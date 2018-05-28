Богиня, помоги: «Чудо-женщину» позвали на «Евровидение»

Израильская актриса и модель Галь Гадот может стать ведущей музыкального конкурса «Евровидение-2019». По информации радиостанции KAN, исполнительнице роли Чудо-женщины в серии фильмов вселенной DC уже поступило официальное предложение от организаторов главного песенного состязания Старого Света. Причем сама актриса не стала отказываться от работы — в настоящий момент она якобы рассматривает возможности расчистки собственного графика ради участия в мероприятии.

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Как известно, в будущем году «Евровидение» должно пройти на родине 33-летней Гадот — согласно давнему регламенту, хозяйкой конкурса становится та страна, чей представитель является действующим триумфатором состязания, а в минувшем мае равных не нашлось израильтянке Нетте Барзилай, выигравшей с песней «Тоу» («Игрушка»).

При этом на данный момент существует вероятность, что предстоящее «Евровидение» состоится на территории какого-то другого государства, и замешана тут политика.

Дело в том, что правительство Израиля настаивает на проведении конкурса в Иерусалиме (об этом вскоре после виктории Барзилай написал в твиттере премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху), однако в оргкомитете песенного соревнования спустя время призвали фанатов не торопиться с покупкой билетов в древний город.

«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! — было сказано в сообщении организаторов. — Но пока не покупайте билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс».

Подобные предостережения связаны с определенными правилами Европейского вещательного союза (ЕВС), курирующего «Евровидение». Исходя из устава, конкурс должен быть абсолютно аполитичным, а в ситуации с Иерусалимом с этим большие сложности.

Статус восточной части города уже давно является одним из камней преткновения в палестино-израильском конфликте

— территория была занята еврейским государством еще в 60-х годах минувшего века, и тех пор правительство Израиля считает объединенный Иерусалим собственной столицей, тогда как Палестина активно выступает против этого.

Еще более и без того тяжелая ситуация усложнилась в прошедшем декабре, когда президент США Дональд Трамп, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, анонсировал грядущий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — это фактически означало признание Белым домом Иерусалима столицей еврейской страны.

Несмотря на возмущение Евросоюза, России и ряда арабских государств, перенос посольства США состоялся 14 мая, когда Израиль праздновал свое 70-летие. Мероприятия ожидаемо привело к множественным протестам палестинцев, переросшим в кровопролитные столкновения у границы сектора Газа, которые унесли жизни десятков человек.

Ситуация с «Евровидением» могла бы легко разрешиться добровольным переносом конкурса в один из других израильских городов (например, в тот же Тель-Авив), однако в правительстве страны на сей счет пока что не высказывались, тогда как некоторые граждане еврейского государства призвали к бойкоту музыкального состязания в случае отказа EBC Иерусалиму.

Ранее «Евровидение» уже дважды проходило в Израиле, причем оба раза городом-организатором становился именно Иерусалим — конкурс находил свое пристанище в древнем городе в 1979 и 1999 годах (очень любопытные даты, учитывая, что в 2019-м состязание вновь должно пройти на территории страны).

В 1979-м, к слову, от участия в мероприятии по политическим мотивам отказалась Турция, которая под давлением арабских государств решила не отправлять своих представителей в Иерусалим. Спустя 20 лет подобных ситуаций не возникло.

На «Евровидении-2018» Россия была представлена Юлией Самойловой, выступавшей с песней «I Won't Break» («Я не сломаюсь») — певица не сумела выйти в финал конкурса, что ранее с отечественными участниками никогда не случалось. Единственным россиянином, победившим в главном музыкальном состязании Европы, до сих пор остается Дима Билан, первенствовавший в 2008 году.

Что касается Гадот, то ее приглашение на роль ведущей израильского «Евровидения» никого не удивило — актриса считается одной из красивейших в мире, а также патриоткой страны (участница конкурса «Мисс Вселенная» проходила службу в национальной армии).

Известность Гадот принесли съемки в серии фильмов медиафраншизы «Форсаж», после которой девушке поступило предложение стать Чудо-женщиной в киновселенной DC, отказаться от которого она не смогла.