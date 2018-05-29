Умер Юрий Рашкин

На 73-м году жизни умер бывший актер театра «Современник» Юрий Рашкин, сообщается на официальной странице театра в фейсбуке.

«Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного, — говорится в сообщении.

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— В театре «Современник» Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы. Сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Народовольцы, «Большевики», «На дне», «Мастера», «Принцесса и дровосек», «С вечера до полудня», «Свой остров».

Рашкин недолго проработал в «Современнике», после чего переехал в Северную столицу.

Фоторепортаж: Умер актер Юрий Рашкин __is_photorep_included11773471: 1

«Потом судьба забросила его в Ленинград, в театр Комедии, — сообщает «Современник». — Многие годы Юрий Леонидович занимался телевизионной документалистикой. Работал как сценарист и режиссер. Делал фильмы о писателях, композиторах и своих коллегах…

Последняя работа Юрия Рашкина вышла на канале «Культура» в конце марта, это был фильм о театральном художнике Сергее Михайловиче Бархине».

В театре также отметили, что его дочь Полина вошла в труппу «Современника».

«А еще Юрий Леонидович явил на свет замечательную Полину, актрису нашего театра, — говорится в заявлении. — Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом. Дорогие Мила, Полина, родные и близкие Юрия Леонидовича, «Современник» скорбит вместе с вами».

Рашкин также снимался в кино и был режиссером документальных фильмов.

Всего в его карьере не так много киноролей. Он снялся в картинах «О любви» (1970), «Во весь голос» (1973), «Мосты» (1973), «Блокада» (1977), «Необыкновенное лето» (1979), «Снег на зеленом поле» (1981).

Лента «О любви» хороша знакома советскому зрителю по яркой роли тогда еще очень молодого Олега Янковского, который великолепно смотрелся в одном кадре с уже хорошо известным Валентином Гафтом.

«Мосты», снятый в 1974 году по одноименного роману известного молдавского писателя Иона Чобана, представляет собой эпопею, охватывающую целые десятилетия.

Фильм рассказывает о жизни молдавского села в разные периоды истории страны — от прихода советской власти до тяжелых послевоенных лет. Картина примечательна тем, что в ней на экране дебютировал Михаил Боярский.

Звездный актер поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Рашкиным в киноленте.

«Фильм «Мосты» — для меня дебютная работа в кино, он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек, — приводит слова Боярского RT. — У нас завязались хорошие, дружеские отношения. Несколько раз встречались в Москве, я приезжал к нему на передачу, поскольку он занимался телевидением.

Самые приятные воспоминания остались. Подружились мы во время съемок, но потом встречались все реже и реже».

Наибольшее признание Рашкин получил как режиссер-документалист. Сам являясь актером, Рашкин больше увлекался биографией своих более звездных коллег и посвятил фильмам о них большую часть своей жизни.

Режиссер снял целый ряд документальных фильмов об известных людях творческой профессии — актерах, писателях, композиторах.

Героями его картин были театральный режиссер Олег Ефремов, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек, актеры Игорь Кваша, Ростислав Плятт и Алла Ларионова и многие другие.

Последний фильм Рашкина «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» был посвящен театральному художнику. Он вышел на телеканале «Культура» в конце марта этого года.

Совсем недавно, полтора месяц назад, «Современник» потерял еще одного бывшего члена своей труппы — актрису Марию Шверубович. Она скончалась в Москве в возрасте 68 лет. Шверубович родилась 22 августа 1949 в Москве. В 1970 году окончила Школу-студию МХАТ. В 70-80-е годы была актрисой vосковского театра «Современник», затем работала редактором на радио. Ее отец Вадим Шверубович был одним из основателей «Современника».