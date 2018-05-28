Падение культа: почему «Хан Соло» провалился в прокате

Спин-офф «Звездных войн» о молодых годах Хана Соло провалился в прокате во всем мире, и есть большая вероятность, что фильм может стать убыточным. «Хан Соло: Звездные войны. Истории», вышедший в прокат 24 мая, очень слабо стартовал почти во всем странах, включая США. Картина прогнозируемо заняла первое место в американском бокс-офисе, однако собрала всего $83,3 млн в стартовый уикенд, существенно проиграв своим «коллегам» по франшизе.

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«Хан Соло» с трудом выдерживает конкуренцию с «марвеловским» кинокомиксом «Дэдпул 2», премьера которого состоялась неделей раньше.

Для любого другого фильма это был бы достойный результат, но не для части культовой киносаги.

Против «Хана Соло» говорит еще и тот факт, что фильм стартовал в удлиненный уикенд, когда в Америке в понедельник отмечают День Памяти. Дополнительный выходной вряд ли исправит ситуацию, и по прогнозам экспертов сборы картины едва перевалят за $100 млн, хотя изначально маркетинговый отдел корпорации планировал на 30% больше. Рекорд уикенда Дня Памяти до сих пор удерживают «Пираты Карибского моря: На краю света», которые в 2007 году собрали $139,8 млн, и он точно не будет побит.

Главная проблема десятого полнометражного фильма из вселенной «Звездных войн» заключается в катастрофическом недоборе по сравнению с предыдущими картинами франшизы. Сравнивать «Хана Соло» с номерными эпизодами вообще нет смысла. Похождения космического контрабандиста находятся в той же категории, что и предыдущий спин-офф саги «Изгой один».

Лента про то, как повстанцы выкрали планы Звезды Смерти, собрала в Америке в стартовый уикенд $155 млн, и это без дополнительного праздничного выходного.

Еще хуже «Хан Соло» выступил в остальном мире, собрав неприличные $65 млн, что в сумме с домашним прокатом дает лишь $148,3 млн. Официальный заявленный бюджет фильма составляет $250 млн, однако, в связи производственными проблемами и сменой режиссера многие называют цифру $300 млн.

Если же еще учесть дополнительные расходы на рекламную кампанию, которые в среднем для блокбастеров такого уровня составляют $100 — $150 млн, то лишь для того, чтобы не стать убыточным, «Хану Соло» необходимо собрать около полумиллиона долларов по всему миру.

Но в связи с таким слабым стартом даже эта сумма выглядит почти что недосягаемой,и фильму не смогут помочь ни российский, ни азиатский рынки.

На территории России и СНГ «Хан Соло», по предварительным данным, проиграл «Дэдпулу», что в принципе немыслимо для любых «Звездных войн». Герой Райана Рейнольдса собрал в свой второй уикенд 202,9 млн рублей, а Соло — всего 189,3 млн. Популярность «марвеловских» героев в России намного выше, однако проигрыш премьеры фильму, который идет уже вторую неделю, является откровенным провалом.

Слабейший результат «Хан Соло» показал в Азии. В Китае фильм собрал $10,1 млн и оказался на третьем месте, проиграв даже «Мстителям», а в Южной Корее его касса составила смехотворные $1,1 млн.

На фоне того, что китайский бокс-офис в этом году обогнал по общей выручке американский, такие слабые показатели в Поднебесной очень сильно бьют по престижу франшизы. «Звездные войны» всегда были не слишком популярны в Китае, однако другие фильм саги собирали приемлемую кассу. Но даже в заданной системе координат «Хан Соло» катастрофически проигрывает своим предшественникам.

«Последние джедаи» собрали в стартовый уикенд почти $30 млн, а «Изгой один» и того больше. Это очень неприятный симптом для Disney, так как к его главной франшизе неумолимо падает интерес на крупнейшем кинорынке в мире.

Основной причиной отсутствия популярности «Звездных войн» на Востоке видится малая ознакомленность зрителя с киновселенной.

Как известно, оригинальные трилогии конца 70-х — начала 80-х не выходили в Китае в прокат, и поэтому в этой стране не могла возникнуть столь преданная фан-база, как в США или странах Западной Европы. Это касается и России — люди, которые смотрели трилогию в видеосалонах почти 30 лет, уже повзрослели, а их дети больше увлечены супергероями, нежели джедаями.

Поэтому, если на Западе имя Хана Соло само по себе является весьма мощной рекламой, то в Китае этот продукт надо продавать и прилагать усилия.

Есть очень хороший пример того, как малоизвестная до этого франшиза становится сверхпопулярной в Китае. Речь идет о «Форсаже». Первые пять фильмов серии тоже не выходили в широкий прокат в Поднебесной. Шестая картина показала весьма скромный результат, а седьмая и восьмая части стали самыми кассовыми голливудскими фильмами за всю историю китайского проката.

То же самое можно сказать и о «Мире Юрского периода», который стал большим хитом в стране, где первые три части не выходили на широкий экран.

Создатели новых «Звездных войн» оказались заложниками своей же собственной популярности. Все современные фильмы саги делают упор на фанатов вселенной и автоматически подразумевают, что зрители в кинотеатре знают всех ключевых персонажей истории. Когда в конце «Пробуждения силы» крупным планом дали Люка Скайуокера, то западный зритель вскрикнул в восторге, а китайский просто не понял, кто это такой, и почему на нем так долго задержалась камера.

«Форсажи» и «Мир Юрского периода» спокойно можно смотреть как самостоятельные фильмы, так как события прошлых частей не столь важны для основного сюжета, чего не скажешь о «Звездных войнах».

Смерть Хана Соло в «Пробуждении силы» стала для китайцев стандартным драматическим моментом, а не краеугольным событием во вселенной.

Что же касается слабого результата в США, то самой вероятной причиной провала видится усталость зрителя от вселенной. Четыре предыдущих фильма выходили раз в год в декабре. «Хан Соло» же вышел через пять месяцев после «Последних джедаев». Disney в стремлении максимально расширить сверхпопулярную у себя дома серию явно злоупотребил и стал выпускать фильмы слишком часто.

«Марвеловские» картины выходят еще чаще, однако студия постоянно расширяет вселенную новыми героями, и продукт комиксового гиганта не успевает наскучить. «Звездные войны» сосредоточены но одних и тех же персонажах. Если «Изгой один» смотрелся еще свежо, то предыстория Соло вернула зрителя все к тем же героям, которых все знают досконально.

Крышку в гвоздь «Хана Соло» вбило и качество фильма, которое явно не дотягивает до своих предшественников.

Из-за проблем в производстве и смены постановщиков картина выглядит слишком рваной и разнородной, что мешает следить за сюжетом, отчего падает интерес к ленте.

Сама студия признала провал картины, однако глава отдела дистрибуции Disney Дейв Холлис не согласен с тем, что «Звездных войн» стало слишком много.

«У нас есть много времени, чтобы понять, почему произошло то, что произошло. Осталось полтора года до выхода «Эпизода IX», — приводит слова Холлиса THR. — Серия пользовалась огромным успехом, наши фильмы в сумме собрали к этому моменту $4 млрд. Поэтому мы не думаем, что перенасыщение стало главной проблемой, и мы продолжаем искать ответы».