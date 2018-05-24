«Не для школьников»: Самойлова выпустила автобиографию

Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова дебютировала в качестве писательницы, выпустив свою первую книгу. Автобиографическое произведение получило название «Обычная необычная история» и, по словам артистки, описывает ее жизненный путь «именно так, как все было».

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Обложка книги выполнена в стиле главного музыкального конкурса Европы, однако сама Самойлова призналась, что темы песенного состязания ее автобиография касается лишь частично и куда большая часть текста отдана под период до участия певицы в «Евровидении».

Юлия также подчеркивает, что произведение получилось достаточно откровенным и должно особо понравиться женщинам.

«Не 18+, но все же не для школьников», — сказала по этому поводу Самойлова на одной из пресс-конференций.

В аннотации книги говорится, что «Обычная необычная история» расскажет читателям о том, как «Юлия, вопреки жестоким ударам судьбы, стала одной из самых известных певиц в стране и не только».

«Юлия откровенно и эмоционально рассказывает о своей жизни в таежном городе, семье, друзьях, влюбленностях, — также отмечается в предисловии. — Как она, приспосабливаясь к жизни в инвалидной коляске, начала заниматься любимым делом — пением. О том, как она вообще выжила».

В написании автобиографии Самойловой помогал хороший друг, консультировавший певицу по поводу тонкостей литераторства. При этом изначально артистка, по ее же признаниям, не хотела писать книгу, объясняя это тем, что находится лишь в начале творческого пути.

«В прошлом году ко мне обратились с предложением написать автобиографию, и я отказалась: мне еще рано, я еще только в начале творческого пути,

— поведала певица. — Мы договорились написать правдивую историю моей жизни. Это повесть с реальными историями из моей жизни, с диалогами и юмором, но без официальности».

Не поддержал идею поначалу и отец Юлии.

«Папа очень жестко отнесся к новости, что я буду писать книгу. Он очень любит читать и заявил, что моей книги не будет на его полке. Но когда я прочитала ему некоторые главы, он сказал, что язык хороший, и готов все же прочитать», — приводит ее слова ТАСС.

Большое внимание в произведении Самойловой уделено ее детству, которое сама певица называет «насыщенным и даже немного криминальным». Она также призналась, что когда была подростком, много переживала по поводу отношений с мальчиками.

Естественно, рассказала артистка и о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться из-за инвалидности — и некоторые из них буквально повергают в шок. Так, согласно самой Юлии, иногда ее не пускали на праздничные выступления, чтобы не портить людям настроение.

«Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так еще и не пускали в различные заведения и даже магазины»,

— пишет 29-летняя участница «Евровидения».

Юлия Самойлова приобрела известность после участия в телевизионном шоу «Фактор А», проекта Аллы Пугачевой, траслировавшегося по национальному ТВ в 2013 году — там девушка сумела дойти до финала в категории «Соло в возрасте до 25 лет». По результатам голосования телезрителей певица стала второй, однако получила специальный приз «Золотая звезда Аллы».

Всего спустя год она выступила на церемонии открытия Паралимпийских игр, проходивших в Сочи.

Уже в 2017-м Самойлова была выбрана для участия в «Евровидении-2017» в Киеве, однако на территорию страны Юлию так и не пустили — причиной данного решение украинских властей стало посещение артисткой Крыма уже после референдума на полуострове. Таким образом, Россия в том конкурсе участия не принимала.

В результате Самойлову было решено отправить на главное музыкальное состязание Старого Света в 2018-м, но в Лиссабоне Юлия с песней «I Won't Break» («Я не сломаюсь») выступила неудачно, не выйдя даже в финал, чего ранее с представителями страны не случалось ни разу в истории.

Победила в Португалии с композицией «Toy» («Игрушка») израильтянка Нетта Барзилай, которая позднее отказалась ехать в Россию для участия в музыкальной премии из-за гей-парада в Тель-Авиве.