Плейлист недели: CHVRCHES, «Сплин» и гимн ЧМ-2018

Чак Ауэрбах — «My Old Man»

Лидер блюз-рокеров The Black Keys и The Arcs, а по совместительству музыкальный продюсер Дэн Ауэрбах решил воздать должное своему собственному отцу — и помог ему записать дебютный студийный альбом. Пластинка «Remember Me» выйдет 15 июня (в День отца), в нее войдет девять композиций. Как рассказал сам виновник торжества, писать песни он начал в то же время, что и сын, однако мыслей о сольной карьере у него до сих пор не появлялось. А теперь у него есть своя группа.

CHVRCHES — «Graves»

Шотландцы из синти-поп-группы CHVRCHES выпустили долгожданный третий лонгплей «Love Is Dead». Лорен Мэйберри, кажется, подсмотрела концепцию студийника с жизнерадостными танцевальными аранжировками и не слишком жизнеутверждающими текстами у своей лучшей подруги Хейли Уильямс из Paramore, однако релиз альбома расставил все точки над «i»: так честно петь о невероятно грустных вещах с улыбкой во все лицо не получается ни у кого, кроме них.

Майк Шинода и Грандсон — «Running from My Shadow»

Второй (и единственный оставшийся в живых) фронтмен Linkin Park Майк Шинода готовит к выпуску первый полнометражный сольник — именно под своим именем, проект Fort Minor не в счет. Унаследовавшая заглавие «Post Traumatic» от вышедшей в январе EP, пластинка разовьет тему существования в мире, в котором твой лучший друг совершил самоубийство. По словам Шиноды, альбом будет не мрачным, а наоборот — проследит движение от тьмы к свету.

Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи — «Live It Up»

Ровно то, чего ожидаешь услышать от «официального гимна чемпионата мира по футболу». Наличие Ники Джем, Уилла Смита и Эры Истрефи, в сущности, ни на что не влияет, зато чувствуется рука Дипло, который продюсировал трек. Держись, Россия.

A Perfect Circle — «TalkTalk»

Прог-рокеры A Perfect Circle, в прошлом месяце разразившиеся первым за 14 лет альбомом «Eat the Elephant», выпустили двухмерную версию клипа на песню «TalkTalk». До этого насладиться зрелищем могли только обладатели делюкс-издания пластинки: для того, чтобы посмотреть голограмму, нужно было поместить специальную призму на экран смартфона.

Пуша Ти и Канье Уэст — «What Would Meek Do?»

Американский рэпер Пуша Ти вернулся с новой пластинкой «DAYTONA» — это первый релиз из череды запланированных на весну-лето пяти альбомов, которые продюсировал Канье Уэст. Студийник Пуши содержит всего лишь семь песен (причем следующие четыре работы Уэста имеют аналогичное количество позиций в треклисте) — но зато каких! Удачнее всех вышла, пожалуй, как раз «What Would Meek Do?» с Уэстом на фитах, в котором читается, разумеется, про наркотики и жизнь афроамериканцев.

Snow Patrol — «A Dark Switch»

У ирландо-шотландских пост-бртипопщиков Snow Patrol вышла хорошая песня с неплохим клипом, про которых, в общем-то, нечего сказать.

«Сплин» — «Шаман»

15-я полнометражная работа самой петербургской в мире группы «Сплин» как будто бы не предлагает слушателю ничего принципиально нового (все это мы так или иначе слышим от Александра Васильева и компании последние лет восемь), но в то же время получается странным образом злободневной и актуальной (см. песни «Шпионы», «Встречная полоса», «Когда пройдет 100 лет»). «Встречная полоса» условно встает в один ряд со злыми и мрачными последними вещами Бориса Гребенщикова и Дельфина — и если уж даже всегда подчеркнуто абстрактный Васильев начинает говорить о сегодняшнем дне, видимо, что-то действительно изменилось.

Матранг — «Я не расскажу»

Одна из главных интриг весны — выпуск первого официального альбома владикавказского рэпера Матранга, автора хита «Медуза», обеспечившего ему контракт с «Газгольдером». Проверку дебютным лонгплеем артист прошел успешно — новые вещи окончательно утверждают его в статусе совершенно уникального явления на фоне довольно однообразного русского хаус-рэпа. Интереснее всего (если не считать выходивших ранее синглов) получилась «Я не расскажу», перекладывающая наследие самых лирических сочинений советской эстрады на обязательную в наши дни прямую бочку.

Монеточка — «Нимфоманка»

Не отстает от трендов и Лиза Монеточка, поделившаяся насквозь танцевальной пластинкой «Раскраски для взрослых»— с референсами в сторону того же дип-хауса и трэпа. Изменение формы, впрочем, никак не сказалось на содержании: это все те же саркастично-няшные песенки с клавишными и нежным вокалом вечной 11-классницы в качестве смыслообразующего фактора — за что Лизу и любим. После «Нимфоманки», правда, к ней почти хочется добавить приставку «Дель Рей».