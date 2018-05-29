Винни Пух и все-все-все трейлеры недели

Затеявший переснять все свои классические анимационные фильмы Disney добрался до «Винни Пуха». На этот раз у картины «Кристофер Робин», к счастью, будет оригинальный сценарий, а не почти копия мультфильма. Студия представила первый полноценный трейлер киноленты.

Фильм расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине, который забыл про своих друзей детства. Но однажды его находит Винни Пух и просит о помощи. На экран вернутся хорошо знакомые всем детям герои: Пятачок, ослик Иа-Иа, Тигра и многие другие. Главную роль в фильме сыграл Юэн Макгрегор, а его жену — Хейли Этвелл, известная по «Первому мстителю». В режиссерское кресло сел Марк Форстер, постановщик «Бала монстров», «Волшебной страны» и «Кванта милосердия».

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«8 подруг Оушена» («Ocean's 8»), Гэри Росс

Студия Warner Bros. выпустила третий по счету трейлер спин-оффа криминально-авантюрной трилогии Стивена Содерберга про мошенника Дэнни Оушена. В «8 подругах Оушена» главными действующими лицами станут женщины, а сюжет развернется вокруг сестры Дэнни — Дебби Оушен.

Фильм может похвастать впечатляющим актерским составом. В картине снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Оливия Мунн, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер. Режиссером выступил Гэри Росс.

«Братья Систерс» («The Sisters Brothers»), Жак Одиар

Обладатель Золотой пальмовой ветви великолепный француз Жак Одиар решил попробовать свои силы в сотрудничестве с американским кинематографом. Автор «Пророка» и «Дипана» обратился к жанру комедийного вестерна в своем новом фильме «Братья Систерс».

В середине XIX века на Диком Западе двое братьев с развеселой фамилией Систерс (в переводе с английского — «сестры») должны выполнить поручение некоего таинственного и очень влиятельного Командора. Им должно привести к исполнению смертный приговор несчастному золотоискателю. Одиар собрал в своей картине целую россыпь звезд: Хоакина Феникса, Джейка Джилленхолла, Джона Си Райли и Рутгера Хауэра.

«Убийца 2. Против всех» («Sicario 2: Soldado»), Стефано Соллима

Вышел в свет третий трейлер сиквела трехкратного номинанта на «Оскар» политического триллера «Убийца» Дени Вильнева. Сам канадец не будет принимать участия в создании продолжения под названием «Убийца 2. Против всех».

В центре сюжета персонажи Джоша Бролина и Бенисио дель Торо из первого фильма, которые вынуждены, хоть и не охотно, объединиться, чтобы остановить мексиканские наркокартели, которые переправляют террористов в США.

«Стем» («Upgrade»), Ли Уоннелл

Актер и сценарист Ли Уоннелл, дебютировавший в качестве режиссера в 2015 году с фильмом «Астрал 3», готовит к выходу в свет свой второй полнометражный фильм «Стем». Студия представила новый динамичный трейлер фантастического боевика, который смонтирован в стиле «Малыша на драйве» Эдгара Райта.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем, в котором технологии прочно внедрились в человеческую жизнь. Главный герой картины — технофоб, мстящий за убийство жены и нанесенную ему травму, которая вызвала частичный паралич.

«Сусу» («Susu»), Иси Сунь

В сети вышел трейлер очень любопытной картины «Сусу». Это полнометражный дебют китайской постановщицы Иси Сунь, снятый в Великобритании. Как и во многих фильмах за авторством восточных режиссеров, здесь можно будет наблюдать сплав различных жанров.

Картина расскажет о двух китайских девушках, устроившихся на тихую работу в Британии. Они проживают в английском загородном поместье и занимаются транскрипцией фильмов. Но, как это обычно бывает, поместье оказалось непростым, и девушки решают проникнуть в его тайны.

«Пчелы делают мед» («Bees Make Honey»), Джек Ив

Вышел завораживающий и динамичный трейлер ленты «Пчелы делают мед» британца Джека Ива. Получился своего рода семейный подряд, так как в фильме снялись супруга и отец режиссера — Элис и Тревор.

Действие картины происходит в 30-е годы прошлого века, когда во время празднования Хеллоуина на элитной вечеринке совершается убийство одного из гостей. Главная героиня, которая приходится женой убитому, через год созывает участников праздника, чтобы воссоздать картину преступления и найти виновного.

«Простая просьба» («A Simple Favor»), Пол Фиг

Специалист по комедиям, автор «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках», «Охотников за привидениями» и поклонник актерского таланта Мелиссы Маккарти, Пол Фиг неожиданно снял криминальный триллер совсем без юмора под названием «Простая просьба».

Картина расскажет о двух подругах в исполнении Анны Кендрик и супруги Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. После того, как героиня Кендрик оказывает своей подруге простую услугу, та пропадает без вести.