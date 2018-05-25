«Это надежда для жертв насилия»: как арестовали Вайнштейна

Бывший голливудский киномагнат Харви Вайнштейн явился в департамент полиции Нью-Йорка, где он был взят под арест, и правоохранительные органы предъявили ему обвинения. По информации источников The New York Times, Вайнштейн заранее договорился с властями об освобождении под залог $2 млн, домашний арест и обязательство носить электронный браслет до суда.

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Вечером этого же дня ожидается, что продюсер предстанет перед судом на предварительном слушании.

Фоторепортаж: Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка __is_photorep_included11763949: 1

С октября 2017 года, когда The New York Times опубликовал заявления женщин, пожаловавшихся на продюсера, Харви Вайнштейна обвинили в насилии и сексуальных домогательствах более 70 человек, причем противоправные действия он, согласно заявлениям, совершал еще в 90-х годах. В течение многих лет продюсер благополучно избегал ответственности за сексуальные домогательства.

В результате скандала Вайнштейн был уволен из своей собственной компании, его исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук и Британской академии кино и телевизионных искусств.

Супруга продюсера дизайнер одежды Джорджина Чапман подала на развод. В марте этого года кинокомпания братьев Вайнштейнов The Weinstein Company объявила о банкротстве и была продана с торгов.

Нью-Йоркская полиция сделала официальное заявление, подтверждающее арест бывшего кинобосса.

«Харви Вайнштейн был арестован и обвинен в изнасиловании, преступных сексуальных действиях, сексуальных домогательствах и противоправном сексуальном поведении в отношении двух женщин, — сказали представители правоохранительных органов.

— Полиция Нью-Йорка выражает им благодарность за то, что нашли в себе отвагу заявить о преступлениях и искать правосудие. Арест и обвинения Вайнштейну стали результатом совместного расследования полиции Нью-Йорка и прокуратуры Манхэттена».

Обвинения, которые предъявляются Вайнштейну, чрезвычайно серьезны. По изнасилованиям первой и третьей степени продюсеру грозит пожизненное заключение. За доказанные преступные сексуальные действия полагается до 25 лет лишения свободы.

После добровольной явки бывшего киномагната в полицию следственные действия в его отношении не прекратятся.

Полиция Лос-Анджелеса открыла в отношении Вайнштейна расследование по обвинениям в изнасиловании.

Дело в отношении Вайнштейна было открыто и в Лондоне — причем еще в октябре 2017-го: женщина, имя которой не называется, заявила о том, что продюсер проявлял сексуальную агрессию в отношении нее три раза за период с 2010 по 2015 год. Еще одна неназванная обвинительница сообщила о домогательствах, произошедших в 80-е. В конце апреля и начале мая нью-йоркские следователи ознакомились с этими делами.

Некоторые обвинения невозможно расследовать из-за окончания срока давности, однако это не относится к тем, что будут предъявлены сегодня: временные ограничения для расследования преступлений, связанных с насилием, в Нью-Йорке увеличены с 2001 года.

На домогательства и угрозы со стороны Вайнштейна жаловались звезды первой величины: Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.

Что касается Пэлтроу, то в 90-х годах за нее вступился Брэд Питт — бойфренд актрисы в те годы. Пэлтроу пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна, и Питт лично встретился с кинодеятелем, чтобы высказать ему свое к нему отношение. Причем, по словам источника People, Брэд стал едва ли не единственным актером, кто вступил в открытую конфронтацию с большой голливудской шишкой и не побоялся вступить за свою любимую.

Наиболее активную борьбу с Вайнштейном ведут актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Именно откровения Джадд запустили волну обвинений в отношении продюсера.

Макгоуэн, тем временем, обвинила продюсера в изнасиловании, рассказав о нем в автобиографической книге «Отважная» — по ее словам, оно произошло в 1997 году на фестивале в Санденсе. Правда, иск актриса подавать не стала. Она отреагировала в инстаграме на решение Вайнштейна сдаться властям.

«20 лет назад я поклялась себе, что докажу свою правоту. Сегодня мы еще на шаг приблизились к правосудию, — написала актриса. — Мы были молодыми женщинами, над которыми надругался Вайнштейн. Я солидарна со своими подругами по несчастью. И пусть его арест подарит надежду всем жертвам сексуального насилия, которые набрались смелости раскрыть правду».