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Дэдпул дал пинка Хану Соло

«Дэдпул 2» возглавил российский прокат вторую неделю подряд

Кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018) Marvel
Кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018)
Супергеройская семейная драма «Дэдпул 2» вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат, неожиданно опередив новичка бокс-офиса «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик» стартовала на третьей позиции.

Райан Рейнольдс и его «Дэдпул 2» неожиданно стал лидером российского проката второй уикенд подряд. Такого сюрприза не ожидали и сами авторы фильма, зная, что неделей позже на экраны должен выходить спин-офф «Звездных войн» про Хана Соло.

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Сюрприз скорее получился со знаком «минус» для создателей фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», которые однозначно рассчитывали на то, что займут первое место во всех странах. Но в отделе дистрибуции компании Disney что-то пошло не так, и Россия стала далеко не единственной страной, где «Дэдпул 2» обошел в свой второй уикенд премьеру «Хана Соло».

За прошедшие выходные болтливый супергерой с живой говорящей отсылкой к «Терминатору» Кейблом заработали в России 202 млн рублей и перевалили психологический рубеж в 1 млрд . Общие сборы кинокомикса составили 1,1 млрд рублей. Настораживает лишь очень большое падение кассы «Дэдпула» — неделей ранее он собрал 723 млн.

«Хан Соло» занял второе место с суммой 189 млн рублей и уже стал предметом исследования маркетологов. Такого громкого провала Disney однозначно не ждал. Полгода назад «Последние джедаи» собрали в стартовый уикенд 502 млн, а в декабре 2016-го первый спин-офф франшизы «Изгой один» стартовал с суммой 350 млн рублей.

Рассчитывать на реванш в России вряд ли приходится, но шансы возглавить российский бокс-офис на следующей, не слишком богатой на громкие премьеры, неделе — очень хорошие. Однако сам фильм грозит стать первым убыточным для студии в истории франшизы.

На третьем месте российского бокс-офиса обосновалась экранизация романа российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Черновик». Предполагать более высокую позицию для фильма в борьбе с двумя гигантами Disney вряд ли было бы логичным, однако сумма сборов оказалась для картины не слишком обнадеживающей — «Черновик» собрал за прошедший уикенд всего 55 млн рублей.

Поклонник творчества писателя может насторожить этот факт, так как Лукьяненко рассказывал в интервью «Газете.Ru», что сиквел фильма зависит от кассовых сборов. По тому, как выглядит картина, ее бюджет явно превысил сборы в первый уикенд.

Однако фильм недополучил в прошедшие выходные порядка 15 млн рублей, так как его премьера состоялась не в традиционный четверг, а в пятницу, так что цифры бокс-офиса отражают только три прокатных дня, вместо четырех.

Четвертое место в списке самых кассовых фильмов в России занял еще один новичок бокс-офиса «Секса не будет!!!». Американская комедия с рейтингом «18+» неожиданно сильно выступила, собрав 40 млн рублей, и это при том, что фильм был показан в 636 кинотеатрах, что в два раза меньше, чем у несчастного «Хана Соло».

Как это ни удивительно, но «Мстители: Война бесконечности» продолжают гордо шагать по российскому бокс-офису даже на четвертой неделе проката. Конечно, больших цифр на таких сроках никто не ждет от любой картины, но пятое место для «марвеловского» блокбастера — это очень достойный результат.

«Мстители» собрали за прошедшие выходные 36 млн рублей и смогли удержаться в пятерке сильнейших. Общая сумма сборов блокбастера в России составляет 2,1 млрд рублей, и это шестое место в списке самых кассовых фильмов в России. Супергерои еще будут идти в кинотеатрах какое-то время, и у них есть все шансы обойти в борьбе за пятое место «Тайную жизнь домашних животных».

Российский мультфильм «Садко», рассказывающий современным языком о приключениях древнерусского героя, стартовал весьма слабо, собрав в выходные 30,8 млн рублей, и занял лишь шестое место. Анимационному фильму не помогла даже отмена американского «Распрекрасного принца», который якобы мог составить конкуренцию «Садко».

Бросается в глаза тот факт, что на этой неделе российский зритель не так охотно шел в кино, как на прошлой. Шестерка самых кассовых фильмов собрала почти 550 млн рублей, в то время как «Дэдпул 2» на прошлой неделе выручил 723 млн. Суммарный сбор предыдущего уикенда составил без малого 967 млн рублей. Вина за такую слабую неделю лежит в основном на «Хане Соло», который не добрал очень много.