Товарищ Воробей: Джонни Депп заинтересовался Лениным

Американский актер и музыкант Джонни Депп рассказал, что в рамках поездки в Москву побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, а также посетил мавзолей Владимира Ленина. Исполнитель роли Джека Воробья в культовой серии фильмов «Пираты Карибского моря» прибыл в Россию как участник музыкальной группы Hollywood Vampires, которая даст единственный концерт в столице 28 мая.

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В состав «голливудских вампиров», выступающих в жанре хард-рок, также входят один из самых известных шок-рокеров Элис Купер и Джо Перри, основатель легендарной группы Aerosmith.

Общаясь с журналистами, Депп признался, что бывал в Москве и ранее, однако из-за высокой загруженности никогда не успевал посещать достопримечательности города.

«Два-три раза я уже был в Москве, но не хватало времени ни на что, — только принять душ и бежать представлять фильм, — посетовал актер. — В этот раз у меня больше времени. 26 мая я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы».

Кроме того, он отметил, что «уже был и в Мавзолее».

В планах 54-летнего обладателя «Золотого глобуса» также значилось посещение магазина русских национальных музыкальных инструментов.

«Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени», — поведал Депп.

Рассказал американец и о своем увлечении музыкой. По его словам, именно этот вид творчества был его первой любовью.

«С детства первая любовь — музыка. Она естественна для человека, это здесь и сейчас, если подходить без коммерции к этому — это просто наслаждение»,

— выразил мнение участник Hollywood Vampires.

Продолжая тему, Депп сказал, что музыка, на его взгляд, куда более гармоничная тема для человека, чем актерство.

«Возможно, я буду выглядеть нарциссом, но скажу: когда ты играешь, то видишь мгновенную реакцию — ценят тебя или нет, — подчеркнул он. — Актерство — это тема не настолько органичная для человека, не каждый ходит по квартире и представляет себя Гамлетом. Кроме того, нравишься ты или нет в той или иной роли, можно понять только спустя годы».

Естественно, не обошел стороной Депп и красоту русских женщин.

«Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — высказался на этот счет актер.

Он также отдал должное своим маститым напарникам по Hollywood Vampires, рассказывая о масштабных изменениях в мире музыки.

«Любой из нас может пойти к компьютеру и написать крутую симфонию. Даже 12-летние дети. Когда Джо Перри и Элис Купер появились в 1970-х, они сумели создать нечто выдающееся, — заявил Депп. — Тогда не было такого количества людей в индустрии, было мало просто иметь прикольную стрижку, чтобы с тобой заключили контракт».

Пообщался с журналистами и сам Купер. По его мнению, в Москву иностранцам лучше приезжать весной или летом.

«Мне очень нравится современная Москва. Был прошлый раз зимой, это было жестко и брутально. Я всем говорю: приезжайте в Москву весной или летом, зимой ты просто сидишь в отеле»,

— передает его слова ТАСС.

Также он рассказал о своем первом посещении России в середине 90-х годов прошлого века.

«В России у нас есть настоящие фанаты, мы это знаем точно, поскольку в первый раз приезжали сюда в 1993-1994 годах. Тогда находиться в стране было непросто, сейчас же здесь — как в Париже: комфортно, все очень открыты, мы полностью расслаблены», — поделился ощущениями 70-летний музыкант, после чего выразил уверенность, что «семья русских и американцев без всяких проблем могут вместе делать барбекю».

Группа Hollywood Vampires была основана Деппом, Купером и Перри в 2015 году. Основной задумкой музыкантов было возрождение атмосферы знаменитого питейного клуба 70-х годов, носившего такое же название. На данный момент Hollywood Vampires имеют в своей дискографии единственный альбом, участие в записи которого приняли, среди прочих, Пол Маккартни, Дэйв Грол и Джо Уолш.