.

Скорее всего, на этом карьера телевизионной любимицы Трампа (он лично поздравлял ее с невероятно успешными рейтингами старта десятого сезона, который вышел через 21 год после финала девятого) завершится.

ABC и подконтрольные каналы изъяли повторы старых серий из эфира, уже заявленный одиннадцатый сезон отменен, а агентство ICM Partners, которое представляло Барр с августа прошлого года, разорвало с ней контракт.

Последствия, которые предстоит пережить ABC, тоже не самые радужные. Популярность шоу позволила каналу заработать на рекламе около $45 млн. Следующий сезон мог принести $60 млн.

Закрытие «Розанны», согласно Variety, «оставило гигантский кратер в осенней сетке ABC». Канал уже много лет пытался заткнуть рейтинговую брешь, дававшую о себе знать каждый вторник, и перезапуск ситкома Барр стал долгожданным спасением, буквально взорвав американское телевидение.

ABC сообщал, что премьеру десятого сезона «Розанны» посмотрел каждый десятый американец. На продолжение, которое должно было выйти в эфир уже осенью, делалась очень большая ставка.

Сама Валери Джарретт надеется, что эта история послужит уроком для общества. Политик-демократ заверила, что с ней все в порядке, и сказала, что беспокоится о тех, у кого нет такого большого количества друзей и подписчиков, которые могли бы прийти на помощь в подобной ситуации.

Выиграл здесь, кажется, только Чарли Шин, который усмотрел в скандале возможность для перезапуска своего хитового ситкома «Два с половиной человека», завершившегося в 2015 году (правда, Шина оттуда в 2011-м уволили и заменили Эштоном Кутчером).

В разговоре с «Газетой.Ru» креативный продюсер компании AR Films и автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов отметил, что руководство ABC в этой ситуации поступило абсолютно правильно.

«Со стороны руководителей канала это было абсолютно правильное решение. Более того — это было единственное верное решение, — сказал он. — Существует ряд «горячих» тем, вызывающих бурную общественную реакцию и требующих крайне деликатного обращения — и здесь как раз такая ситуация. Так что реакция ABC в данном случае абсолютно естественна.

Можно лишь закрыть «Розанну», иначе убытки будут гораздо больше. И это с учетом того, что следующий сезон сериала должен был принести телеканалу $60 млн».

Филиппов также подчеркнул, что Барр своим твитом про Джарретт «лишь переполнила чашу терпения», ведь звезда шоу и ранее неоднократно отмечалась спорными высказываниями в социальных сетях.

По его словам, в руководстве ABC, возможно, есть и те, кого позиция Барр на самом деле не возмутила, однако репутация корпорации в любом случае превыше всего.

«Нельзя исключать, что телевизионные начальники на самом деле хорошие и порядочные люди, действительно думающие подобным образом, однако в конечном итоге они в первую очередь телевизионные начальники — и им нужно сберечь компанию», — пояснил креативный продюсер. — Особенно актуально это для ABC — ведь телеканал является частью Disney. А сказать, что Disney дорожит собственным брендом — не сказать ничего».

Как отметил Филиппов, руководители ABC и Disney в этой сложной ситуации сумели в определенном смысле извлечь собственную выгоду.

«В какой-то степени они смогли извлечь выгоду из данной истории. И руководство телеканала, и руководство самого Disney здесь оказались абсолютными героями. Они не пожадничали, «забыли» о проекте как о хите, не стали смотреть на потерю рекламных средств. Так что с точки зрения образа, репутации и бизнеса для них это полностью выигрышная история», — сказал эксперт.

Кроме того, он заверил, что «медийная» часть карьеры Барр на скандальном твите завершилась.

«Ее после этого никто не возьмет, плюс у Розанны теперь нет агента. Звезду закрытого шоу теперь можно назвать «токсичной» — то есть любой, кто станет сотрудничать с Барр, будет «заражен», — заявил он.

Филиппов считает, что «по миру» Барр не пойдет, так как ее ситуация в корне отличается от скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

«Важно понимать, что есть такое явление, как консервативные медиа: радио, блоги, сайты, региональные телеканалы. Там она будет героиней.

Этот инцидент отличается от истории Вайнштейна тем, что продюсер был «своим»: все его финансовые и репутационные источники были завязаны на Демократической партии, на людях с максимально либеральными убеждениями, — объяснил он. — Поэтому когда произошел скандал, его, во-первых, били в десять раз сильнее, желая показать, что полностью объективны даже по отношению к своим уже бывшим друзьям. А во-вторых, для него попросту закрылись все источники получения денег».

«Что касается Барр, то она изначально была максимально погружена в консервативный дискурс и лично дружит с Трампом, — продолжил блогер. — И она сказала абсолютно правильную для целевой аудитории вещь — не для целевой аудитории ABC, но для консервативных ток-шоу и сайтов, для целевой аудитории Трампа».

На взгляд Филиппова, «во все это вполне может влезть и сам президент США», однако что именно это будет (и вообще произойдет ли вмешательство), «остается лишь догадываться».

«В плане имиджа для него это не будет нести никакой угрозы — он позволял себе и куда более рисковые вещи, так что если Трамп захочет, его никто не остановит», — заключил он.