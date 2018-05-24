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«Морган стал следующим»: харассмент шагает по Голливуду

Восемь женщин обвинили Моргана Фримена в домогательствах

Морган Фримен. Кадр из фильма «Шофер мисс Дэйзи», 1989 год Zanuck Company
Морган Фримен. Кадр из фильма «Шофер мисс Дэйзи», 1989 год
Восемь женщин обвинили известного американского актера Моргана Фримена в неподобающем поведении и харассменте. Одна из них сообщила, что Фримен неоднократно трогал ее и отпускал неуместные комментарии касательно ее внешности. Сам актер пока никак не прокомментировал эту информацию.

80-летний американский актер Морган Фримен стал новой страницей развернувшегося в Голлливуде сексуального скандала. Восемь женщин обвинили его в харассменте. В ходе проведенного журналистами CNN расследования появились сведения о неоднократных случаях неподобающего поведения, которое Фримен себе позволял на протяжении всей своей карьеры.

Всего представителям канала удалось поговорить с 16 людьми — восемь из них утверждают, что стали жертвами актера, еще восемь предстали в статусе свидетелей. Не на условиях анонимности согласилась общаться только журналистка Хлоя Мелас, которая является соавтором статьи CNN.

В материале говорится, что на съемках криминальной комедии «Уйти красиво» в 2015 году Фримен в течение нескольких месяцев домогался до ассистентки продюсера. Она сказала, что актер неоднократно дотрагивался до нее без разрешения, клал руку на поясницу или поглаживал ее, а также часто отпускал реплики по поводу ее фигуры и одежды.

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По ее словам, однажды Фримен попытался приподнять ее юбку и спросить, надела ли она нижнее белье. При этом женщина подчеркнула, что у него ни разу не получилось действительно поднять ее юбку. В результате ей на помощь пришел партнер Фримена по площадке, актер Алан Аркин, который сказал коллеге остановиться. «Морган испугался и не знал, что сказать», — отметила собеседница канала.

Другая женщина, которая работала старшей сотрудницей производственного отдела картины «Иллюзия обмана» в 2012 году, сказала, что Фримен регулярно комментировал ее внешность.

Она также заявила, что вся съемочная группа знала, что в присутствии актера «нельзя носить одежду, подчеркивающую грудь и другие части тела, — и вообще ничего облегающего».

Началом самого расследования стал случай, произошедший с журналисткой CNN Хлоей Мелас на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Уйти красиво». Мелас брала у Фримена интервью, во время которого он «взял ее за руку, несколько раз повторил что-то вроде: «Хотел бы я быть там», а также заявил ей, что «она созрела». На тот момент женщина находилась на седьмом месяце беременности.

По ее словам, в помещении находилось большое количество людей, в том числе партнеры Фримена по фильму Алан Аркин и Майкл Кейн, однако никто ничего не предпринял.

В тексте отмечается, что одна из реплик Фримена оказалась записанной на камеру. Мелас сообщила о произошедшем в отдел кадров, который позже связался по этому вопросу с представителями кинокомпании Warer Bros. (и CNN, и Warner Bros. входят в конгломерат Time Warner). Те сообщили журналистке, что не смогут удовлетворить ее запрос, так как «лишь одно из высказываний актера попало на видео, а присутствующие сотрудники Warner Bros. ничего не замечали». Мелас и ее руководитель позже решили не освещать фильм.

По словам бывшей сотрудницы продюсерской компании Фримена Revelations Entertainment, однажды актер сделал неуместное высказывание на съемках научно-популярного телесериала «Сквозь червоточину», в котором он выступает в роли ведущего.

Женщина заявила, что Фримен осмотрел ее с ног до головы, после чего спросил ее: «Как вы относитесь к сексуальным домогательствам?»

Она подчеркнула, что была ошеломлена подобными действиями: «Это тот человек, на которого я работала, это его компания, я вообще этого не ожидала...» Женщина, по собственному признанию, «робко ответила, что ей это нравится», постаравшись выдержать максимально саркастичный тон, дабы намекнуть Фримену на обратное. После этого актер якобы обратился к мужчинам на съемочной площадке со словами: «Смотрите, парни, вот как это делается».

Коллега женщины по Revelations сказала, что Фримен периодически «подходил к ее столу, чтобы сказать привет, после чего просто стоял и смотрел на нее и на ее грудь».

После одного из таких случаев один сотрудник компании сказал женщине не волноваться, так как «это просто Морган».

«Однажды я стал свидетелем того, как Морган подошел к стажерке и начал массировать ее плечи, — рассказал бывший представитель Revelations. — Стажерка заметно покраснела и отскочила от него, это было неловко». О подобных случаях рассказали еще несколько экс-работников компании Фримена.

По имеющимся данным, некоторые инциденты пришлись на период массовой активности движения #MeToo в конце 2017 года. Одна из сценаристок сериала «Мадам госсекретарь» призналась, что некоторые ее коллеги шутили по поводу того, что «Морган станет следующим».