Не чудо: Галь Гадот отказалась от «Евровидения»

Израильская актриса и модель Галь Гадот ответила на предложение общественного вещателя Kan стать ведущей музыкального конкурса «Евровидение-2019».

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С подобной инициативой в Израиле, где в следующем году и должно пройти главное песенное состязание Старого Света, выступили 28 мая. Сама голливудская звезда, известная по роли Чудо-женщины в серии фильмов вселенной DC, тогда подчеркнула, что не отказывается от возможного участия в статусном событии, однако должна понять, сможет ли стать ведущей с учетом загруженности графика.

Но в итоге Гадот все же отклонила предложение организаторов, объяснив это тем, что действительно слишком занята — вероятно, съемками в очередной части саги о популярных супергероях.

«Она была бы счастлива стать ведущей и иметь отношение к конкурсу «Евровидение», но, к сожалению, из-за плотного расписания и заключенных ранее договоренностей это невозможно»,

— заявили представители актрисы.

Вместе с тем Игаль Равид, ведущий «Евровидения-1999», которое также проходило в Израиле, узнав о вежливом отказе соотечественницы, публично призвал Галь изменить собственное решение по этому вопросу.

«Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас. «Евровидение» в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!» — сказал он.

Говоря о «политических вызовах», Равид не слукавил — в настоящий момент проведение песенного соревнования в еврейском государстве находится под большим вопросом.

Как известно, регламент конкурса предполагает, что мероприятие организуется в той стране, чей представитель победил в минувшем году — а в 2018-м первенствовала израильтянка Нетта Барзилай, выступавшая с озорной песней «Тоу» («Игрушка»).

Уже вскоре после триумфа 25-летней певицы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поздравляя в своем твиттере Нетту, написал, что в следующем году конкурс примет Иерусалим.

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!», — заявил политик.

Впрочем, спустя без малого две недели оргкомитет конкурса намекнул на то, что «Евровидение-2019» в древнем городе может и не состояться.

«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! Но пока не покупайте билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс», — предупредили организаторы в официальном сообщении.

Курирующий «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС), как правило, не вмешивается в выбор города для проведения мероприятия, оставляя это право за представителями страны. Однако к случаю с Израилем это не относится.

Дело в том, что правила музыкального конкурса требуют от его участников и организаторов абсолютной аполитичности. Решение же Нетаньяху провести «Евровидение-2019» в Иерусалиме данному уставу сильно противоречит — и особенно на фоне последних событий в древнем городе.

Израильтяне заняли восточную часть Иерусалима еще в 60-х годах минувшего века и с тех пор считают объединенную территорию столицей государства, что идет вразрез с позицией Палестины, а также Евросоюза, России и многих других стран.

При этом в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп, исполняя одно из собственных предвыборных обещаний, заявил о скором переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — и это фактически означало признание Белым домом города столицей Израиля.

В итоге знаковое для израильтян мероприятие состоялось 14 мая, когда еврейское государство праздновало свое 70-летие — перенос посольства вызвал массовые недовольства среди палестинцев, что привело к кровопролитным столкновениям у границы сектора Газа, унесшим жизни десятков людей.

Скорее всего, ситуация с «Евровидением-2019» легко бы разрешилась, согласись израильское правительство на проведение конкурса, например, в Тель-Авиве, однако против этого активно выступают граждане страны, рассуждающие по принципу «либо Иерусалим, либо бойкот».

Что касается Гадот, то она изначально казалась едва ли не лучшей кандидаткой на место ведущей «Евровидения» в Израиле — одна из главных красавиц планеты, в свои 33 покорившая Голливуд, уже будучи участницей конкурса «Мисс Вселенная», прошла службу в национальной армии.

Примечательно также, что Чудо-женщине Гадот была посвящена одна из строчек победной песни Барзилай.

Россию на минувшем «Евровидении» представляла Юлия Самойлова, исполнявшая композицию «I Won't Break» («Я не сломаюсь»). В силу ряда обстоятельств выступление певицы не пришлось по душе ни судьям, ни зрителям, и впервые в истории отечественный участник не попал в финал.