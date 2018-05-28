Дэдпул дал пинка Хану Соло

Райан Рейнольдс и его «Дэдпул 2» неожиданно стал лидером российского проката второй уикенд подряд. Такого сюрприза не ожидали и сами авторы фильма, зная, что неделей позже на экраны должен выходить спин-офф «Звездных войн» про Хана Соло.

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Сюрприз скорее получился со знаком «минус» для создателей фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», которые однозначно рассчитывали на то, что займут первое место во всех странах. Но в отделе дистрибуции компании Disney что-то пошло не так, и Россия стала далеко не единственной страной, где «Дэдпул 2» обошел в свой второй уикенд премьеру «Хана Соло».

За прошедшие выходные болтливый супергерой с живой говорящей отсылкой к «Терминатору» Кейблом заработали в России 202 млн рублей и перевалили психологический рубеж в 1 млрд . Общие сборы кинокомикса составили 1,1 млрд рублей. Настораживает лишь очень большое падение кассы «Дэдпула» — неделей ранее он собрал 723 млн.

«Хан Соло» занял второе место с суммой 189 млн рублей и уже стал предметом исследования маркетологов. Такого громкого провала Disney однозначно не ждал. Полгода назад «Последние джедаи» собрали в стартовый уикенд 502 млн, а в декабре 2016-го первый спин-офф франшизы «Изгой один» стартовал с суммой 350 млн рублей.

Рассчитывать на реванш в России вряд ли приходится, но шансы возглавить российский бокс-офис на следующей, не слишком богатой на громкие премьеры, неделе — очень хорошие. Однако сам фильм грозит стать первым убыточным для студии в истории франшизы.

На третьем месте российского бокс-офиса обосновалась экранизация романа российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Черновик». Предполагать более высокую позицию для фильма в борьбе с двумя гигантами Disney вряд ли было бы логичным, однако сумма сборов оказалась для картины не слишком обнадеживающей — «Черновик» собрал за прошедший уикенд всего 55 млн рублей.

Поклонник творчества писателя может насторожить этот факт, так как Лукьяненко рассказывал в интервью «Газете.Ru», что сиквел фильма зависит от кассовых сборов. По тому, как выглядит картина, ее бюджет явно превысил сборы в первый уикенд.

Однако фильм недополучил в прошедшие выходные порядка 15 млн рублей, так как его премьера состоялась не в традиционный четверг, а в пятницу, так что цифры бокс-офиса отражают только три прокатных дня, вместо четырех.

Четвертое место в списке самых кассовых фильмов в России занял еще один новичок бокс-офиса «Секса не будет!!!». Американская комедия с рейтингом «18+» неожиданно сильно выступила, собрав 40 млн рублей, и это при том, что фильм был показан в 636 кинотеатрах, что в два раза меньше, чем у несчастного «Хана Соло».

Как это ни удивительно, но «Мстители: Война бесконечности» продолжают гордо шагать по российскому бокс-офису даже на четвертой неделе проката. Конечно, больших цифр на таких сроках никто не ждет от любой картины, но пятое место для «марвеловского» блокбастера — это очень достойный результат.

«Мстители» собрали за прошедшие выходные 36 млн рублей и смогли удержаться в пятерке сильнейших. Общая сумма сборов блокбастера в России составляет 2,1 млрд рублей, и это шестое место в списке самых кассовых фильмов в России. Супергерои еще будут идти в кинотеатрах какое-то время, и у них есть все шансы обойти в борьбе за пятое место «Тайную жизнь домашних животных».

Российский мультфильм «Садко», рассказывающий современным языком о приключениях древнерусского героя, стартовал весьма слабо, собрав в выходные 30,8 млн рублей, и занял лишь шестое место. Анимационному фильму не помогла даже отмена американского «Распрекрасного принца», который якобы мог составить конкуренцию «Садко».

Бросается в глаза тот факт, что на этой неделе российский зритель не так охотно шел в кино, как на прошлой. Шестерка самых кассовых фильмов собрала почти 550 млн рублей, в то время как «Дэдпул 2» на прошлой неделе выручил 723 млн. Суммарный сбор предыдущего уикенда составил без малого 967 млн рублей. Вина за такую слабую неделю лежит в основном на «Хане Соло», который не добрал очень много.