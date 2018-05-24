Малкович раскроет убийство Агаты Кристи

Известный голливудский актер и режиссер Джон Малкович сыграет роль знаменитого детектива Эркюля Пуаро в телевизионной экранизации романа английской писательницы Агаты Кристи «Убийства по алфавиту». Телефильм под тем же названием будет совместным проектом американского гиганта Amazon и британской корпорации «Би-би-си».

Реклама

Режиссером станет Алекс Габасси, поднаторевший на съемках сериалов. После удачной реализации испаноязычного проекта HBO «Пси» Габасси снял все эпизоды второго сезона «Хроник Франкенштейна» с Шоном Бином в главной роли.

Исполнительным продюсером выступит правнук Агаты Кристи Джеймс Причард, который уже работал над экранизациями своего знаменитого предка.

Причард продюсировал мини-сериал «Свидетель обвинения» в 2016 году, а также полнометражный фильм «Убийство в Восточном экспрессе» режиссера Кеннета Бранна, который сам же сыграл Пуаро.

«Это одна из самых напряженных и нервных книг моей прабабушки, — приводит слова Причарда Variety. — В ней Эркюль Пуаро предстал самым интригующим персонажем романа.

Я очень взволнован участием в нашем проекте Джона Малковича, так как он способен привнести в телефильм свой уникальный подход и видение».

«Убийства по алфавиту» («The ABC Murders») — один из краеугольных романов Агаты Кристи. Книга рассказывает о серийном убийце, который убивает ничем между собой не связанных людей в алфавитном порядке. Сначала его жертвой становится Алиса Ашер из Андовера, затем Бэтти Бернард из Бэксхилл-он-Си. Список мертвых продолжается, а убийца отправляет Пуаро письмо перед каждым кровавым преступлением, сообщая, когда и где совершит очередное злодеяние.

Над сценарием проекта работает лауреат премии BAFTA Сара Фелпс, которая адаптировала на ТВ уже упомянутый сериал «Свидетель обвинения», а также экранизацию легендарных «10 негритят» под названием «И никого не стало».

«Убийства по алфавиту» — жестокая история о насилии, лжи и тенях прошлого, — рассказала Фелпс.

— В центре повествования хорошо знакомые герои. Мы думаем, что знаем Пуаро, но так ли это на самом деле?»

Компанию Малковичу на экране составит звезда саги о Гари Поттере Руперт Гринт, сыгравший во франшизе Рона Уизли. В телефильме Гринту досталась роль инспектора Кроума. В проекте задействованы многие известные по сериалам актеры — Эндрю Бьюкен («Бродчерч»), Имон Фаррен («Твин Пикс»), Тара Фицджеральд («Игра престолов») и Бронуин Джеймс («Куртизанки»).

«Убийства по алфавиту» будет состоять их трех серий. В Великобритании телефильм покажет «Би-би-си», а в Америке он будет доступен на стриминговом сервисе Amazon.

Готовящийся проект — не первая экранизация этого романа Агаты Кристи. В 1965 году в свет вышел фильм «Убийства по алфавиту», где Эркюля Пуаро сыграл Тони Рэндалл. Его партнером в фильме выступила одна из любимых актрис Федерико Феллини — Анита Экберг.

В 1992 году по роману был снят эпизод британского сериала «Пуаро Агаты Кристи», который успешно прошел и по российскому телевидению. Роль детектива сыграл Давид Суше, который три года подряд был номинирован на премию BAFTA за лучшую мужскую роль в телесериале, но так и не получил награды. Сам сериал получил четыре премии, одна из которых досталась Хью Фрейзеру за роль помощника и лучшего друга Пуаро капитана Гастингса.

Последним на данный момент знаменитого бельгийского сыщика на экране воплотил Кеннет Бранна, поставивший в прошлом году «Убийство в Восточном экспрессе». В своей экранизации Бранна собрал звездный состав с участием Мишель Пфайфер, Дэйзи Ридли, Джонни Деппа, Джуди Денч, Уиллема Дэфо и Пенелопы Крус, а легендарного детектива сыграл сам.

Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей и едва отбил затраты, собрав почти $103 млн при производственном бюджете в $55 млн.

Тем не менее, Бранна планирует снять смысловое продолжение картины — экранизацию еще одного знаменитого романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле».

Оба этих произведения были экранизированы еще в 70-х годах, и тогда в роли Пуаро выступили легендарные актеры Альберт Финни и Питер Устинов.