«Морган стал следующим»: харассмент шагает по Голливуду

80-летний американский актер Морган Фримен стал новой страницей развернувшегося в Голлливуде сексуального скандала. Восемь женщин обвинили его в харассменте. В ходе проведенного журналистами CNN расследования появились сведения о неоднократных случаях неподобающего поведения, которое Фримен себе позволял на протяжении всей своей карьеры.

Всего представителям канала удалось поговорить с 16 людьми — восемь из них утверждают, что стали жертвами актера, еще восемь предстали в статусе свидетелей. Не на условиях анонимности согласилась общаться только журналистка Хлоя Мелас, которая является соавтором статьи CNN.

В материале говорится, что на съемках криминальной комедии «Уйти красиво» в 2015 году Фримен в течение нескольких месяцев домогался до ассистентки продюсера. Она сказала, что актер неоднократно дотрагивался до нее без разрешения, клал руку на поясницу или поглаживал ее, а также часто отпускал реплики по поводу ее фигуры и одежды.

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По ее словам, однажды Фримен попытался приподнять ее юбку и спросить, надела ли она нижнее белье. При этом женщина подчеркнула, что у него ни разу не получилось действительно поднять ее юбку. В результате ей на помощь пришел партнер Фримена по площадке, актер Алан Аркин, который сказал коллеге остановиться. «Морган испугался и не знал, что сказать», — отметила собеседница канала.

Другая женщина, которая работала старшей сотрудницей производственного отдела картины «Иллюзия обмана» в 2012 году, сказала, что Фримен регулярно комментировал ее внешность.

Она также заявила, что вся съемочная группа знала, что в присутствии актера «нельзя носить одежду, подчеркивающую грудь и другие части тела, — и вообще ничего облегающего».

Началом самого расследования стал случай, произошедший с журналисткой CNN Хлоей Мелас на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Уйти красиво». Мелас брала у Фримена интервью, во время которого он «взял ее за руку, несколько раз повторил что-то вроде: «Хотел бы я быть там», а также заявил ей, что «она созрела». На тот момент женщина находилась на седьмом месяце беременности.

По ее словам, в помещении находилось большое количество людей, в том числе партнеры Фримена по фильму Алан Аркин и Майкл Кейн, однако никто ничего не предпринял.

В тексте отмечается, что одна из реплик Фримена оказалась записанной на камеру. Мелас сообщила о произошедшем в отдел кадров, который позже связался по этому вопросу с представителями кинокомпании Warer Bros. (и CNN, и Warner Bros. входят в конгломерат Time Warner). Те сообщили журналистке, что не смогут удовлетворить ее запрос, так как «лишь одно из высказываний актера попало на видео, а присутствующие сотрудники Warner Bros. ничего не замечали». Мелас и ее руководитель позже решили не освещать фильм.

По словам бывшей сотрудницы продюсерской компании Фримена Revelations Entertainment, однажды актер сделал неуместное высказывание на съемках научно-популярного телесериала «Сквозь червоточину», в котором он выступает в роли ведущего.

Женщина заявила, что Фримен осмотрел ее с ног до головы, после чего спросил ее: «Как вы относитесь к сексуальным домогательствам?»

Она подчеркнула, что была ошеломлена подобными действиями: «Это тот человек, на которого я работала, это его компания, я вообще этого не ожидала...» Женщина, по собственному признанию, «робко ответила, что ей это нравится», постаравшись выдержать максимально саркастичный тон, дабы намекнуть Фримену на обратное. После этого актер якобы обратился к мужчинам на съемочной площадке со словами: «Смотрите, парни, вот как это делается».

Коллега женщины по Revelations сказала, что Фримен периодически «подходил к ее столу, чтобы сказать привет, после чего просто стоял и смотрел на нее и на ее грудь».

После одного из таких случаев один сотрудник компании сказал женщине не волноваться, так как «это просто Морган».

«Однажды я стал свидетелем того, как Морган подошел к стажерке и начал массировать ее плечи, — рассказал бывший представитель Revelations. — Стажерка заметно покраснела и отскочила от него, это было неловко». О подобных случаях рассказали еще несколько экс-работников компании Фримена.

По имеющимся данным, некоторые инциденты пришлись на период массовой активности движения #MeToo в конце 2017 года. Одна из сценаристок сериала «Мадам госсекретарь» призналась, что некоторые ее коллеги шутили по поводу того, что «Морган станет следующим».